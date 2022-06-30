Dinçer KARACALAR

Türk profesör İngiltere’deki bilim insanlarını kendine hayran bıraktı

Londra’da yapılan Trust London Birleşik Krallık ve Türkiye Medikal Turizm Fuarı’nda konuşma yapan Türkiye’nin en genç Tüp Bebek Profesörlerinden Prof. Dr. Gökalp Öner’in konuşması yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin önde gelen 15’e yakın hastanesi ve sağlık kuruluşu Trust London Birleşik Krallık ve Türkiye Medikal Turizm Fuarı’na katıldı. Londra’da düzenlenen fuarda, hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezleri gibi medikal turizm alanında faaliyet gösteren birçok Türk firması yer aldı.

Fuara Kayseri System Hospital’dan katılan Türkiye’nin kendi alanında 33 yaşında en genç doçent unvanını elinde bulunduran Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner’in ‘Tüp Bebeğin Geleceği-The Future of IVF’ konulu konuşması büyük ilgi gördü. Prof. Öner, Türkiye’deki ve dünyadaki tüp bebekteki son gelişmeleri, son teknolojileri ve kendine özel yaptığı çalışmaları bir sunum yaparak katılımcılara anlattı. Sunumuna yapay zeka konusundaki yaptığı çalışma damga vurdu.

Prof. Dr. Gökalp Öner konuşmasında; “Hastalarımız geldiği zaman öncelikle değerlendirip ilaç dozları, yumurta sayısı, hormon değerleri, yaşı, kilosu, ek hastalıklarına göre kişiye özel tedavi protokolleri hazırlanır. Erkekte de sperm seçimi Mikroçip ve İMSİ yöntemi yapılarak seçilir. Daha sonra embriyolar gebelik getiren 5. gün embriyosuna gider. Gerekirse genetik tanı yapılır. Yapay zeka yöntemi ile en kaliteli embriyo seçilir ve rahim de yine hormon seviyelerine göre embriyo tutunumuna en uygun şekilde hazırlanır. Dondurma çözme embriyo teknikleri ısıya duyarlı mikroskop, anne rahmini en iyi şekilde taklit eden kültür ortamları ile tüp bebek başarısı günden güne artış gösterdi.

Yani yapay zekâ ile en kaliteli ve genetik yapısı normale en yakın embriyo seçimi yapılarak hem ilk transferde gebelik elde edilir, hem de tüp bebekle elde edilen gebeliğin sağlıkla devam edilmesi sağlanır” dedi.

Neden pilates yapmalıyız?

Sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gören egzersiz eğitmeni Seher Özsüer, sağlıklı bir yaşam sürmeyi hedefleyenlere neden pilatesi önerdiğini anlattı.

Egzersiz eğitmeni Seher Özsüer, sosyal medyada bu spora ilişkin paylaşımlar ve sağlıklı yaşam tüyoları paylaşmaya başladığından bu yana bir fenomen haline geldi. Videoları izlenme rekorları kıran Özsüer, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenlere pilatesi önerdiğini söyledi. Seher Özsüer, bunun nedenlerini ise şöyle anlattı:

HEDEF: BEDENDE DENGE

“Pilates; sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin ve sağlıklı bir yaşam yaratmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem bedende kilo vermekten daha önemli olan ‘denge’yi amaçlar. Pilates sistemindeki süreç sadece fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönlerinimiz arasında bir dengenin sağlanmasıyla gerçekleşir ve yaşam tarzı haline gelir.

Beyin hücrelerimiz, zihinsel enerji ve sağlıklı bir kan dolaşımı ile beslenir. İşte bu yenilenme; hareket şekli, stresi azaltma, duruşuna zarafet kazandırma, canlılık, fitlik ve yaşamdan daha çok keyif alma yolunda atılan en önemli adımdır.”

GÜCÜNÜZÜ KULLANIN

Seher Özsüer, pilatesin sayısız faydası olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gücünüzü boşa harcamak yerine onu kendiniz için kullanmayı öğrenirsiniz. Beden egzersizlerinizle çıktığınız yolculukta pilates rehberinizdir.

Günlük koşuşturmalardan kaynaklı olarak kaybedilen beden konforunuzu yeniden inşa eder. Ancak unutmayın ki sonunda her şeyin mümkün olması için en önemli unsur kendi azminizdir. Şunu hep hatırlayın; her ne yaparsanız yapın, kendinize inanarak attığınız her adım zihin, beden, ruh bütünlüğünün anahtarıdır.”

