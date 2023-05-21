Yeni nesil bilmez! Türkiye’de futbol, Beşiktaş’a karşı oynanan bir oyundur derdik eskiden. İşte o sözün hakkının sonuna kadar verildiği bir maç izledik Adana’da! Yabancıların “düşler tiyatrosu” dediği futbol, ülkemde “ilahi komedya” deniyor. Haksız da değiller aslında!

Avrupa’nın penaltı sıralamasında ilk 5’te olan Galatasaray, en çok gol atan oyuncusunun gollerinin yarısı penaltı olan Fenerbahçe, sezon boyunca maç aşırı en az 1 penaltısı verilmeyen Beşiktaş’ın yarışına sahne oluyor Süper Lig! Genç hakemleri desteklemek lazım, yeni isimlerin artık maç yönetmesi lazım dedikçe, yaşlısını aratmayan hakem performansları izlemeye devam ediyoruz. Cenk’in yüzüne atılan tekme, Icardi ya da Valencia’ya yapılsa, oyuncudan önce penaltıya koşacak olan hakemler, bahse konu takım Beşiktaş, pozisyona maruz kalan oyuncunun üzerinde siyah beyazlı forma olunca adına ters, Monarşi ile yönetilen Demokratik Kongolu hakemler gibi kararlar vermekten geri durmuyorlar. Beşiktaş’ın yaşadığı bunca haksızlığa susan Türk spor kamuoyu için söylenecek tek cümle, “Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır!”

“Yine televizyon kıracak mı?”

Hani şu hakem kararları sonrası protokolde televizyon kıran bir beyefendi vardı ya, acaba “Yeni Adana” Stadyumu"nda sergilenen başrollerinde SERKAN TOKAT-MUSTAFA KÜRŞAT FİLİZ-İLKER TAKPAK komedi dans üçlüsü sonrası yine televizyon kırdı mı? Maç boyunca tüm takdir haklarını Adana Demir cephesine kullanan Filiz, yancısı Serkan Tokat ile şov yaptı 98 dakika boyunca.

Böyle bir futbol ikliminde her ne kadar saha içinde kalmak zor olsa da, futbolun romantiklerine hitaben saha içini de yorumlamadan yazıyı tamamlamayalım!

Montella’nın ne yapacağını, nasıl bir oyun anlayışı ile sahaya çıkacağını biliyorduk. Ancak Şenol Güneş’in bu oyuna kısıtlı kadrosuyla nasıl bir reaksiyon vereceğini merakla bekliyorduk. Şenol Güneş, tıpkı Kadıköy’de Jorge Jesus’u sahada mat ettiği gibi, milyon euroluk Galatasaray’a 90 dakika boyunca sadece 2 şut çektirdiği gibi, futbolun sadece açık alanda oynandığını düşünen oyuncu grubu ve oyun anlayışı ile sahada kalmaya çalışan Montella’nın öğrencilerine futbol tersi verdi. Maça bol ve doğru pas trafiği ile başlayan Beşiktaş, Omar’ın bireysel hatasına kadar sahanın her bölgesine hakim bir oyun sergiledi. Beşiktaş, Omar’ın bireysel hatasından gelen golden hemen sonra 10 dakika sahada bocalasa da, tecrübesi ve kaliteli ayaklarıyla maçı tekrar kontrolüne almayı başardı. Ancak maçın şifresi 62. dakikada yayıncı kuruluşun spikerinin ağzından dökülen şu cümlede gizliydi… “Şenol Güneş talebelerine ileri gidin diyor!"…

Demem o ki, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de esir eden, Galatasaray’ı Vodafone Park’ta iki şuta mahkum eden, sezon başından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmeyen Adana Demirspor’u evinde verilmeyen penaltıları ve uğradığı onca haksızlığa rağmen teslim alan Şenol Güneş, acaba sezon başında gelse ne olurdu?...

Foto: AA