Bergen’in “Bir Erkek Yüzünden “ şarkısını yıllar sonra rahmetli Devran Çağlar “Bir Kadın Yüzünden” şeklinde seslendirmişti… Şimdi ise Devran Çağlar’ın emaneti olarak gördüğü bu şarkıyı vokalisti Yasen Vatan yeni bir aranje ile müzikseverler ile buluşturdu.

Spor eğitmenliğinden vokalistliğe giden ilginç hayat öyküsü ile dikkat çeken Yasen Vatan’ı gelin hep birlikte tanıyalım.

Yasen Vatan kimdir? İlk önce ondan başlayalım istersen

Adanalı bir ailenin ilk oğluyum birde 18 yaşında kardeşim var.Adana’da doğup 18 yaşıma kadar Adana’da yaşadım.Ortaokulda taekwondoya başladım ve başarılı bir sporcu oldum aynı zamanda spor öğretmeniyim.. Ortaokul ve lisede müzik ve tiyatro ile çok ilgiliydim, şarkılar söylerdim ve özellikle arabesk okurdum :) Üniversitede spor bölümünü kazandım ama müzikten de kopmadım, eğitimler aldım kendimi geliştirdim.

Belirtmek isterim ki bu arabesk hayranlığımı da aileme borçluyum. Ben küçükken halam kulağıma Kibariye , Devran Çağlar ve Müslüm Gürses şarkıları söyleyerek uyuturmuş beni.

Ve ben onlara hayran olarak büyüdüm tek dileğim bir kez onlara ulaşmak ve görmekti fakat gelin görün ki onların öğrencisi olarak onlarla sahneye çıkma şerefini yakaladım.

Spordan şarkıcılığa uzanan ilginç bir hayat öykünüz var! Hangi şartlar etken oldu?

İçimdeki bu arzu bu güç birde üstüne hayranlık duyduğum iki sanatçı…

Kibariye ve Devran’la tanışmam dönüm noktası oldu ve bu işin içine girmeyi başardım. Bu kadar aşkla istediğim işi hayran olduğum isimlerle yapmanın gururunu ve huzurunu anlatamıyorum gerçekten.

RAHMETLİ DEVRAN ÇAĞLAR’IN ENERJİSİNİ HİSSEDİYORUM

Biraz yeni projeden bahsedelim… Kimler ile çalıştığınız ?

Türkiye’de gerçekten çok iyi işler başarmış insanlarla çalışma fırsatını yakaladım ve çalıştım. Şarkı sahibi söz müzik sevgili Cengiz Tekin. Aranje düzenleme sevgili Suat Sakarya, Kibariye’ye Devran Çağlar’a ve daha bir çok kıymetli şarkıcılarımıza eşlik eden müzisyenlerden destek gördüm. Basın desteğini kıymetlim sevgili Suat Filiz’den aldım. Kıyafet ve stil konusunda kuzenim moda tasarımcı Musa Hizavcılar gibi güzel ve çok profesyonel insanlarla çalışma fırsatım oldu. Sevgili Kibariye Hanımda hiç desteğini esirgemedi var olsun. Emin ki bir yerlerden rahmetli Devran Çağlar’da beni seyredip dualar ediyor başarılar diliyor kalbini ve enerjisini hissediyorum…

İlk projenizde hayli iddialı bir şarkı ile müzik dünyasına adım atıyorsunuz! Bu sizi korkutmuyor mu?

Zaten şarkının bestecisi inanılmaz bir eser yaratmış ve bunu tam hakkıyla rahmetli Bergen ve Devran Çağlar seslendirmiş yorumlamış kusursuzca duygu yüklü.

“Bir Kadın Yüzünden” şarkısını onlar gibi olmasa da benim yorumlamam yorumlamaya çalışmam inşallah beğenilir takdir dinleyicilerimizindir

Bu sektörde sizi en çok ne zorladı?

Henüz bir şey olmadı desem daha iyi olur. İnanır mısınız ben her zaman iyi düşünürüm ve şükrederim. Ve her zaman iyi insanlarla karşılaştım her zaman bana destek olmaya çalışan birileri oldu sağ olsunlar. Umarım sektöre karşı bu mutluluğumu bozacak insanlar çıkmaz karşıma ve ben her zaman sektöre karşı memnuniyetimi anlatmış olurum.

Hayatınızın odak noktaları sanki Kibariye ile Devran Çağlar yanılmıyorum dimi?

Kesinlikle Kibariye ve Devran Çağlar‘dır. Çok seviyorum çok hayranlık duyuyorum o doğallıkları o samimiyet ve o dev seslerine hayranım. Ve bana destekleri sahneye dair öğrettikleri o ustaca yöntemleri duruşları çok büyük bir miras. Kibariye’ye hayırlı sağlıklı uzun ömür. Devranımıza Allah’tan rahmetler diliyorum.

BİR BAYRAM MESAJI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Rahmetli Devran Çağlar ile yollarınız nasıl keşişti?

