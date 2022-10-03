Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.246,65
ALTIN
992,61
DOLAR
18,57
STERLİN
20,88
EURO
18,25
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

Yadigar'ı tabancayla öldürüp kaçan eşi yakalandı

ISPARTA'da tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabancayla öldürüp, kaçan Sezer Işık (38), jandarma tarafından yakalandı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:31
Yadigar'ı tabancayla öldürüp kaçan eşi yakalandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yadigar Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için harekete geçti. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ardından Sezer Işık, Isparta- Eğirdir kara yolu mevkinde yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesi için karakola götürülen Sezer Işık'ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaCinayetYadirgar IşıkSezer IşıkBüyükgökçeli Köyü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'deki 4 elmadan 1'inin üretildiği Isparta'da hasat başladı
Türkiye'deki 4 elmadan 1'inin üretildiği Isparta'da hasat başladı
Çöp tesisinin 'kapatma kararı'nın uygulanması için nöbet
Çöp tesisinin 'kapatma kararı'nın uygulanması için nöbet
Kepengi açıp, camını kırdıkları kuyumcu dükkanını soydular
Kepengi açıp, camını kırdıkları kuyumcu dükkanını soydular
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans