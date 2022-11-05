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Yurt ilaÃ§lamasÄ± sonrasÄ± 76 Ã¶ÄŸrenci, zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastanelik oldu

ÅžIRNAKÂ Ãœniversitesi yerleÅŸkesindekiÂ Cezeri KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurduâ€™ndaÂ ilaÃ§lama sonrasÄ±Â 76 Ã¶ÄŸrenci, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetleri Ã¼zerine zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Valilik ve savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndanÂ idari ve adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 10:06
Yurt ilaÃ§lamasÄ± sonrasÄ± 76 Ã¶ÄŸrenci, zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastanelik oldu

Olay, gece ÅžÄ±rnak Ãœniversitesi Mehmet Emin Acar kampÃ¼sÃ¼ iÃ§erisinde bulunan, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ÅžÄ±rnak Cezeri KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurduâ€™ndaÂ meydana geldi. Yurdun mutfak kÄ±smÄ±nda saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda yapÄ±lan ilaÃ§lama sonrasÄ±Â yatakhane bÃ¶lÃ¼mlerindekiÂ 76 kÄ±z Ã¶ÄŸrencide karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve kusma ÅŸikayetleri baÅŸladÄ±.Â Zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle 76 Ã¶ÄŸrenci, ambulanslarla ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen 76 Ã¶ÄŸrenci, tedbir amaÃ§lÄ± geceyi hastanede geÃ§irdi.

ADLÄ° VEÂ Ä°DARÄ° SORUÅžTURMAÂ 

ÅžÄ±rnak ValiliÄŸi'nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iseÂ hem adli hem idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "4 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼ ÅžÄ±rnak Ãœniversitesi Mehmet Emin Acar KampÃ¼sÃ¼ iÃ§erisinde bulunan, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ÅžÄ±rnak Cezeri KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurduâ€™nun mutfak kÄ±smÄ±nda saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda yapÄ±lan ilaÃ§lama neticesinde, yurdun yatakhane bÃ¶lÃ¼mlerinde bulunan 76 kÄ±z Ã¶ÄŸrenci zehirlenmiÅŸ, ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesiâ€™ne intikal ettirilen Ã¶ÄŸrencilerin tedavileri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–ÄŸrencilerimizin tamamÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu iyi olup tedbir amaÃ§lÄ± ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesiâ€™nde misafir edilmektedir. Sorumlular hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca adli, ValiliÄŸimizce idari soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅžÄ±rnak Ãœniversitesi Mehmet Emin Acar KampÃ¼sÃ¼Cezeri KÄ±z Ã–ÄŸrenci YurduZehirlenmeIlaÃ§Ã¶ÄŸrenciYurt
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