Her kelimemde sözlerimde hayranlığımı anlamış olmalısınız. Hayatımda ilk aldığım kaset Devran’ındı. Sosyal medyanın gelişmesiyle onlara ulaşmam daha kolaydı. Ve Kibariye gibi Devran Çağlar’a da sık sık sosyal medyadan mesajlar gönderip paylaşımlarına yorumlar yapardım.Ve sonunda bir bayram günü attığım mesaja Devran Çağlar döndü ve yaptığımız görüntülü konuşma sonrası beni sahnesine davet etti. O davet ile gittiğim mekanda sahneye çıktık, birlikte şarkı okuduk çok beğeni topladık…Sahne sonunda bana sen çok yetenekli ve iyi çocuksun seni vokal alacağım.Benim vokale ihtiyacım yok ama hislerim senin bu mesleği çok istediğini ve bir desteğe ihtiyacın olduğunu söylüyor ,Ben sana destek olacağım dedi ve böylelikle her şey başladı

BAYRAM GÜNÜ KAVUŞTUĞUM DEVRAN’I BAYRAM GÜNÜ KAYBETTİM

Bu kadar hayranlık duyduğunuz bir sanatçının vefatı sizden nasıl bir etki bıraktı?

Ölüm kaçınılmaz işte!..

Ben Adana’ya aile ziyaretime gittim biz 2 gün öncesi telefonla görüştük. Yine bir bayramdı ve konserleri vardı. Ve telefonda bana gel artık sahneler yoğun kaçırma demişti. Ben ise Adana’da bir akrabamızın cenazesine gitmiştim. Ve 2 gün sonra ölüm haberini aldım Devran’ın. Size yemin ederim hayatta hiç bu kadar şok olmamıştım. Ve sonra o şaşkınlık ve şok yerini inanılmaz bir üzüntüye bıraktı. Çok ağladım uzun süre etkisini üzerimden atamadım ve alışamadım. Ve hala yemin ederim her gün ona dua eder onu dinler ve ona güzel dilekler gönderirim… Huzur içinde uyusun.

Hedefleriniz, İdealleriniz nedir?

Bu sektörde her zaman var olmak! Son nefesime kadar şarkılar söylemek.İyi bir söz yazarı ve yorumcu olmak ve Şarkılarıyla duygularıma tercüman olmuş sanatçılar gibi yeni nesile şarkılarımla tercümanlık yapmak.Aynı zamanda ileride iyi bir stüdyo kurup bu işi yapmak isteyip ama imkanı olmayan arkadaşlara destek sağlamak gibi hayallerim var.

Kimleri dinlersiniz?

Devran Çağlar, Kibariye. Mine Koşan, Vahdet Vural, Linet, Sibel Can, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Bergen, Müslüm Gürses, Gönül Akkor, Funda Arar, Selami Şahin, gibi genelde daha eski dönemde aktif olan şarkıcıları dinlerim. Yeni olarakta bana çok desteği olan değerli bir solist akrabam çok iyi bir ses olan Beyto Asil’i dinlerim

TAKINTILARIM VAR!

Stiline önem verir misin?

Sıradan olmaktan hoşlanmam. Kıyafet konusunda çok secici ve özenliyim. Alış veriş yapmaktan çok keyif alırım, Parfüm ve ayakkabı takıntım vardır… Klipte beni giydiren moda tasarımcım kuzenim Musa Hizavcılar o da bu konuda her zaman bana destek olur.

Bu şarkı beni anlatıyor dediğiniz bir şarkı var mı?

Beni tam olarak anlatan şarkıyı KENDİM YAZIP KENDİM SESLENDİRECEGİM ve bunu dinleyen herkes beni içimdekileri dinlemiş olacak.

Sosyal medya ile aranız nasıl? Bir güç mü yoksa sadece bir sosyalleşme aracı mı sizce?

Sosyal medya ilk çıktığında bir sosyalleşme aracıyken şimdi bir güç simgesi haline geldi

Benim içinde güç ve bu yönde daha çok anlam ifade ediyor.

İKİNCİ PROJEM SEZEN AKSU’DAN

İleriye dönük projeleriniz var mı varsa neler?

Evet, var o da hazırlanma aşamasında. 2. Şarkı söz müzik sevgili Sezen Aksu’dan hareketli güzel bir parça. Sonra hemen ardına yine güzel bir arabesk şarkı daha gelecek.

Son olarak ne seni dinleyenlere ne söylemek istersiniz?

Ben daha yolun başında ve genç birisi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum umarım beğenirsiniz. Her zaman hatalar eksiklikler olabilir, sizler bana sahip çıkarsanız ben yolumda dik bir şekilde ilerler hatalarımı eksikliklerimi düzeltebilirim. Hayat çok güzel herkesi sevin ayrım yapmayın vatana ihanet etmeyen canlılara zarar vermeyen herkes yaptığıyla yaşadığıyla saygıyı hak eder ve mutlu olmayı hak eder bunu böyle felsefe haline getirelim hep birlikte. SEVGİLER YASEN VATAN