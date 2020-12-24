Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

Kızılcaali Çiftliği -Çatalca

Kızılcaali çiftliği ismini köyünden almaktadır. 2010 yılında Çatalcanın Kızılcaali köyünde kurulmuştur. kurucuları kızılcaali köyünün yerlisi olan iki kuzendir. 2015 yılından itibaren ürüne ( sucuk, sosis, kavurma olmak üzere) dönerek artan maliyetleri bir nebzede olsa dengelemiştir. 5 yıllık sürede sadece yakın çevresine ürün vermiştir. 2020 yılına gelindiğinde ürün yelpazesine doğal olan ürünleri ve diğer çeşitli şarküteri ürünlerinide ekleyerek ve daha profesyonel olarak sağlık sofrada başlar düsturu ile kalitesinden asla taviz vermemek sureti ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. ürün seçimleri ilk olarak ailede sonrada yakın çevrede denenerek raflara konulmaktadır. başlıca ürünleri sucuk, sosis, kavurma, füme et, kuru et, dana bacon, roast beef, ve çeşitii bölgelerden birebir tanıdıkları köy insanlarından alınan köylünün yaptığı doğal ürünlerdir. en temel amaç doğru ürün arayan insanlarla doğru ürün üreten insanların arasında köprü olmaktır.

İnstagram/kizilcaali_ciftligi

2021’e Sidar Budak lezzetleriyle girin

Uzun ve zorlayıcı bir yılı hep birlikte arkamızda bırakmaya hazırlanıyoruz. Evet, bu yıl her zamankinden farklı olarak eskisi kadar kalabalık olamayacağız fakat, gönüllerimiz her zamanki gibi bir arada olmaya devam edecek.

Her yıl olduğu gibi bizde bu yılda sağlık, afiyet ve lezzet diyor, şefimizin yılbaşı akşamına özel hazırladığı menümüzü sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Başlangıçtan ana yemeklere , mezelerden tatlılara kadar yılbaşı soframızda neler var neler...

Sizde 2021’ e evde şef lezzetleriyle girmek istiyorsanız, yeni yıl lezzetlerimizi ister kendiniz için sipariş edebilir, isterseniz de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. ????????????

Yılbaşı Sofrasının En’leri:????

????Başlangıçlar:

Peynir Tabağı

Et Şarküteri Tabağı

????Ana Yemekler:

Yılbaşı Hindisi

Kemikli Dana Kaburga

Kars Kazı

Mühürlenmiş Bonfile

Kuzu Kol

????Mezeler:

Ekşi Elmalı Semizotu

Köpoğlu

Cevizli Kabak

Fava

Humus

Ballı Hardallı Patates

Havuç Tarator

Acılı Ezme

Mütebbel

Haydari

Soslu Patlıcan

Acılı Atom

????Tatlılar:

San Sebastian Cheesecake

Mozaik Pasta

Magnolia

ŞİFA VE BEREKET MELEKLERİ

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı semtinde her şey minicik bir boncukla başlayıp, Cam Cadısı Yasemin Dönertaş'ın elleriyle şekilleniyor. Aldığı eğitimler, tecrübe, duygular birleşiyor ve cam obje, aksesuar olarak hayatınıza giriyor. Cam sanatı ruhunuzu iyileştiriyor, bakış açısını değiştiriyor ve sevdiklerinize vereceğiniz hediye alternatifleri arasında yerini alıyor. Yeni bir yıla girerken şifa ve bereket melekleri size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve para getirsin.

PepsiCo içecek markalarına ödül yağdı!

Pandemi sürecinde başlayan ve hızla Instagram’ın en popüler günlük canlı yayın programı olan ‘Mücbir Sebepler’e Pepsi, Lipton Ice Tea, Fruko Cool Lime ve Yedigün markalarıyla dahil olan PepsiCo, ‘Mobile Social’ ve ‘Customer Experience’ kategorilerinde iki bronz ödülün sahibi oldu.

Azerbaycan’ın müziğe armağanı Ayten Rasul

“Yanlışımsan” cover’ıyla dinlenme rekorları kıran Azerbaycanlı şarkıcı Ayten Rasul’dan beklenen müjde geldi. Rasul, şarkının uzun versiyonunu ve klibini müzikseverlerle buluşturdu.

