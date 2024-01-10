Sezonu nasıl bitireceğini düşünen Beşiktaş taraftarının imdadına Fernando Santos yetişti!

Ligden kopan ve Avrupa'dan elenen Beşiktaş'ta yeni hoca ayağının tozu ile tribüne geçince oyuncular ne hikmetse aşka geldiler.

Serdar Hoca, Emrecan'ın yerine futbolu unuttuğunu düşündüğümüz Umut'u tercih edip Demir Ege'yi Salih'in yerine oynatarak başladı.

İlhan Palut'un kurduğu takım karşısında siyah beyazlılara kimse şans vermiyordu ancak, maça iyi başlayan Beşiktaşlı oyuncular farklı skorla deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Beşiktaş'ın üç puanından ziyade kazanılan özgüven ve özellikle Semih'in devamlılığı oldu.

Fernando Santos'un gelmesinden sonra tabii ki bir çok şey değişecektir ama en büyük değişiklik hocanın daha sahaya inmeden gerçekleşmesi oldu.

Daha önceki maçlarda koşmayı bırakın yürümeyi bile kendine zul gören oyuncuların bugün tribünden gelen tehlikenin farkına vararak sahada mücadele etmeleri çok önemliydi.

Semih oynadıkça daha özgüvenli olurken golleri de buldukça daha da çok denemeye çalışıyor. Bunun yanında özellikle Santos'un uzun boylu ön libero tanımına uyan Ege de güzel bir oyun ortaya koydu.

Beşiktaş'ta eksik olan disiplin de Fernando Santos ile sağlanırsa gelecek sezon için şimdiden iddialı bir konuma gelineceği gibi kupa organizasyonlarının kurdunu teknik direktör olarak getirdiğini de göz önünde bulundurursak oldukça iddialı bir mücadele ortaya koyacaklardır.

Yıllardır Ekim ve Kasım aylarında lige havlu atan Beşiktaş'ta camia Fernando Santos ile büyük bir heyecan yakalarken bu heyecan sahada skor olarak da kendini gösterdiği takdirde güzel günler yakın olacaktır.

Ayrıca, Beşiktaş JK yönetim kurulunun kurumsal yönetim tarzı geçmişte çiftlik olarak kullanan bazı kişilerin zarar görmesine sebep olurken hazımsızlık sorunu yaşayanlar ortaya çıktılar. Beşiktaş JK yönetim kurulunun bu tarz kişiler için soda markası çıkarmalarını talep ediyorum.

Zira, görüntüye bakılırsa anten satışları da patlayacaktır!