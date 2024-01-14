KİTAP TANITIM DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Yazar, eğitmen, MasterCamp Eğitim Platformu kurucusu Zuhal Gürçimen’in yeni kitabı ‘Hayalini Hayata Katma Okulu’nun lansman partisinde aralarında Uğur Batı, Serhat Sarısözen Arzu Kunt, Volkan Karataş, Meral Çalışıcı, Aykut Ünver, Nuray Ergin ve Kürşat Oral’ın da bulunduğu cemiyet hayatı, iş ve sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi. MasterCamp Nişantaşı ofisinde düzenlenen kitap lansman partisi, Zuhal Gürçimen’in yaptığı konuşma ile başladı ve uzun saatler devam etti.

BENİM SENİ GÖRMEM LAZIM İLE HAYATA DOKUNDULAR…

Dora & Ahmet Altınbaşak çifti yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Peş peşe iki klip ile müzik dünyasına giriş yapan çift “Benim Seni Görmem lazım” slow şarkısı ile insanların hayatına dokunurken gerçek yaşamdan da kesinler sundular. İddialı bir arabesk şarkısını yine iddialı ve bol mesajlı klipleri ile yeni yıla merhaba diyen çift “Benim Seni Görmem Lazım” ile yediden yetmişe herkesin hayatlarına bir şekilde dokunduklarını söylediler. Bu özel şarkının aranjörü Hüseyin Arapoğlu düzenleme Sunay Akça prodüksiyon, elektro gitar bağlama müziği Cem Varveren üstlendi.

6.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesinde ödüller sahiplerini buldu

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “Uyumsoft’ta yöneticilerimizin yüzde 70’i, çalışanlarımızın yüzde 59 kadın”

6.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, bu yıl “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar” teması ile 9 Ocak tarihinde, Uyumsoft'un destekleri ile Elite World Otel Taksim’de gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmalarını, Zirve Başkanı Senur Akın Biçer, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve YAPDER Başkanı Celal Toprak yaptı.

Aile dizisindeki tablo müzayedede

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler'in oynadığı Show TV'nin fenomen dizisi “Aile”de duvarları süsleyen ressam Orhan Umut’un tablosu, 13 Ocak Cumartesi saat 20.00'da Artvizyon Gallery instagram müzayedesinde açık artırmaya çıkıyor. “Aile” dizisinde yer alan evin salonunda şömine üzerinde yer alan ünlü ressam Orhan Umut'un tablosu, canlı olarak instagram üzerinden yayınlanacak müzayedede 85.000 TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Artvizyon Gallery Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkaya, “Aile dizisi setinde tablonun bir reprodüksiyonu yer alıyor. Tablonun orijinali, 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamı düzenleyeceğimiz instagram müzayedesinde 85.000 TL başlangıç bedeliyle açık artırma ile satışa sunulacak. Dizinin müdavimi sanatseverlerin büyük ilgisini çeken bu tablonun rekor fiyata alıcı bulmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

DOSTLARI AYŞE ERBULAK’I YALNIZ BIRAKMADI

Polisiye yazar Ayşe Erbulak, on yıl aradan sonra yeniden düzenlenerek basılan kitabı Dokuz Oda Cinayetleri’nin tanıtımını KidZania Erbulak Cafe’de gerçekleştirdi.

Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtım lansmanına yazarın dostları, meslektaşları ve ailesi katıldı. Kitabının yeniden raflarda ve web sitelerinde yer almasının heyecanını dostlarıyla paylaşan Ayşe Erbulak "Bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Bir ayda üç baskı yaptı. Arada başka kitaplar da yazdım. Bu benim dokuzuncu kitabım. Bu sene yeniden derledik, toparladık, günümüze uyarladık ve tekrar raflarda ve web sitelerinde satışa çıkardık" dedi.

PROVAYA KÖPEĞİYLE GELDİ

Oyuncu Emre Kınay, geride bıraktığımız gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. Köpeği ile birlikte Dudu Restoran çıkışında görüntülenen oyuncu, "Bugün provamız vardı. Onun için oyuncu arkadaşlarla buluştuk. Sürpriz projelerimiz olacak." ifadelerinde bulundu. Köpeğinin kıyafetini soran muhabirlere, "Evet, hala yeni yıldan çıkamadı" esprisi yaptı. Gazetecilere kolaylıklar dileyen Kınay, "Bu arada yeni yıl herkese sağlık ve şans getirsin." dileklerinde bulundu.

SÖMESTİR TATİLİNE SIRA DIŞI BİR DENEYİM: ANATOMİ SAFARİSİ!

GERÇEK HAYVANLARIN GİZEMLİ DÜNYASINA YOLCULUK ZAMANI…

“BODY WORLDS: ANIMALS INSIDE OUT – GERÇEK HAYVANLARIN ANATOMİ SERGİSİ” ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Gerçek hayvan bedenlerinin ve organlarının plastinasyon yöntemiyle korunduğu sergi, 4 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, Ataşehir METROPOL İSTANBUL AVM’deki HUPALUPA Expo’da açıldığı günden bu yana, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle ziyaret tarihleri sömestir tatilinin sonuna kadar uzatılan sergi, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçilerine, sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

“Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi” hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seriyor. “Hayvan derisinin ve kürkünün altında ne/neden var?” sorusu, meraklıları, anatomik bir safariye çıkarıyor.

Özkan Cıbır, Yılın En İyi Kripto Para Uzmanı Seçildi

Altın Melek Ödülleri, İstanbul MKM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. İş dünyasından cemiyet hayatına, spordan sanata pek çok alanda önemli isim başarıları ile ödüle layık görüldü. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri kripto para sektörünün öncülerinden Özkan Cıbır oldu. Cıbır, "Yılın En İyi Kripto Para Uzmanı" ödülünün sahibi oldu.

BABA DUYGUSUNU HİÇ YAŞAMADIM

Başarılı sanatçı Doğuş, ‘Babam’ isimli yeni şarkısını Hayrettin Güneş prodüktörlüğü ve yönetmenliğinde müzikseverlerin beğenisine sundu. Baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Doğuş,Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısı için “Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım” dedi.Doğuş kendine dair açıklamalarda da bulundu..