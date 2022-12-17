Yüksekova'da karla mücadele gece de sürüyor

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu İkiyaka bölgesinde 1 hafta önce kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle bölgedeki birçok askeri üs bölgesinin yolu da ulaşıma kapandı.

Askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolların açılması için İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışmalara başladı. 4 gündür sürdürülen çalışmalarda birçok askeri üs bölgesinin yolu kardan temizlenip ulaşıma açıldı. Diğer üst bölgesi yollarında rüzgarın etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan karın bir an önce temizlenmesi için ekipler, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, birçok yolun açıldığını, halen kapalı olan yolların da en kısa zamanda açılacağını söyledi. (DHA)