Galatasaray - Karagümrük maçı öncesi yayınlarda bahsetmiştim bu karşılaşmada en çok savunmaların ön plana çıkacağını. Karagümrük maça hızlı bir giriş yaparak denemelere başladı ancak başarısız olunca bu kez ‘atamayana atarlar’ deyip Cimbom, Kerem ile 1-0’ı buldu. Başta savunmanın açıklarını test eden Karagümrük, kanat bindirmeleriyle 12 dakika içerisinde tam 3 gol buldu. Sağ kanattan gelen Lobjanidze ve Bertolacci sol bek Adekugbe’yi, Mbaye Diagne ortada Nelsson’u, maçın yıldızı Borini ise Sacha Boey’i adeta haşat etti. Galatasaray’ın boy ortalaması hava toplarında Karagümrük’e hüküm sağladı. Diagne ve Lawrence neredeyse her topu arkadaşlarına indirdi. Galatasaray’da buna rağmen kornerlerde ve kenar ataklarda hala hava topu denemeleri yapılması çok enteresandı. Üst üste gelen goller sonrası silkelenen Galatasaray kafayı toparlayıp gaza bastı. İlk yarının sonunda Oliveira’nın penaltısı Cimbom’a umut verdi. Bir başka penaltı daha belki de Galatasaray’a 3 puanı getiren kapıyı aralayacaktı ancak Icardi’nin gereksiz zamanda bir panenka deneyişi herkese saç baş yoldurttu. Bu arada Karagümrük hocası Pirlo da bu panenka konusunda önlem aldıklarını basın toplantısında itiraf etti. Galatasaray 2. Yarı adeta tek kale oynadı. Toparlanan Nelsson, Diagne’ye kafa topu vermedi neredeyse. İlk golün asistini yapan Boey, bu kez kendi gidip rakip fileleri sarstı ve skoru eşitledi. Eğer Icardi penaltıyı düzgün kullansaydı belki yine atamayacaktı ancak kafalarda soru işareti de kalmayacaktı. Gelelim Zaniolo ve Gomis’e. Gomis beyefendi Alanyaspor maçında ikinci yarı kendisi değil de Barış Alper girince resti çekmiş, bu maçta da ondan yokmuş kadroda. Hiçbir futbolcu, hiçbir camiadan büyük değildir. Patron; teknik direktördür, kararı o verir. Barış Alper de cezalı olunca iki ismin yokluğunda Zaniolo forvet başladı, iyi de yıprattı rakip savunmayı ancak sırtı dönük oynamayı beceremedi. Çalım denemeleri yerine şut çekse rahat 2 golü vardı. Icardi sakatlık üstü mecburi girdi, etkisiz bir oyun sergiledi. Madem yerine adam alınmayacaktı Seferovic neden gönderildi? Gomis’in, “Devre arasında forvet alırsanız giderim” şeklinde rest çektiği de söyleniyor. Sezon başında attığın kritik gollerle değil, bu hareketinle hatırlanacaksın artık Gomis efendi. Yaşın 38. 30 dakikayı zor çıkartıyorsun bir maçta, 28-29’luk golcü gibi ne bu hareketler? Bu maç atanla tutanın önemi çok iyi anlaşıldı Galatasaray’da. Muslera ve savunma kötü olunca, golcü de olmayınca durum ortada. Kerem, Torreira, Rashica ve Abdülkerim gereğinden çok daha fazlasını yaptı bu maç. Yoksa 1 puan bile hayaldi. Boey savunmada ilk yarıda verdiği açıklarını 1 gol 1 asist ile telafi etti. Beşiktaş derbisi öncesi böyle bir kayıp pek beklenmiyordu ancak Galatasaray için Vodafone Park galibiyeti şart oldu.