İlişki uzmanından şok açıklamalar

“Anahtar deliğinden bakılmaz”

Bu yıl 10. kuruluş yıldönümünü kutlayan Beylikdüzü Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kırmızı Koltuk” söyleşilerine katılan aile ve ilişki uzmanı yazar Serhat Yabancı, şok sözler söyledi. Bir ilişki bittikten sonra eski eşlerin birbirlerini takip etmesinin doğru olmadığını belirten ünlü yazar, “Kapanan kapının deliğinden bakılmaz” dedi.

Aile ve ilişki uzmanı ünlü yazar Serhat Yabancı, Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kırmızı Koltuk” söyleşilerinde izleyiciler arasında şok etkisi yaratan açıklamalar yaptı. Banu Noyan organizasyonuyla “Kırmızı Koltuk” söyleşilerine katılan Serhat Yabancı, kendisi gibi aile ve ilişki yazarı ünlü haberci Seda Akgül’ün sorularını içtenlikle yanıtladı.

Türkiye’de %44 kadınların, %56 oranında da erkeklerin eşlerini aldattığını söyleyen Serhat Yabancı, “Evliliklerin sürmesi için eşlerden beklenti olmalıdır. Tabii ki aile durumuna uygun beklentiler olmalıdır. Evliliklerde beklenti yoksa ya da kalmadıysa boşanın.” diyerek izleyicileri bir hayli şaşırttı.

İlişkilerde kadın ile erkeğin farklı beklentiler içinde olduğuna da değinen ünlü yazar, “Kadın, ilgi bekler, partnerinin kendisini güzel görmesini ister. Erkek ise, adam yerine konmak, övülmek ve güçlü görünmek ister. Şöyle bir söz vardır, ‘Erkek, akıllısına değil, bakımlısına gider’ diye. Ancak unutulmamalıdır ki, akıllı olan bakımlıdır zaten” dedi.

L’Oréal Paris’in yeni güzellik elçisi Pınar Deniz oldu!

Dünya’nin 1 numaralı güzellik markası L’Oréal Paris’in yeni güzellik elçisi, sinema ve televizyon dünyasının yükselen ismi Pınar Deniz oldu. Göz alıcı güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Deniz, L’Oréal Paris’in marka yüzü olarak yılın en çok ses getirecek işbirliklerinden birini imzaladı.

Dünyanın öncü Tekno-Güzellik şirketi L’Oréal Grup’un en güçlü markalarından olan L’Oréal Paris, Pınar Deniz ile yepyeni bir iş birliğine imza attı. Yeni dönemin en çok ses getiren isimlerinden olan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Pınar Deniz, L’Oréal Paris ailesinin yeni güzellik elçisi oldu.

Yanılsamalar Üzerine Bir Roman

Daha önce ‘’Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada’’ isimli hikaye kitabıyla edebiyat severlerin karşısına çıkan oyuncu, senarist ve yazar kimlikleriyle tanınan Gül Gülsün Yıldız, hikayelerinde kendi deyimiyle ‘feleğin sillesini yemiş’ gerçek kadın hikayelerini anlatmış ve büyük ilgi görmüştü. Bu ilgiden üç yıl sonra tekrar okurlarıyla kurgu bir romanla buluştu. 2022’nin ilgi çeken bir romanına imza atan Yıldız, odağında iki genç kızın olduğu romanına Yanılsamalar ismini uygun bulduğunu, romanın kahramanlarının hayatlarının tamamen yanılsamalar üzerine kurulduğunu söyledi.

Ünlülerin tercihi Novar, dünyaya Dubai’den açılacak

Türkiye’nin en ünlü yıldızlarının da tercihi olan medikal estetik ve sağlıklı yaşam merkezi Özel Novar Poliklinikleri dünyaya açılıyor. Novar’ın yönetim kurulu başkanı Damla Demir Yılmaz, çok yakında Dubai projesini hayata geçirecek.

İlk şubesi 2004 yılında açılan ve günümüzde İzmir’de 6 şubeyle hizmet veren Özel Novar Poliklinikleri, Türkiye’nin ünlü yıldızlarının da tercihi olan bir medikal estetik ve sağlıklı yaşam merkezi. Başta Ece Erken, Seren Serengil ve Onur Büyüktopçu olmak üzere çok sayıda ünlü ismin hizmet aldığı merkez, bugüne dek sponsoru olduğu sinema filmleriyle de adından sıkça söz ettirdi.

KADINA VE TÜRK SPORUNA DESTEK

Özel Novar Poliklinikleri’nin yönetim kurulu başkanı Damla Demir Yılmaz’ın gündeminde şimdilerde çok özel projeler var. Yılmaz, dünyaya açılma hedefini Dubai projesiyle çok yakında hayata geçirecek. Yaz aylarında çok sayıda yurtdışı fuarına katılacak olan Özel Novar Poliklinikleri ayrıca kadınlara ve Türk sporuna destek olmak amacıyla bir kadın voleybol takımına da sponsor olacak.