Dinçer KARACALAR

GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI KİMLERE YAPILMALI?

Halk arasında zatürre (akciğer iltihabı) olarak bilinen pnömani, her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalıktır. Pnömokok bakterilerinin yol açtığı; yetişkin ve çocuklarda zatürre, menenjit, sinüzit, kemik enfeksiyonu, kan iltihabı ve orta kulak iltihabı yapan en önemli mikroorganizmadır. Bu bakteriler, çocukluk döneminde özellikle kreş ve okul çağı çocuklarında burun ve boğazda yaygın olarak bulunurlar. Kendileri hasta olmasa bile aile bireylerine taşırlar, aile içinde zatürreye neden olabilirler.

İki tip, zatüree aşısı bulunmaktadır:

Biri kalıcı bağışıklık oluşturup, ömür boyu tek doz yapılan aşı , diğeri ise kısa süreli antikor yanıt oluşturup 5 yılda bir tekrarlanan aşı. Hafıza hücrelerini uyarmadığı ve antikor yanıt seviyesi düşük olduğu için 5 yıllık aşılar çocuklarda tercih edilmez.

Dünya sağlık örgütü, ilk kez aşılanacak kişilerde önce uzun etkili aşıyı ardından minumun 8 hafta sonra kısa etkili aşıyı tek doz önermektedir.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal kimlerin aşı yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor;

-65 yaş üstü ve 2 yaş altı tüm çocuklar

-kronik hastalıkları olanlar(kronik kalp hastalığı, böbrek , akciğer hastalığı olanlar)

-bağışıklığı baskılanmış olanlar (kemoterapi alanlar ve HIV/AİDS)

-zatüree geçirip akciğerinde hasar olanlar

-kanser hastaları

-yoğun alkol kullanan ve günde 1 paket sigara/20 yıldır içenler

-dalak ameliyatı olanlar

Peki, bir bakteri enfeksiyonundan koruyan bu aşılar viral enfeksiyonda nasıl bir koruyuculuk yapabilir? Bu aşılarla immunize olmuş kişilerde geçirilen viral/ bakteriyel enfeksiyonların akciğerde kalıcı hasar yapma oranında ve zatüreye bağlı ölümler de belirgin azalmaya sebep olduğunu görüyoruz.

Grip aşısı

Her geçen sene virüslerin insanlar üzerinde ki hasar gücü artıyor. Bizlerde, önlemlerimizi özellikle risk grubunda ki kişileri aşılayarak alıyoruz. Çünkü korumanın temel yolunun aşılamadan geçtiğini biliyoruz. Mevsimsel gripler (influenza A/B, coronavirüs, adenovirüs vb… ) özellikle okulların açılması, havaların soğumasıyla kapalı ortamlara geçişle artmaya başlayacak. Erişkin ve çocuklarda ciddi iş gücü ve okul devamsızlığına yol açan bu virüsler, maalesef 60 yaş üstünde ağır hasarla seyredebiliyor.

O zaman özellikle ekim ayında yapılması planlanan grip aşısında öncelik kimlerin olmalı?

-65 yaş ve üstü

-kronik hastalığı olanlar(diyabet, tansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyaliz hastaları , KOAH, astım , bronşektazi, kistik fibroz hastaları)

-gebeler

-kreş dönemi çocukları

-evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı yapan kişiler

-tüm sağlık çalışanları

-kanser hastaları ve bağışıklığı baskılanmış kişiler

Grip aşısının etkinliği %100 değildir ve etkinliği kişiden kişiye değişir. 3 yıldan sonra her yıl etkinliği artar.

Sağlık ve güzelliğin şifreleri bu kitapta

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Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken Cildime Neler Oluyor?'da bütünsel sağlık ve güzelliğin ipuçlarını veriyor, yeni hayatın yeni güzellik sırlarını paylaşıyor.



Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken Cildime Neler Oluyor? adlı kitabıyla her yaştan okura bir el kitabı sunuyor, doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları tek bir kitapta derliyor.



Cilt sağlığını sağlıklı yaşamla sağlama yolunda önemli ipuçları barındıran kitabın görselleri M.Sc. Bio. Işın Nur Cicerali imzalı. Cicerali kitabın aynı zamanda röportörü.



Sohbet havasında ilerleyen kitapta çağın önemli soruları ve yanıtları yer alıyor. Cilt güçlendiriciler, yiyip içtiklerimizin iç ve dış güzelliğimize etkisi, şekerin ve yağın etkileri, bütünsel sağlık ve güzelliğin şifreleri ve dahası Cildime Neler Oluyor?'da.





