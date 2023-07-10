Bir memlekette , namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette

kurtuluş yoktur. İsmet İNÖNÜ

Bir memlekette , namuslular, namussuzlar

kadar cesur olmadıkça o memlekette

kurtuluş yoktur. İsmet İNÖNÜ

…..BÜYÜK BEYİNLER! CESUR OLMADIKÇA.?!..

Sevgili okurlarım seçim sonuçlarıyla ilgili bir şeyler söylemek için artık çok geç, biliyorum.

Ancak başarılı olabilmek için yaşatılan olumsuzluklardan ders çıkarmak gerekiyor. Yaşanmışlıklardan ders çıkarmadan, mücadeleden başarı beklemenin mümkün olmadığını bilmeliyiz ve unutmamalıyız.

21 yıldır kandırılan insanlar, bu seçimin (14 Mayıs 2023) diğer seçimlerden daha farklı bir seçim olacağına inandırılmıştı. Dolayısıyla da seçmenler var gücüyle gayret göstermişti!

Ama seçimler ikinci tura kalınca umutları tükenen gerçek Cumhuriyet sevdalıları , ikinci tur seçime katılmak yerine tercihlerini, serin sularda ayılmakta buldu!

Cumhuriyetin sarsılmaz kalesi olan İzmir’de bile ikinci tur seçime katılım son derece azdı! Sandıkların sadık görevlileri, sabahtan itibaren halkı, -asrın mucizesi ve bizlerin de akıl deposu olan - iletişim vasıtalarıyla “katılım çok az! Lütfen seçimde oyunuzu kullanınız” şeklinde uyarmak durumunda kalmışlardır. Ancak bu arada Okyanus ötesi haramilerinin AKP’ tekrar başa getirme planları kararlı bir şekilde uygulanıyordu.

Küresel batı, AKP’den vazgeçmeyince umutla ve heyecanla mücadele edenler ; Kayahan’ın söylediği gibi “ yine bana hüsran bana yine hasret var! Yine bana esmer günler düştü eyvah.” dizeleriyle kucaklaştı.

Seçimden bir hafta önce kaleme aldığım ve fakat – yine kandırılacağımızın bilinciyle - iptal ettiğim yazımın aşağıdaki başlığı, makus talihimizi bu defada yenemeyeceğimizin açık bir itirafıdır.

“ Bu Seçim, Talihsizliğimizi Yeneceğimizin İşaretini Mi Veriyor Ne!”

Bir umuttur diye doldurduğum ana başlığın içini, sizlerle paylaşmaya inanın gücüm yok! Özür!

Daha evvel yapılan her seçimden önce kaleme aldığım yazılarımın sonunu aşağıdaki tümceyle bitiriyordum.

“ İnşallah düşüncelerimde ben haksız çıkarım ve fakat umutla dolu olan vatansever insanların hayalleri gerçekleşir”

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Seçimle ilgili gelişmeleri daha sağlıklı değerlendirebilmek ve çözüm yolları bulabilmek için önce sosyal paylaşım sitelerinden sizlere sunduğum “Seçime Bir Kala” başlıklı yazımı bir kez daha okumanız yerinde olacaktır.

Devlet adamı İsmet İnönü’nün dediği gibi, kazanmanın tek şartı : KORKUSUZ VE CESARETLİ olmaktır.

“ SEÇİME BİR KALA!”

21 yıldır yapılan seçimlerin ana muhalefet tarafından neden kaybedildiğinin ilk tespiti araştırmacı yazar Hüsnü Mahalli tarafından aşağıdaki videoda dile getirilmişti.

7 dakika süreli videodaki ilginç mesajlar umarım sizlerin ufkunuzu açar.

https://www.youtube.com/watch?v=QXKU6uBLaYs

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Bu ifşaatı destekler nitelikteki bir yazımı da zamanında sizlerle buluşturmuştum. Tekrar hatırlatmanın yararı olacaktır! Zira muhalefet cenahının bugüne kadar yapılan seçimleri neden kaybettiğinin önemli bir nedeni de bu satırlarda gizlidir.

Zamanınız varsa 07. 09. 2021 tarihli yazımın tamamını aşağıdaki erişimden okuyabilirsiniz.

https://www.oncevatan.com.tr/secimler-perincek-uzan-ve-benzerleri-2ci-bolum

Ancak yazımın önemsediğim bir bölümünü yineleyerek hafızalarınızı tazelemek isterim.

“ 21 yüzyıl ile birlikte -maliyeti çok büyük bedellere ulaşan - ateşli silahlar kısmen susturularak savaşların kuralları iyice duygusala bağlanmıştır. Toplumun duygularını hançerleyen gerçek dışı söylemlerin havalarda uçuştuğu dönemleri yaşıyoruz, maalesef!

Türk toplumunun yaradılışına uymayan bu savaş türünün adı ‘ Demagojik saldırı’ dır………!

“ Seçime Bir Kala ” başlıklı yazımın sonunu ise aşağıdaki satırlarla bitirmiştim!

Küresel batı hala mevcut iktidardan yanaysa, çarpıklıklarla dolu seçim sisteminde yapılacak tek şey vardır, “Olmayacak duaya amin demek!...”

Her çareyi tanrıdan beklememek gerektiğiyle ilgili en isabetli cevap, büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün yukarıdaki deyişidir.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..







