Hem iş hem de sosyal hayattaki ilişkilerimizde eylemler, kelimelerden daha yüksek sesle konuşurlar

ancak sözlerimiz hala etkileme anlamında en büyük güce sahiptirler. Diğer insanlarla tanıştığınız ya da

çalışmaya başladığınız ilk zamanları bir düşünün. İlk zamanlar saygı duyduğunuz, fikirlerini merak

ettiğiniz insanların bazılarına karşı zamanla saygınızı yitirdiğiniz ve güveninizin kırıldığını hissetmeye

başladığınız olmuştur değil mi? Peki, bu insanların sizin için değer kaybına uğramalarının ve

üzerinizdeki otoritelerini yitirmelerine sebep olan neydi, düşündünüz mü?



Gelişim için ilk aşama eğitim değil farkındalıktır zira kendinizde düzeltilmesi gereken alanın, sorunlu

bölümün farkında olmazsanız eğitimde öğrendiklerinizi hayatınıza uyarlayamazsınız. Bu da sürekli

karşınızdaki insanları değiştirmeye çalışmanıza ve zaman kaybetmenize neden olacaktır.

İletişimin büyüsü olan sözlerle ilgili güç elde etmek için öncelikle karşınızdaki insanların cümlelerini

dinlerken bilinçli olun. Kurdukları cümleler üzerinizde ne etki yaratıyor, bunu düşünün. Eğer iletişimde

olduğunuz kişiler arasında sizinle aynı cümleleri kurduğunu fark ettiğiniz insanlar var ise bir ayna gibi

kendinizi o insan üzerinde inceleyin; nasıl görünüyor, nasıl hissettiriyorsunuz?



Eğer tespitleriniz negatif duygular oluşturduğu üzerine ise bu kişilerin cümlelerini zihninizde reddedin

ve konuşurken daha temkinli olun. Felsefede kullanılan anlamıyla bağlam, iletişimde her şeydir.

Bağlam, kelime ve cümle gibi anlatım unsurlarının, kullanıldıkları yere ve zamana göre kendinden

önce ve sonra gelen unsurlar nedeniyle kazandığı farklı anlam ve değerler bütünü

Amacınız sesinizi duyurmak, doğru anlaşılmak ve fikirlerinize saygı duyulmasını sağlamak ise

ifadelerinizi gözden geçirin ve önce söylemlerinizi düzenleyin.



“Rahatsız Ettiğim İçin Özür Dilerim…”

Gereksiz durumlarda özür dileyerek konuya girmek ve bunu çok sık tekrar etmek bizi gerçekte

olduğumuzdan daha çekingen ve küçük gösterir. Üzgün olmanızı gerektiren bir durum olup olmadığını

sorgulamadan özür dilemeyin. Yöneticinizin veya danışmanınızın kapısını çaldığınızda girer girmez

‘rahatsız ettiğim için üzgünüm’ demenize gerek yok. Bir iş veya soru için gittiyseniz üzgün olmanızı

gerektiren bir durum yoktur. Kapıyı çalıp müsait olup olmadığını ve talebinizi, sorunuzu iletmeniz

yeterlidir. Eğer birini gerçekten meşgul ettiğinizi düşündüğünüz bir durumda karşınızdaki insan sizi

dinlemeyi ve yardımcı olmayı sürdürüyor ise ona sabrı ve yardımı için teşekkürlerinizi iletin, yeterlidir.



“Bir Dakikan Olduğunda…”

Bir yardıma ihtiyacınız olduğunda, bir konuda güncelleme yapılması gerektiğinde veya soru sormak

istediğinizde bu cümle ile başlamak karşınızdaki insana ‘kontrol tamamen sende, ben istediğin kadar

bekleyebilirim’ mesajını verir. İletişimde direkt olarak isteğinizi belirtin ve gerekçeli bir süre istenirse

bekleyebileceğinizi söyleyin, tabi bekleyebilecek bir iş ise... Yapılması gereken işlerinizi ve almanız

gereken cevapları sürekli karşı tarafın inisiyatifine bırakırsanız bir süre sonra talepleriniz

önemsenmeyecektir. Örneğin bir e-posta gönderdiniz ve cevaba göre teklif hazırlamanız gerekiyor. Bu

durumda ‘Vaktiniz olduğunda e-postama cevap verir misiniz?’ dediğinizde gerçekten boş bir vakti

olana kadar e-postanıza bakmayacaklar. Kurmanız gereken cümle örneği;

‘Size dün gönderdiğim e-posta hakkında yanıtınızı bekliyorum. Sizden gelecek yanıta göre teklif

hazırlayıp müşteriye iletmem gerekiyor.’ şeklinde olmalı ve karşı tarafa ‘müşteri bizi bekliyor’ mesajını

vermelidir.

Ya da ‘Size sorduğum soru hakkında düşündünüz mü? Eyleme geçmek için vaktim kalmadı’ gibi...

“Az Önce Söylediğim Şey Sizce Mantıklı mı?”

