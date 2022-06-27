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Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Haziran 2022 Pazartesi 15:12
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanakta dereler yükseldi, tarım alanları ve yollar suyla kaplandı. Gökçebey ilçesinde 25 evi sel suları bastı. Bölgede yaklaşık 100 kişi güvenli bölgeye götürüldü.

Zonguldak'ta iki gün önce başlayan ve belirli aralıklarla devam eden sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlarda tarım alanları, yollar su altında kaldı. Gökçebey ilçesinde Çay ve Köprübaşı mahallelerinde bulunan 25 evi sel suları bastı. Bölgede yaklaşık 100 kişi güvenli bölgeye alındı. Tarım alanlarını su basması nedeniyle iş makineleriyle suyun akış noktasını değiştirmek için çalışma yapıldı. 

TREN SEFERLERİ AKSADI

Zonguldak ve Karabük arasında bulunan Kayadibi Yenice ve Çaycuma Taşocağı arasındaki demir yolu dün gece sel suyuyla kaplandı. Saat 23.15'de kapanan yol saat 03.00 sıralarında yeniden açıldı. Sabah erken saatlerde başlayan sağanak nedeniyle de saat 10.30 sıralarında Filyos ile Saltukova arasında tren seferleri durduruldu, 13.00 sıralarında demir yolu yeniden ulaşıma açıldı.

DERE YATAĞINA YAKIN OLANLAR ANONSLA UYARILIYOR

Zonguldak kent merkezinde bazı yollar suyla kaplandı. Zonguldak- Ankara kara yolunun çeşitli bölgelerinde biriken suların içerisinden araçlar geçerken zor anlar yaşadı. Zonguldak’ta engelli ve hamile kamu görevlilerinin bir gün idari izinli sayılması kararı alındı. Ayrıca dere yatağına yakın su baskınına yakın olan konutların boşaltılması için sık sık konut sahipleri ikaz edildi ve boşaltmaya karşı çıkanların kolluk kuvvetleri tarafından tahliye edileceği açıklandı.

MAHALLEMİZİ SEL SUYU BASTI

Gökçebey ilçesi Köprübaşı Mahallesi sakinlerinden Bilal Kuyucu, "Buradaki tüm evler sel sularıyla kaplandı. Ne olacak bizim halimiz. Evlerimize giremiyoruz. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle zemin katlar suyla kaplandı." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakTarım AlanlarıSağanak
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