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Van'da bir ayda 390 terör operasyonunda 30 gözaltı

VAN'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından mayıs ayında düzenlenen 390 terör  operasyonunda yakalanan 30 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2022 Çarşamba 11:06
Van'da bir ayda 390 terör operasyonunda 30 gözaltı

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın mayıs ayındaki terörle mücadele çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Küçük ve orta ölçekli 390 operasyon icra edildiği ve bu operasyonlarda 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 kullanılmış lav silahı, 1 tabanca, 3 el yapımı patlayıcı, bin adet piyade tüfeği mühimmatı, 95 tüp, 3 jeneratör, 2 televizyon ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından PKK/KCK terör örgütünden 26, DEAŞ terör örgütünden 4 olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 30 kişiden 12'si tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanJandarmaTerörTeröristOperasyon
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