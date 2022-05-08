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Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette çuvallar içinde 1 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan sürücüye 11 bin TL ceza uygulandı, aracı 15 gün trafikten menedildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mayıs 2022 Pazar 11:21
Van'da kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine gece gündüz demeden devam ediyor. Muradiye jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yapıldı.  Aramada araçta çuvallar dolusu 1 ton ölü inci kefali, ele geçirildi. Balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak balık avlayan sürücüye de 11 bin TL idari para cezası uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten menedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanMuradiyeVan GölüInci Kefali
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