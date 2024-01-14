İhtiyaç disiplin iken, gelen hocanın da en güçlü yanı disiplin olunca bir şeyler fark etti!

Açıklandığı günden itibaren ilgi odağı olan ve tribüne geçmesiyle oyuncu grubu üzerinde etkisini gösteren Fernando Santos, saha kenarındaki ilk maçında net skorla üç puanın sahibi olmasını bildi.

Öz güveni kaybolmuş ve kulvarlardan kopmuş siyah beyazlılara sanki bir haller olmuş gibi son iki maçta farklı bir performans gösterdiler.

Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından biri olan disiplin Santos'un en uzman olduğu konu çıkınca bunun faydaları da sahaya yansımaya başladı.

9 ay sonra sahalara dönen Tayyip Talha, daha önceki teknik direktörlerin tercih etmediği Semih ve Ege, neler kaybettiğimizin adisyonu gibiler!

Beşiktaşlı oyuncular öz güven ve saha içi disiplini yakalasalar bile saha içi takım lideri eksikliğini çok hissediyor.

Beşiktaş'ta bir şey değişti ve her şey değişti ancak, geride bırakılan dönemde geride kalınan puan cetvelinin bedelleri ne yazık ki ağır oldu!

Bu bedelleri kim ödeyecek diye hiç boşuna zaman harcamayın çünkü, giden gitti!

Beşiktaş'ın yeniden var olma savaşına başladığı bugünlerde hem Beşiktaş hem de Türk futbolu çok önemli bir golcü kazandı ki, Milli Takımın en büyük ihtiyacı olan bir pozisyonda ve sene sonunda yapılacak şampiyona öncesinde olması da çok sevindirici.

Yeni yapılacak takviyelerle çok daha iyi olacak siyah beyazlılarda Fernando Santos'un eli değdikçe çok keyif alınacağı aşikar ancak, bazıları susmasını bilecek!

Hoca, bu kadar etkili olabiliyorsa birilerinin iddia ettiği gibi son dakika tercihi değil Hasan Arat'ın bahsettiği gibi bir aylık bir süreci ispat ediyor.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar ayrık otu gibi ortaya çıkıyorlar, daha çok ayıklanacaksınız!