Bütünsel sağlık ve cilt kalitesinin güçlendirilmesi için her yaştan okurun ilgisini çekecek bilgiler veren Eken, şöyle diyor:



"Cilt sağlığı yalnızca bir güzellik konusu değil… Cildimiz, bütünsel sağlığımızın dev bir aynası. Sağlığımızı ve güzelliğimizi bu dev aynada yansıtabilmek ise elimizde. Bunun için özen göstermemiz gerekenler yaşam biçimimizde saklı, çünkü insan, yaşam biçimini bir kıyafet gibi üzerine giyiyor."



Siyah Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Cildime Neler Oluyor?, yeni dönemin yeni sağlık yaklaşımına önemli bir katkı.

Türkiye'nin İlk ve Tek Uluslararası Astroloji Diploması Alınacak Okul

Okulun Onursal Başkanı Beyaz Saray’ın Astroloğu Gary Gomes ( ABD Kepler College Astroloji Okulu Anabilim Dalı Başkanı)

Eğitim Kadrosunda Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve Cemil İpekçi de yer alıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek doktor ünvanlı astrologu, Dr. Astrolog Şenay Devi'nin, kurucusu olduğu "Astrodeha Astroloji" okulu açıldı.

Onursal Başkanlığını Beyaz Saray’ın astroloğu Gary Gomes’in üstlendiği okulda Dr. Astrolog Şenay Devi’nin yanı sıra Kemal Menemencioğlu, Dr. Suat Acar, Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve Cemil İpekçi de eğitim verecek. Online gerçekleştirilecek eğitimlerde medikal astrolojiden, okültizm’e, ezoterizm’den Mesnevi’ye kadar temel ve ileri seviyede astroloji dersleri de verilecek. Eğitimini bitirenler programlarına göre sertifika ve uluslararası astroloji diplomaları alacaklar.

Güneş sonrası cildi yeniden yapılandıran formül Avène Réparateur Après Soleil

Avène Réparateur Après Soleil cildi yeniden yapılandırıcı güneş sonrası bakım losyonu, kolay uygulanabilen formülü ile uzun süreli nemlendirme sağlarken güneş sonrasında cildi rahatlatıyor ve yatıştırıyor.

Güneşten sonra cildin kaybettiği su ve nem ihtiyacının karşılanması cildin güzelliğini koruması için büyük önem taşır. Nemsiz kalan cilt kurur, çatlar, kırışır ve cansız gözükür. Avène Réparateur Après Soleil, güneşin cilt üzerinde yarattığı hassasiyeti giderirken cildin yenilenme sürecinin hızlanmasına da katkı sağlıyor.

Ariel ve Migros “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” kampanyası Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) desteği ile on binlerce kişiyi mutlu edecek

Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” kampanyası ile 10 binlerce ihtiyaç sahibini mutlu etmek için güçlerini birleştirdi. Artık bir gelenek halini alan ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen “Kıyafet Bağış Kampanyası” süresince, Migros Mağazaları’nda toplanan giysiler önce Ariel ile yıkanacak. Yeni gibi tertemiz olan giysiler Aralık ayından itibaren Toplum Gönüllüsü gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ŞEKER HASTALIĞINA BAĞLI MESANE PROBLEMLERİ GÖRÜLEBİLİR



Nörojenik mesane probleminde önceliğin altta yatan hastalığın tedavisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Çoğunlukla sinirlerde oluşan hasar geri döndürülemez oluyor ama kısmi felç yaşayan hastalarda mesane işlevi zamanla düzelebiliyor.“ dedi ve ekledi: “Nörojenik mesanede ortaya çıkan problemleri değişik yöntemlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Amacımız öncelikle böbrekleri korurken, mesanenin doğru şekilde idrar depolamasını ve doğru şekilde idrar boşaltımını sağlamak.”

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, nörojenik mesane (nörojenik alt üriner sistem işlev bozukluğu) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Nörojenik mesaneyi; hem çocuklarda hem de erişkinlerde herhangi bir nörolojik hastalık nedeniyle ortaya çıkan alt üriner sistem işlev bozukluğu şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Çocuklarda yaşanmasının en sık nedeni spina bifida, serebral palsi ve sinir sistemi tümörleri. Sinir sisteminin diğer hastalıkları da daha seyrek olarak görülebiliyor.” diye konuştu.



Erişkinlerde nörojenik mesane probleminin görülmesinin başında şeker hastalığının geldiğini ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Şeker hastalığı mesaneyi kontrol eden sinirleri bozabiliyor. Biz buna diyabetik nöropati yani şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sinirsel bozukluk adını veriyoruz. Nörojenik mesane ayrıca omurilik yaralanmaları, MS, Parkinson, serebrovasküler olaylar ve bel fıtığı hastalarında da sık görülüyor. Nörolojik mesanede işlev bozukluklarının ortaya çıkış şekli çok değişken olabiliyor. Çünkü altta yatan nörolojik tablo da çok değişken.” dedi.