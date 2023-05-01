Beşiktaş - Galatasaray derbisinden önceki yayınlarda üstüne bastıra bastıra söylediğim bir konu vardı; Karagümrük maçında darmadağın olan Adekugbe eğer Beşiktaş’a karşı oynarsa sarı-kırmızılı ekibin sol taraftan büyük sıkıntılar yaşayacağı. Okan hoca Rashica’yı kesmek istemedi sanırım, çünkü orada yerli oynaması gerekirdi Dubois’nın sol beke geçmesi için. Rashica 1 asistle karşılaşmaya başladı ancak sol taraf adeta otoban oldu. Üst üste bastıran Kartal, Saiss ile 1-1’i buldu. Maçın ilk yarısını izleyip de Adekugbe, Mertens ve Oliveira 3’lüsünün berbat bir halde olduğunu görmeyen yoktur. Okan hoca göremedi, ya da görse de müdahale etmedi. İşte orada gitti maç. Beşiktaş üst üste baskılara başladı. Aldığı her topu bam güm ileri vuran Muslera’nın nedense kaç kişi arasındaki Oliveira’ya pas veresi geldi. Aklı oyunda olmayan Oliveira’da hatayı yaptı, Amir skoru 2-1 yaptı. Bu gol Oliveira’ya değil, kötü olmasına rağmen onu oyundan almayan Okan Buruk’a ve 100. kez bu tip bir hatayı yapan Muslera’ya yazar. Skoru kaybeden Okan Buruk bu kez gerekli hamleleri arka arkaya yaptı, oyuna renk geldi ancak nafile. Kerem aldığı her topu Icardi’ye vermek isterken dağa taşa attı. Üst üste ataklarla golü bulmak isteyen Cimbom, defansta verdiği açık nedeniyle kontradan golü yedi. Aboubakar’ın o topunu Batuhan Şen dahil çoğu isim tutardı. Muslera’nın son haftalarda aklı sahada değil, dolandırıldığı paralarda mı desem bilemiyorum. Muslera ismi ve geçmişi olmasa ilk 11 yüzü göremez kimse kusura bakmasın. Okan Kocuk’a çok büyük haksızlık yapılıyor. Bu saatten sonra yapılacak ilk iş Okan Kocuk’un kaleye monte edilmesi. Böylelikle 1 ekstra yabancı oynatma hakkı Dubois’da kullanılır sol bek garantiye alınır. Tabii Muslera’yı kesecek kadar yürekli bir hoca göremedim ben bugüne kadar. Okan hocanın Adekugbe ve kötü oynayan oyuncuları değiştirmeme ısrarı çok kritik bir mağlubiyete neden oldu. Şimdi puan farkı 3, Başakşehir 7-0’ın rövanşı için pusuda bekliyor. Şampiyon olacak takım bu kalan 5 maçlık serüvenden hakkıyla çıkar. Okan Buruk’un gerekli dersleri aldığını düşünüyorum, öğrencileriyle birlikte şampiyonluğa ulaşacaktır.