Azerbaycanlı ünlü yönetmenden Türkiye'de dev proje

Türkiye’yi, özellikle de İstanbul’u çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Azerbaycanlı yönetmen Bakhtiyar Alakbarov, bu kez bir klip çekimi için Türkiye’ye geldi. Sanatçı Zeyn’in yeni klibinin yönetmen koltuğunda oturan Alakbarov, yakında sanat dünyasının dev isimlerinden biriyle de sürpriz bir projeye imza atacaklarını açıkladı.

BİR DOLU SAĞLIK SEPETİ

Sevdiklerinize L'actone Kozmetik'in yeni yıl için hazırladığı üç farklı sağlık sepetini hediye edin. Kekiğin mucize adı doğadan gelen carvacrol serisi, ultra vitaminler ve her ikisinin yer aldığı, üç ayrı sepet seçeneğinden birini tercih ederek, 2021 yılına sağlıkla girin. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan, dağ kekiğinin içeriğinde yer alan virüslerin DNA zincirini kıran carvacrol serisinin sepetinin içinde akciğerlerinizi temizleyen damla, dıştan gelecek mikroplara karşı vücudumuza kalkan olacak ağız spreyi, el dezenfektanı ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek kekik çayı yer alıyor.





Altınyıldız Classics’ten yeni yıla özel son dakika hediyeleri

Yılbaşı yaklaşıyor. Siz de son dakika yılbaşı hediyesi arayışındaysanız erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, sevdikleriniz için yeni yıla özel birçok hediye alternatifi sunuyor. Siz de hayatınızdaki erkeklere yeni yılda Altınyıldız Classics şıklığını hediye edebilirsiniz.

Polat Alemdar Vurdu Kapının Önüne Kondu



Oyuncu Raif Akyüz, ekranlarda “Sanatçı” adlı bir programa başladı. Programın formatı; konuk olarak gelen sanatçıların bilinmeyen yönlerini, bilinmeyen anılarını, ekrana yansıtmak olarak belirlendi. Akyüz’ün konuğu da dublaj sanatçısı ve dizi oyuncusu Uğur Taşdemir oldu. Meltem TV’deki Sanatçı adlı programın bilinmeyen yönler bölümünde Taşdemir, Kurtlar Vadisi çekimleri ile ilgili anılarını anlattı. 2 ayrı zamanda 2 ayrı rol ile Kurtlar Vadisi’nde kamera karşısına geçen Uğur Taşdemir, diziden ayrılmasının Polat Alemdar’ın mermileri sayesinde olduğunu kahkahalar ile anlattı. “Polat Alemdar alnımdan vurdu. O mermi beni dizinin setinin aldı, kapının önüne koydu” dedi.

HER ANNENIN HIKAYESI FARKLIDIR...

Türkiye’nin tek Anne ve Çocuk Markaları Stratejisti Esra Baykal, farklı anne profilleri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı Anneleri Anlayan Marka Olmakkitabında hedef kitlesi anne ve çocuk olan markalara, anne içgörüleri ve farklı anne profillerine özel pazarlama stratejileri ve proje fikirleri sunuyor.

İlyas Yalçıntaş’tan 2020’nin Son Hiti

Başarılı müzisyen İlyas Yalçıntaş, yeni single çalışması Kalbimin Kapısı’nı sevenleriyle buluşturdu. 2020 yılı biterken hit listesine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan genç müzisyen İlyas Yalçıntaş, yeni şarkısı “Kalbimin Kapısı” ile bu yılın son hitini müzikseverlerin beğenisine sundu.

DEKORASYONDA MAKSİMUM ESTETİK

Elektrik anahtar ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Life Solutions Türkiye, Panasonic Thea’nın üstün teknolojisi ile şimdi ev ve ofislerde farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlayabilen ve son derece şık bir seri sunuyor. Thea Modüler’in tasarıma bakış açısı, Thea Optima serisinde modüler konseptle ve zengin renk seçenekleriyle bütünleşiyor.