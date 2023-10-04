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Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ayrıca başka bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan ekipler, "TCSG-905" Sahil Güvenlik botu ile harekete geçerek 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botları "KB-4510", "KB-40", "TCSG-905" ve "KB-111" tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen botlardaki toplam 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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