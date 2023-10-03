İSTANBULDA GÖVDE GÖSTERİSİ ADANA'DA MÜTHİŞ FİNAL

Herkes,Her Şeye Rağmen filmini konuşuyor...

Yapımcılığını Verway’in yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı ve Avrupa’da “Müthiş Türk” olarak anılan İlhan Doğan’ın hayat hikayesini anlatan “Her Şeye Rağmen” filmi vizyona girdi. İlk galasını İstanbul’da yapan filmin ikinci galası ise hikayenin başladığı yer ve İlhan Doğan’nın memleketi olan Adana’da gerçekleşti. Gala öncesi smokinlerini giyen İlhan Doğan annesinin kabrini ziyeret etti ve “Anneme verdiğim sözü bu filmi çekerek yerine getirdim” dedi.

ADANA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Uzun yıllar Almanya’da “Müthiş Türk” olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı konu alan ve başrolünü Erkan Peketkaya’nın oynadığı “Her Şeye Rağmen” filmi seyircisi ile buluştu. Sinema eleştirmenlerinin yanı sıra seyirciden de büyük beğeni toplayan ve kısa zamanda adından söz ettiren filmin ikinci galası ise Adana’da 01 Burda Avm Performans Gösteri Merkezi – PGM’de düzenlendi. Adanalıların büyük ilgi gösterdikleri filmin galasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nurdan Karalar’ın yanı sıra filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile oyunculardan Barbara Sotelsek, Meral Perin Yüzgüleç ve gerçek hayat hikayesi konu edilen İlhan Doğan katıldılar. İlhan Doğan, galaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Annesine verdiği sözü tuttu…

ANNESİNİN MEZARINA SİMOKİNLE GİTTİ

Adana’dan Almanya’ya, Palme de Mallorca’dan Holywood’a kadar uzanan dramatik ve başarılı hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan İlhan Doğan smokinini giyerek galadan önce annesi Firdevs Güvenaltın’nın kabrini ziyaret etti onun için dualar etti. İlhan Doğan, vefatından önce annesinin eşi tarafından iftira ve haksızlıklara uğradığı için namusunun iffetinin lekelendiğini ve kendisine yapılan haksızlıkların gerçek yüzünün herkes tarafından öğrenilmesini istediğini söyleyerek “Anneme verdiğim sözü tuttum. Bütün gerçekleri öğrenerek onun namuslu iffetli bir kadın olduğunu bu filmdeki gerçek hayat hikayem sayesinde tüm ailem, akrabalarım ve hatta dünya biliyor artık. Annem huzur içinde uyuyacak. "Her Şeye Rağmen" filminin asıl final sahnesi de benim anemin kabrini ziyaret etmemedir” dedi.

GECENİN SUNUCU DERAY YURDAKUL'DAN FİLME DAİR ANLAMLI SÖZLER

Filmin finalinde galanın sunucusu Deray Yurdakul anlamlı sözlerini ardı ardına sıralayarak bir Adanalı olarak gurur duydum müthiş bir Mücadele ve sonucunda başarı vazgeçmemek filmin hikayesinden çok etkilendiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Sahnede duygulu anlar yaşayan İlhan Doğan kadar izleyiciler de gözyaşlarına boğuldular.

İSTANBUL BÖYLE BİR FİLM GALASI GÖRMEDİ

Adana’da başlayıp Hollywood’a kadar uzanan hikayesiyle dikkat çeken filmde, İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor. Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye’de on bir ili sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

Merakla beklenen ve altmış iki ülkeye satışı yapılan “Her Şeye Rağmen” filminin galası Kanyon AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında yapıldı. Sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından bin kişilik kalabalık bir davetli grubunun katıldığı gala gecesinde film aynı anda beş ayrı salonda izlendi. İlhan Doğan’nın da hazır bulunduğu galaya yönetmen Erdal Murat Aktaş, filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Yüzgüleç, Kaan Maximilianus Kaiser, Barbara Sotelsek, Holger Doelman, Ahmet Enes Petek, Yalçın Zobu, Salih Demir Ural, Mirza Sakiç, Hasan Demirtaş, Aslı Sevi katıldılar.

Galaya katılan isimler arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram,sanatçı Aysun Kaya, yapımcı Şükrü Avşar, İnter Medya Yönetim Kurulu Başkanı Can Okan, iş insanı Yüksel Mermer, iş insanı Sevim Aydın, Mars Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Barış Akbaş, iş insanı Remzi Dursunkaya, iş insanı Hilal Suerdem, Ekrem Uca, Aslıhan Karalar, Ayten Uncuoğlu, Bülent Bilgiç, Ahmet Selçuk İlkan, Eylem Şenkal, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz, Ece Gürsel, Zeynep Tunuslu, Özlem Çınar, Nihal Koç vardı.

Diplomatik misyonda film galasına katıldı

Filmi izlemeye gelenler arasında İstanbul’da görev yapan diplomatlarda vardı. Altmış iki ülkeye satışı yapılan filmin İstanbul’daki galası için iş insanı İlhan Doğan’nın davetlisi olarak katılan diplomatlar arasında Brezilya Başkonsolosu, Malezya Başkonsolosu, Venezuela Başkonsolosu, İran Başkonsolosu, Arjantin Başkonsolosu, Hırvatistan Başkonsolosu, İsveç Konsolosluğu proje yöneticisi, Gürcistan Başkonsolos yardımcısı da kendileri için hazırlanan özel salonda filmi İngilizce alt yazılı olarak izlediler.

Rıza Akın unutulmadı…

Filmde Erkan Petekkaya’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Rıza Akın’da unutulmadı. Filmin gösterildiği salonların önündeki fuaye alanında çiçeklerle süslenmiş fotoğrafı da konularak gecede anılan Rıza Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro’da galaya katılanlar arasındaydı. Filmin oyuncuları galada Rıza Akın’nın fotoğrafı önünde oturarak topluca fotoğraf çektirdiler ve “Rıza abide aramızda” dediler.

AYSUN KAYA SADECE HERŞEYE RAĞMEN GALASINA KATILDI

Özel gecelere çok fazla katılmayan sanatçı Aysun Kaya Herşeye rağmen Filmin galasına katıldı. Şıklığıyla göz kamaştıran Kaya, filmi soluksuz izledi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Filimden çok etkilendiğini ve herkesin izleyip ders alması gerektiğini söyledi. Filmin çıkışında filmin kahramanı iş insanı İlhan Doğan’la yanyana gelen Kaya dikenli yolları güllerle süsleyip umuda yürümüşsünüz sözlerini söyleyerek tebriklerini iletti.