Her öğretmenler gününde ilkokul öğretmenim gelir aklıma. O kocaman bahçede büyüklü küçüklü bir sürü çocuk sıraya geçmişiz. Öğretmenimiz sıra başında dimdik dururken okuduğumuz İstiklal Marşı'nın tonu bile hafızamda.

Bir çocuğun hayata adım attığı ilk yer bana göre okul. Düşünsenize, ilk kez evden uzun süre uzak kaldığınız, konfor alanından çıkıp disiplinli akış içerisinde sizden bekleneni öğrenme sürecine girdiğiniz kocaman bir binadasınız ve anneniz yanınızda değil. Çocuk için kocaman bir bilinmezlik.

Öğretmeninizi severseniz, okulu da seviyorsunuz. Akademik yaşantınız da büyük oranda o ilk adıma göre şekilleniyor yıllar içinde. Bu nedenle ebeveynler, çocukları için o ilk adımda öğretmen kaygısı yaşıyorlar.

Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde öğretmenlerimize olan sevgimiz ve minnet duygularımızı göstermek için içtenlikle kutlanıyor.

Bu özel günde öğrenciler, öğretmenleri için resimler çiziyor, çiçekler ve hediyeler alıyorlar.

Öğretmenler gününün kökenine bakacak olursak, UNESCO'nun tavsiyesiyle birçok ülkede 5 Ekim'de kutlanır. Çünkü 5 Ekim, 1966'da Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona ermesi ve UNESCO ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliğiyle kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Öğretmenler gününün tarihi, kutlayan ülkelerin kültürel özelliklerine göre farklılık da gösterebiliyor. Örneğin, Arap ülkelerinde 28 Şubat'ta kutluyor.

Bizde 24 Kasım'da kutlanmasının sebebi ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında millet mekteplerinin baş öğretmenliğini kabul ettiği gündür ve doğumunun 100. yıl dönümünde, yani 1981'de ülkemizde kutlanmasına karar verilmiştir.

Her gün bizlerden çok çocuklarımızı gören, onları ilmek ilmek işleyen, idealist, vicdanlı ve merhametli öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.