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8.MİLAS ZEYTİN HASAT ŞENLİĞİ SONA ERDİ

Dinçer KARACALAR
Türkiye

Dinçer KARACALAR

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17 Kasım 2022, 17:23

 

Milas zeytini ile zeytinyağını dünyaya duyurmak tanıtmak amacıyla düzenlenen Milas Hasat Şenliği'nin 8.'incisi 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşti.

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Belediyesi Başkanlığı’nda oluşturulan tertip komitesince, ünlü Şef Özlem Mekik ve Tv sunucusu Gökay Kalaycıoğlu moderatörlüğünde iki gün gerçekleşen etkinlikte, gastronomiden sanata birçok aktivite izleyicileriyle buluştu.

Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban ve Süleyman Girgin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer , Milas Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel , Denizli Gurme ,Yeni Gün Gazetesi Yayın Danışmanı Engin Çağlar , oda ve STK başkanları, protokol üyeleri, STK temsilcileri, Yörükler, gaziler ve muhtarlar yer aldı.

Kortej yürüyüşü, halk oyunları başta olmak üzere, Özlem Yıldız sunuculuğuyla "Özel Çocuklarla Zeytin Kırma Yarışması" Erhan Yazıcıoğlu ve Kayra Şenocak ile "Mahalleler Arası Yemek Yarışması", Prof. Dr. Oğuz Özyaral ile “Atıksız Mutfak Workshop” etkinliği, Aregala Derneği Başkanı Ahmet Çetin önderliğinde, Şef Kadri Memiş ve Şef Mihalis Potamusis “AREGALA Yunanistan Kos Adası” workshop, sağlık yürüyüşleri, mutfak workshop etkinliği gibi bir çok etkinlikte misafirler hem eğlenceye hem de lezzete doydu.

"ÜNLÜLER GEÇİDİ"

Etkinlik alanında şef Özlem Mekik’le birlikte gözleme tezgahına geçen Özlem Yıldız, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, büyük ilgi gördü.

İki gün süren etkinliğin ilk gününde Zeynep Casalini sahne alarak misafirlere unutulmaz bir eğlence yaşattı.


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