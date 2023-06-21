Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Tabi ben deli doluyum. Duygularım her zaman çok yüksek. İçi içine sığmayan bir kişiliğe sahibim. Hayvanları çok severim. Kedilere aşığım. Doğa beni her zaman kendine âşık eder. Kendi kendime güzel bir ağaç görsem mutlu olurum mesela. Çok fazla düşünürüm. Enerjim yüksektir yoğun bir tempoda çok fazla işimi hallederim ve bu yoğunluğun hayatımda olması aslında bir o kadar da beni en çok dinlendiren şey.



Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?



Doğuştan içimde büyük bir müzik aşkıyla doğdum. Profesyonel olarak ilköğretim yıllarında diyerek cevap vereceğim buna. O zamanlar okul korolarında solistlik yapıyordum. Annemin de müziğe büyük bir yeteneği ve ilgisi vardı. Sesi çok güzeldi. Beni hayatımda, müziğimde hep destekledi. Her zaman cesaretlendirdi, yanımda oldu. Bugün buradayım.

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Teşekkür ederim. Çok emek verdiğimiz gönlümüzden çıkmış bir iş olduğunu belirtmek isterim öncelikle. Şarkının bestecisi “Özgün Kızıldağ”. İki sene önce ilk dinlediğimde şarkıya tutulup bugüne kadar gün saydım diyebilirim. Onun her bir bestesi inanılmaz. Daha çok dinleyeceksiniz zaten Özgün’ü. Şuan bir albüm çalışması içerisinde bu yaz karşınızda olacak hatta. Biz birlikte onun tüm şarkılarına, benim sesime inanıp bir yola çıktık aslında. Bu yolun çiçekleri dört “Özgün Kızıldağ” şarkısı. Hesaplaşma Hayali” sonra “Vurulana Sor” ardından “Evsiz” ve şimdi ise “Ay Sen Şok” ‘u sizlerle buluşturduk. Ay Sen Şok” un aranjesi Murat Engin’e ait. Bize istediğimiz doğru müziği verdiği için ona da buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Vokal koçluluğumuzu canım Fatih Ertür yaptı. İyi ki var. Klip çekimleri 3 gün sürdü. Çekimler Foça’da, Şile’de ve Beşiktaş’ta yapıldı. Herkes bir parça güzel enerjisinden koydu bu parçaya. Tepkiler inanılmaz güzel büyük de bir mutluluk içerisindeyiz. Şimdiden yeni dinleyecek olanlar için keyifli dinlemeler diliyorum.



Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

Otokontrolüm çok yüksektir. Âmâ bazen otokontrollü olmayı ben istemem ve o an ne gerekiyorsa onu da yapabilirim.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Çok fazla. Kendim beste de yapıyorum ve geçmişten örnek aldığım müziğini üretebilen, geliştiren, büyüten, bu günlere kadar çalışıp getiren bu isimleri çok seviyorum. İyi ki varlar. İyi ki yapmışlar. Üretmişler ve çalışmışlar. Tarkan, Sezen Aksu, Kayahan, Kenan Doğulu, Gülşen, Hande Yener gibi mesela.



Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Bunun nedeni korku. Herkes şuan popüler bu tarz işler üretmeliyim böyle melodiler kullanmalıyım derken özgünlüklerini yitiriyor. Gönülle değil mantıkla bir iş üretildiği için sizlere de geçmesi zor oluyor. İşini o alanı iyi yapabilenler yapmalı biraz zorlama olmamalı çıkarılacak işler. Enerjiye çok inanırım. Biz bir şarkı çıkarırken onu da içine koyuyoruz paketliyoruz aslında. Ve o dinleyici tarafında görülüyor. Herkesin kalbiyle, dilediği gibi, kalıplara mecbur kalmadığı, istediği her müziği yapabilmesini diliyorum. O zaman inanılmaz olacağını biliyorum. Herkesin inandığı, kendine yakıştırdığı, icra etmeyi arzuladığı tarz ya da anlatım biçimi neyse en güzeli bu zaten sanat budur çünkü çeşitlilik özgürlük varsa güzeldir göz alıcıdır. Dönemi yok, kalitesi var şarkıların.



Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Bu benim için biraz derin bir cevap olacak ama. Küçüktüm. Hayat telaşı, öğrenim hayatı ve hastaneler arasında geçen çok uzun bir zamanım oldu. Annemi 2013 yılında göğüs kanserinden kaybettim. O zamanlar telefonlar bu kadar aktif değildi hayatlarımızda biliyorsunuz. Şarkı söylediği bir ses kaydı vardı telefonumda. Bir gün onu silmek zorunda kaldım o hep yanımda ve bu küçük bir şey gibiydi o an tekrar kaydedebilirdik. Gidebileceğini tahmin bile edemezdim. O ana geri gidip onu silmemek bugün benimle olmasını dinleyebilmeyi çok isterdim.



Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Aslında ürettiğim tüm şarkılarla müziğimi size anlatabilmeyi “Gül Teren” dediğinizde sizi bir müzik biçimine alıp götürebilen ve bir araya getiren ortak bir playlist yaratmak istiyorum.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Yalanı. Tamamen gözümde her şey bir anda değişiyor bunu gördüğümde. Çok üzülürüm, çok anlayamam da. Ne nedenini ne de neden yapıldığını. Âmâ affetmek konusunda kindar biri olmadığımdan bu yüzden asla affetmem dediğim de bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece nasıl affedeceğim konusu biraz zor ve önemli.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç birimisiniz?

Her şey yolunda. Keyfim çok yerinde. Hayır değilim. Ben her konuda herkese olması gerektiği gibi birisiyim.







