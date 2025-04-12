Galatasaray’ın geçmiş şampiyonluklarına baktığınızda çoğunda bir kanat oyuncusuyla golcünün uyumlu profili ve iş birliği ön plana çıkar. 2017-18’de Gomis - Garry Rodrigues, 2022-23’te Icardi - Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon yine Kerem - Icardi ve yeri geldi mi Barış Alper - Icardi oldu bu denklem. Dünkü Samsunspor - Galatasaray karşılaşmasını da aynı böyle örneklendirebileceğimiz ikili kolayca çözdü Galatasaray adına; Yunus Akgün - Victor Osimhen. Victor’u zaten konuşmaya gerek yok, canla başla savaşıyor her maç ancak sürekli de işi tek başına kendisi çözecek diye bir kaide yok. Hatırlayın kanatların Sallai- Barış Alper olduğu dönemi; iki oyuncu aynı profil olunca, bir de Mertens oynamayınca üretmekte sürekli zorluk çekiyordu Galatasaray. ‘Kreatif oyuncu’ vurgusunu hep yapıyoruz ve Yunus bu tanıma net olarak uyuyor. Özellikle de Torreira - Lemina ikilisi ortadayken orta saha defansif anlamda inanılmaz güçlü oluyor ancak hücuma o kadar etki edemiyor, hele bir de önlerindeki Sara gününde olmayınca. Böyle durumlarda ileri hatta çok iş düşüyor ve Yunus ile Osimhen bu işi dün birlikte çözdü. Galatasaray’a galibiyeti getiren gollerin ilkinde Osimhen rakiplerini hücumda boğdu, zorladı, pozisyonun başlangıcını yaptı ve Yunus önüne düşen topu çok iyi değerlendirdi. İkinci golde ise Yunus çok iyi bir ara pasıyla Osimhen’i gördü ve bu kez Osimhen fileleri havalandırdı. Yazınının başında da dediğim gibi; forvet ile kanat uyumu önemlidir, şampiyonluk böyle senkronizasyonlarla gelir ve bu galibiyet net şekilde uyumlu bir iş birliği içerir…