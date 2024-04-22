OĞUZ YERLİ

İtalya’da Tezini Savunan Genç Bir Konuşmacının Uluslararası MUN Konferansındaki Başarısı”

Değerli büyüklerim ve sevgili okurlarım, torunum Oğuz Yerli’nin İtalya/ Milano’da ve Türkiye’de İstanbul Robert kolej’de gerçekleşen Mun konferansındaki başarısına geçmeden önce sizleri biraz geçmişe götürmek istiyorum.

Zorluklarla geçen meslek yaşamımda kendi çocuklarıma destek olamamıştım!

Askerlik mesleği ; vatan sevgisinin aileden ön planda tutulduğu, baba hasretiyle büyüyen çocuklarımızın babalık görevlerinin anneleri tarafından yerine getirildiği kutsal bir görevdi, çünkü !

Asker çocuklarının anaları bu görevi - babalarını aratmayacak fedakarlıklar göstererek - başarıyla yerine getirmişti, o zamanlar!

1999 yılında yaş haddinden emekli olmuştum… O günden buyana geçen 25 yılda teknoloji dünyası – yabancısı olduğum ve kavramakta zorluk çektiğim – çok büyük gelişmelere sahne oluyordu.

“ öğrenmenin yaşı yoktur “ düşüncesiyle bu dönemde beni eğitenlerin başında – daha henüz altı, yedi yaşında olan - sevgili torunum geliyordu.

Daha sonra ise iş hayatının yoğunluğu nedeniyle aktif görevde olan oğlumdan, kızımdan ve damadımdan da çok büyük destek görüyordum.

Onlara kazandırdıklarımın yanı sıra, bu birliktelikten çok şey öğrendiğimi de buradan belirtmek isterim.

Bundan dolayıdır ki, Onlarla hem övünüyor hem de onur duyuyorum.

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Bundan sonraki satırlar, İtalya/ Milano ’da ve ülkemizde İstanbul Robert Kolej ’de dört gün süreyle yapılan Mun Konferansı’ nın ne olduğunun, ne maksatla yapıldığının ve nasıl icra edildiğinin açıklamalarını kapsayacaktır.





MUN “Model United Nations” ( Model Birleşmiş Milletler) :

Adı geçen Eğitim/Öğretim kurumu sayesinde Lise ve üniversiteli genç zihinlere, okuyup araştırma ve dünya meseleleriyle ilgilenme imkanı sunuluyor. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler konularında da ortak akıl yürütme kazanımları geliştiriliyor.

Konunun daha bir anlaşılması için, önce farklı milletlerin öğrencileri bir araya gelerek küreselleşme ve çok uluslu diplomasi konularında bilinçleniyor ve geçerli olan İngilizce lisanıyla sunum yapmaları sağlanıyor.

Bu iş için seçilen öğrenciler, Mun konferans formatıyla Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey, UNİCEF, İnsan Hakları Konseylerinde Birleşmiş Milletler delegesi rolünü üstleniyorlar. Komitelerde ele aldıkları güncel meselelerle ilgili takım çalışması yapmaları , zamanın yönetilmesi , liderlik niteliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yine bu çalışmada araştırma ve yazma yöntemleri gibi akademik ve sosyal becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Konferanslar boyunca farklı bakış açıları ile tanışan ve empati yeteneklerini geliştiren öğrenciler program sonunda katılım sertifikalarını alıyorlar…

Benim torunum da İstanbul/ Avcılar/ Isparta Kulede faaliyet gösteren Fevziye Mektepleri Vakfında (FMV) lise birinci sınıf (9) öğrencisidir. 2023 yılının sonunda anılan konferans için seçilenlerden biridir.

Torunumu daha yakından tanımak isteyenler ÖNCEVATAN ve YENİÇAĞRI Gazetelerinde zamanında yayınlanan aşağıdaki erişimden ulaşabilirler.

Fevzi Moray: CUMHURİYET BAYRAMINI TORUNUMUN KATKILARIYLA ALGILAMAK BİR BAŞKA GÜZEL! - Önce Vatan Gazetesi | Günlük Ulusal Gazete - Önce Vatan Gazetesi (oncevatan.com.tr)

21- 24 Mart 2024 tarihinde dört gün süreyle İtalya/ Milano ’da verilen konferans da tezini savunan bir konuşmacı olarak öne çıkmayı başarmıştır.

Torunumun İtalya’da ve Türkiye’de yaptığı sunum Whatsapp üzerinden hedef kitleyle paylaşılacaktır.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE



