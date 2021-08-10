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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

UŞAK'ta, 47 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'sinin tedavisi, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken, 16'sı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 10:01
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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Ağrı'dan İzmir'e giden Kemal Güner'in (58) kullandığı 34 HE 1858 plakalı ve Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, saat 07.20'de, Ankara -Uşak yolu havalimanı yakınlarında, Göğem köyü kavşağında şarampole devrildi. Otobüsteki 47 kişiden 33'ü, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17'sinin sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, 16'sı ise ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza yerinde fren izine rastlanılmazken, otobüsün, takografına göre süratli olmadığı belirlendi. Görgü tanıklarının, ifadelerinde, otobüs şoförünün direksiyon başında uyukladığını ve yolu ortalayarak gittiğini, arkadan korna basılınca da panikleyip, kendi şeridine geçmek isterken aracın kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UşakOtobüsYolcu OtobüsüKazaTrafik Kazası
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