İletişimde mesajlarınızın karşı tarafa iletilmediğini düşündüğünüz, anlaşılmadığınız zaman

hissedeceğiniz özgüven eksikliği durumunda böyle bir onay alma sorusu sorabilirsiniz. Eğer

özgüveniniz yerinde ise böyle bir soruyu sormaktan ve fikirlerinizin doğru olup olmadığı konusunda

sizinle aynı statüye sahip insanlardan onay almaktan kaçınmalısınız. Eğer gerçekten saçmaladığınızı

fark ederseniz kendinizi küçümsemeden mizah yoluna başvurarak çözüm üretebilirsiniz. Örneğin;

‘Az önce kafam karıştığı için şu an benim bile katılmadığım bir fikir öne sürdüm. Anlamaya çalışırken

konunun içinde kaybolmuş olabilirim. Çözmeme yardım eder misin?’



“Uzman Değilim Ama…”

İnsanların size saygı duymasını ve fikirlerinizi ciddiye almalarını sağlamak istiyorsanız bu tür

ifadelerden kaçınmalısınız. Bu tür cümleler kullanarak konuya girmek daha en baştan güvenilirliğinizi

zedeleyecektir.

Daha doğrudan ve kendinizi küçümsemekten uzak bir yaklaşımı benimsemelisiniz. Örneğin;

“Bu konudaki fikrim şudur X’tir ancak Y’yi de düşünmenizi öneririm” şeklinde konuşabilirsiniz.



“Ben Bir Aptalım”

Bu ve benzeri cümleleri hem kendiniz hem de başkaları için kullanmaktan kaçınmalısınız. Zihnimiz,

kendimize yapıştırdığımız etiketleri doğruymuş gibi algılayarak karakterimizi ve eylemlerimizi zamanla

bu etiketlere göre düzenler. Aptalca bir hareket yaptığınızı fark etmek ya da düşünmek başka bunu

düzeltmek yerine kendinizi çamura gömmeniz çok başkadır. İkinci yol motivasyonunuzun, hevesinizin

giderek azalmasına ve iş hayatında girişkenliğinizin yok olmasına neden olacaktır. Hata yaptığınızda

kabullenin ve bu hatanız başkalarını etkiliyor ise özür dileyin ve çözüm üretin. İleri görüşlü insanlar

kendilerini harcamazlar. Aptal olduğunuz mesajını verirseniz bir daha size güvenmeyeceklerdir.



“Buna Kesinlikle Katılmıyorum Ama…”

Tartışmaları ve talep konuşmalarınızı nasıl başlattığınıza çok dikkat etmelisiniz. İlerlemenin en büyük

anahtarı sizin, diğerlerinden farklı fikirde olmanız iken bunu bir kusurmuş veya oyun bozanlıkmış gibi

lanse etmenizin anlamı yoktur. Ayrıca bir fikre katılmıyor olmanızın bastıra bastıra altının çizilmesine

de gerek yoktur. Bu ifade karşınızdaki insana ‘fikrin benim üzerimde asla etkili olamaz’ mesajını verir.

Bunun yerine şu ifadeleri kullanabilirsiniz:

“Dediğin gibi olabilir, bir de şu açıdan bakalım...”

“Bunun üzerine düşünebilirim”

“Haklı olabilirsin, bir de şu şekilde düşünmeyi deneyebiliriz”

“Saygı duymakla birlikte ben de şöyle düşünüyorum”

Cümlelerinizi bu şekilde düzenleyerek nihayetinde hem fikirlerinizin güvenle dinlenmesini sağlayabilir

hem de tartışmalarda kendinizi basitleştirmekten korunabilirsiniz.



“Sadece bu var/ sadece bu fikrim var/ sadece bunu yapabilirim”

Zayıf itirazlar genellikle reddedilmeye mahkumdurlar çünkü karşınızdaki insana, sizin yedek bir tavır

almaya istekli olmadığınıza ve iletişimi kısa kesmeyi istediğinize dair bir sinyal iletir.

Müşteri plastiği sevmediğini söyledi, peki ya cam olanın avantajlarını sıralamaya ne dersiniz? Bir fikir

ürettiniz ve beğenilmedi, içinize kapanmak ve benden bu kadar demek yerine o an aklınıza gelen

başka bir fikri sunmayı denemelisiniz.

Bir öneride bulunmak, her zaman “tek şey”den daha etkilidir.

“Sadece”

Bu kelime pasif anlam yaratan tehlikeli bir kelimedir. Olabildiğince kaçınmaya çalışın. Eğer

yazılarınızda ve e-postalarınızda farkında olmadan yazmış olabileceğinizi düşünüyorsanız bir yazıyı

veya maili yollamadan önce Ctrl-F yapın ve arama kutusuna ‘sadece’ kelimesini yazarak kontrol edin.

Bu pratik, sadece kelimesini idareli kullanmanız açısından zihninize bir hatırlatma görevi verecektir.

Bir süre sonra gerekli durumlar dışında kullanmamaya başlayacaksınız.

Tüm bunların yanı sıra hangi konuda olursa olsun haddinden fazla açıklama yapmayın. İnsanları

ayrıntılarla boğmadan net ifadelerle konuşun zira en etkili liderler, muazzam basitleştiricilerdir.

Konuyu olabildiğinde basit ve kısa yollardan anlatmaya çalışın. Gerekçeleri listeleyin ve eylem

noktalarını belirleyerek harekete geçin.