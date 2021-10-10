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Yanan ormanlar için gençlerin 'meşe palamudu' seferberliği

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde gençlerden oluşan 12 kişilik grup, orman yangınlarında yanan bölgeleri tekrar yeşertmek için meşe palamudu topladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2021 Pazar 10:26
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Yanan ormanlar için gençlerin 'meşe palamudu' seferberliği

Yaz ayında özellikle Servi bölgesinde çıkan orman yangınlarına dikkat etmek ve doğaya vefa borçlarını ödemek amacıyla harekete geçen bir grup genç, Sürekli köyü bölgesinde topladıkları meşe palamutlarını kuruttuktan sonra kasım ayında büyük etkinlik ile toprakla buluşturacak. 

Grup adına konuşan Muzaffer Aktekin "İlçemizde, ilimizde, ülkemizde bu yıl çok fazla yangın meydana gelmiştir. Bu yangınlar, bizi ziyadesiyle üzmüştü. Çıkan yangınlarda tahrip olan ormanlar yerine biz de tekrar yeşillendirme yapacağız. Arkadaşlarımızla birlikte topladığımız meşe palamutlarını tekrar toprakla buluşturacağız. Şu an gölgelendiğimiz, soluklandığımız ağaçlarımız atalarımızdan bize kaldı, biz de torunlarımız için ağaçlar ekeceğiz" diye konuştu.

'VEFA BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ'

Güzel Buketçi de "Arkadaşlarımızla birlikte topladığımız yaklaşık 3 bin tane meşe palamudunu, kasım ayında kurutup ayrıştırdıktan sonra toprakla kavuşturacağız" dedi. Hüsniye Mamuk ise şunları söyledi:

"Topladığımız meşe palamutlarını, yanan ormanlık alanlar yerine ekip daha güzel ormanlık alanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Topraklarımız da meşe palamutlarına elverişlidir. Bu yüzden biz de doğaya olan vefa borcumuzu ödemek için meşe palamudu ve badem tohumlarını kasım ayında ekeceğiz. Yapacağımız etkinlikte tüm ilçe halkımızı bekliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölGençOrmanYangınMeşeMeşe Palamudu
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