BARIŞ ATAY’IN TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU GALASI GERÇEKLEŞTİ

Barış Atay’ın geçtiğimiz günlerde başlayan ve kapalı gişe oynanan yeni oyunu ‘İntihar Şov’un galası gerçekleşti. Galaya birçok ünlü isim katıldı.

Barış Atay’ın yazıp tek başına oynadığı, Edip Tepeli’nin yönetmenliğini üstlendiği tiyatro oyunu ‘İntihar Şov’un dün gece Moda Sahnesi’nde galası gerçekleşti. Galaya Burak Deniz, Belçim Bilgin, Menderes Samancılar, Hüseyin Avni Danyal, Defne Kayalar, Ali Bilgin, Sitare Akbaş, Ceren Taşçı, Bülent Emin Parlak, Burak Altay, Nail Kırmızıgül, Gonca Cilasun ve Şanışer gibi birçok ünlü isim katıldı.

“Hangimiz hayatın anlamını uzun uzun düşünüp bir cevap aramadık ki ya da cevap bulamayıp, çaresiz hissetmedik?” sorusunu soran oyunda seyirci bir yazarın hayatıyla ve seçimleriyle kendi zihninde hesaplaştığı son ana şahit oluyor.

DOLU KADEHİ TERS TUT TÜRKİYE TURNESİNE HAZIRLANIYOR

Yerli sahnenin popüler isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut, KerkiSolfej ve SMF Productions organizasyonuyla Türkiye turnesine hazırlanıyor. Dolu Kadehi Ters Tut, kuruluşunun 10. yılında yurt genelinde gerçekleşecek kapsamlı bir turne ile dinleyicileriyle buluşacak

2014 yılından beri hızla büyüyen grup, Türkiye’nin önemli mekanlarını dolduran bir isim haline geldi. Kariyerlerini en başından beri bağımsız yürüten ikili, dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşarak, Türkiye’de en çok dinlenen gruplar arasında yer aldı. Beşinci albümleri “Ölüm Dansı”nı 2023 yılı içinde yayınlayan ikili yeni şarkıları ve projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. İkili, 2024'te ezber bozan sahneleri ve sürprizleriyle seyircilerine unutulmaz konserler yaşatacak.

Efsane filminin basın toplantısı yapıldı

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin basın toplantısı yapıldı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filmi, vizyona girmeden basın mensuplarının karşısına çıktı. Yılın en iddialı komedi filmi olarak görülen Efsane filminin basın toplantısına yoğun ilgi gösterildi.

Basın toplantısında usta yönetmen Selçuk Aydemir, günü ölümsüzleştirdi. Toplantısının yapıldığı sırada önündeki kâğıda not yazarak imza atan Aydemir, kağıdı elden ele oyunculara vererek hatıra yazdırdı. Filmin hikayesi, karakterler, oyuncular ve Çorum’la ilgili konuşan Aydemir, “Filmimizde çok değerli isimler var. Serdar Gökhan, Said’i, Ayhan abi, Şinasi abi ve Cengiz abi gibi birçok oyuncu yer aldı. Bu kadro çok güzel bir uyum yakaladı. Herhalde ikisi üçü gelir. Biz çok isteriz gidip Çorum'a tekrar aynı filmin devamını çekmeyi. Bu arada biz tabii yardımcı oyuncuları kullanırken aslında Çorum, Hacı Hamza'yı kullandık. Filmi Çorum'un Kargı ilçesinin Hacı Hamza Köyü'nde beraber yaptık. Tüm Çorum halkına da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç aç koymadılar. Her gün bir sırık kebabı, her gün yöresel lezzetler yedik. Sete catering gibi yemekler geliyordu. Çünkü arsızdık biz. Kapı çalıp gidiyorduk. Bir isteğiniz var mı diyene ben buranın nesi meşhur diye giriyordum” diyerek herkesi güldürdü.

ZEHRA VE ADEM’İN AŞKI KALPLERİ ISITACAK

“Hatıran Yeter’den Nostaljik Tanıtım”

Berton Medya’nın yeni sinema filmi “Hatıran Yeter”in ikinci teaser’ı yayınlandı. Zehra ile Adem’in kalpleri ısıtan aşklarının nasıl başladığını anlatan teaser, Belçim Bilgin ve Burak Sevinç’in filmdeki başarılı oyunculuklarını da gözler önüne serdi. Nostalji rüzgârları estiren tanıtım, finaliyle büyük merak uyandırdı. Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan’ın da rol aldığı “Hatıran Yeter”, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Hatıran Yeter” filmi için geri sayım başladı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ın üstlendiği, Berton Medya imzalı film, büyük beğeni toplayan ilk teaser’ının ardından ikinci teaser’ıyla da büyük ses getirdi. Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye’de yapılan “Hatıran Yeter”, 16 Şubat 2024 tarihinde vizyona girecek. Film, yürek yakan bir aşk öyküsü ile kalpleri ısıtacak bir baba-kız hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

‘AŞK MEVSİMİ’ HEM GÜLDÜRECEK HEM HÜZÜNLENDİRECEK

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta vizyona girecek. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nu buluşturan film seyircilerin kalbine dokunacak bir aşk hikayesini konu alıyor.

Filmde ‘Ali Yaman’a hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu heyecanını hiç kaybetmeyen bir karakterle gönüllere taht kuracak. Sonrasını düşünmeden hareket eden, neşeli ve enerjik bir yapıya sahip olan Ali Yaman için tek bir gerçek vardır o da ‘Şirin’. Büyük aşkı için çabalamaktan vazgeçmeyen Ali Yaman, bazen seyircilerin yüzünü güldürecek kimi zaman ise hüzünlendirecek.

GONCA VUSLATERİ HAYAT VERDİĞİ “VERA” KARAKTERİ İLE BÜYÜLEYECEK

1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan Zaferin Rengi filmi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor.

Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapacak olan ZAFERİN RENGİ filminde, Gonca Vuslateri hayat verdiği Vera karakteri ile izleyenleri büyüleyecek.

Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde, Moskova’daki sefil hayatından kaçarak İstanbul’a gelmeyi başaran Vera, bu şehirde sıradan bir savaş göçmeni olmak yerine, aşkı ve sıra dışı ilişkisi sayesinde bambaşka bir amaca hizmet edecektir.

Doğu Demirkol ‘Sıkı Muhabbet’e konuk oldu

“Yapmaya başlayınca duramadığım şey stalk”

Yeni film projesi 'Yaşam Koçu' ile merak uyandıran Doğu Demirkol, Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı. Kariyerinin ilk döneminde eleştirildiğini anlatan komedyen, “Başlarda ‘Dümdüz anlatıyorsun, hiç sesini inceltme, taklit yok. Bunun halkta karşılığı olmaz’ diyorlardı. Ama karşılığı olduğunu gördüm” diyor.

‘Ahlat Ağacı’ film kadrosuna dahil olma sürecini de paylaşan Doğu Demirkol, “Hiç Nuri Bilge filmi de izlememiştim. Görüşmek için çağrıldığımda birini izleyeyim dedim. ‘Uzak’ı buldum. Kafamdaki kadar sıkıcı şeyler değildi” diyerek sözlerine devam ediyor: “Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz’u filmimin galasına çağırdım. Birinden biri gelmez diye düşündüm, ikisi de gelmedi.” Hakan Gence’nin sorularını esprili bir dille yanıtlayan Doğu Demirkol, “Yapmaya başlayınca duramadığım şey stalk” itirafında bulunuyor.