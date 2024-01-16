Galatasaray, Süper Lig’de ikinci devre ilk maçında Kayserispor’u ağırladı.

İkinci devresini, ilk maçını bilmem ama sezonun en isteksiz oyununa sahip maçıydı bana göre Galatasaray adına. Sivasspor maçında olduğu gibi 36 yaşındaki Mertens koşturdu bir sağa bir sola. Kayserispor ara sıra kontra atak ve hızlı hücum denemeleri yaptı ancak pek etkili değildi. Eksik kadroda herkesin artık parlamasını beklediği Zaha ile Tete ise yine hüsran maalesef… Geçtiğimiz sezonun kadrosu takımı taşımaya devam etti, yeniler ise hala etkisiz. Sakatlığını tam atlatamamış Boey oynama talebinde bulunup 11 başlıyor, stoperler kornerden çıkıp maç alıyor ama yeni gelenler demiyor ki ‘şu adamlara bakıp biraz feyz alalım’ gerçekten çok ilginç. Konyaspor maçında Abdülkerim çıkıp 2 gol atmıştı, bu maç açılışı Nelsson yaptı. Kayserispor’un attığı gole gelirsek; gol bağıra bağıra geldi. Laubalice yapılan pas hataları ve isteksiz oyun golü doğurdu. Barış Alper orada penaltıyı almasa buralar yangın yeriydi maç sonu. Bu arada yine hakemin çok konuşulduğu bir karşılaşmaydı, ben hakem konuşmayı pek sevmem ama Atilla Karaoğlan’ın performansını pek beğenmedim. Mertens’in golünün iptali ve Abdülkerim’in pozisyonu sonrası verilen penaltı bana göre yanlıştı. Galatasaray’da eksikler yavaş yavaş dönüyor artık; Davinson Ümraniye maçında oynayacak, Icardi ise çarşamba takıma katılacak. Düzgün bir transfer planlamasıyla Galatasaray’ın işi toparlaması gerekiyor, yoksa sezon başı gelen isimlerin bu performansı ve oyundaki isteksizlikle bu galibiyetler bir yere kadar. Son maçlarda az da olsa şans bulmaya başlayan Eyüp Aydın’a da ayrı bir parantez açmak istiyorum; çocuk sahada parlıyor maşallah! İlerleyen dönemde daha çok süre almasını bekliyorum Eyüp’ün. Bu arada daha demin transfer demiştik, maçın ardından Erden Timur, Ayhan Akman, Okan Buruk ve Fatih Demireli yaklaşık 1,5-2 saatlik bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Galatasaray’da devre arası operasyonunun startı resmen verildi. Bakalım önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı camiayı nasıl bir hareketlilik bekliyor…