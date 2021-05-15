Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Bosnian Börek

Eski Yugoslavya’nın Novipazar köyünden 1960’lı yıllar da göç etmiş, geleneklerinden vazgeçmemiş bir aile. Pendik’ te kendi atölyelerinde usulüne uygun, tek kullanımlık tepsiler ile Boşnak Mutfağı’nı temsil ediyorlar. Meşhur mantılarında yağsız ve sinirsiz kuşbaşı etler, tüm börekleri ise sadece kaymak ile açılıyor. Ürünler hazırlandığı gibi dondurulup soğuk zincirleri kırılmadan adresinize teslim ediliyor. Difrizlerinizde 6 ay boyunca paketi ile saklayabilir arzu ettiğinizde sadece 40 dakika da kendi fırınınızda pişirerek sofranızın yıldızı yapabilirsiniz. Şirket hakkında daha detaylı bilgi için İnstagram sayfaları @bosnianborek’i takip edebilirsiniz.

Burak Özçivit maceradan maceraya koştu!

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics’in marka yüzü Burak Özçivit “Her Yerde Başarılı” mottosuyla keşif ve adrenalinin buluştuğu proje kapsamında Macerasever Orkun Olgar ile maceradan maceraya koştu.

Onur Yaprakçı’dan polisiye komedi: ‘Civan Cengaver’

Onur Yaprakçı, hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği “Vay Babam Vay” filminin hemen ardından yeni projesinin hazırlıkları için kolları sıvadı. Yaprakçı, “Civan Cengaver” adlı yeni filminin cast çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

FORMÜLÜ ZAYIFLATIRKEN LEZZETİ HAYRAN BIRAKIYOR

Keyifle ve severek tükettiğimiz kahve, Hanımağa Fit Coffee’nin muhteşem formülü sayesinde zayıflamaya yardımcı olarak yaza formda girmemizi sağlıyor. Fit Coffee’nin içeriğindeki doğal karışımlar metabolizmayı harekete geçirip iştahı keserek zayıflamayı kolaylaştırır.

Hem kilo hem virüs koruması

Güzel oyuncu Selin Işık, tam kapanma döneminde set ve ev arasında mekik dokuyor. Son günlerde yoğunlaşan vaka sayılarının ardında normalden daha çok dikkat etmeye başlayan güzel oyuncu, beslenme düzeninde de köklü değişimler yaptı.

AdColony Heyecanla Beklenen Anneler Günü Alışveriş Tercihleri Araştırmasını Yayınladı



Yılın belki de en samimi, en sevgi dolu günü olan Anneler Günü yaklaşırken hepimizin kafasında annelerimize ne hediye alalım sorusu belirmeye başladı. Bu sene ikinci kez karantina dönemine denk gelen Anneler Günü, bizi bekleyen klasik Anneler Günü kahvaltılarını ve hediye verme heyecanını da diğer yıllardan farklı kılıyor. Yine bu sene alışveriş tercihlerimizde mobile ilgi ve ihtiyacın en üst seviyeye çıkacağını söylemek de kesinlikle yanlış olmaz.

Dj Ömer Ali Dönmez Zirveye Oturdu

Yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Dj Ömer Ali Dönmez , müzik severlerin beğenisine aynı anda sunduğu iki şarkıyla, iTunes müzik listelerin de birinci ve ikinci sırada yer alarak zirveye oturdu.Dünya çapında yaptığı ‘The Invitation ‘ ve ‘ Psycho ‘ isimli çalışmalarla kısa sürede listelere giren Dj Ömer Ali Dönmez , bir çok şarkı ve şarkıcıyı geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Salomon’dan kadınlara özel

Güncellenen özellikleri ile Salomon X Ultra 4 GTX W, her açıdan özgürlük sunuyor

Outdoor sporların ve özellikle ultra-trail (patika koşusu) branşının lider markası Salomon, kadınlara özel yepyeni bir ultra trial ayakkabısı tasarladı. Salomon X Ultra 4 GTX, sporseverlere her açıdan özgürlük sunuyor.

Tüm dünya 33 yaşındaki Türk’ü konuşuyor

Aralarında dünyaca ünlü beyzbol şampiyonu Cody Bellinger, manken ve modacı Chase Carter, işadamı Austin Weiss ve Türkiye’den Reynmen ve Mahmut Orhan gibi isimlerin yer aldığı yüzlerce ismin köpeğini eğiten Erdem Ayaz, tüm dünyada bakışları üzerine çekti.

KAYHAN PİNÇ'TEN ALKIŞLANACAK HAREKET



Ezel, Uçurum, Uyanış Büyük Selçuklu, Arıza gibi dizilerde rol alan şu anda Çukur dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu Kayhan Pinç, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.



Saçlarını kemoterapi gören kanser hastası çocuklar için bağışladı. Farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Kayhan Pinç, ”Bu kampanyayı internette tesadüfen gördüm. Dizi projesi için saçımı kestirmem gerekiyordu ve o an dedim ki; saçım çöpe gideceğine hayırlı bir işe vesile olsun. Tedavi olan kardeşlerimize desteğe her zaman varım" diye konuştu.

SAF GÜMÜŞLÜ YÜKSEK KORUMALI MASKE, SILVER PRO MASK

Saf gümüş iplik teknolojisi kullanılarak yıkanabilir, pamuksu kumaştan üretilen Silver Pro Mask; antivirüs ve antibakteriyel özelliklerinin yanı sıra rahat solunum ve cilt dostu özelliği ile de en çok tercih edilen maske oldu.

Çeşitli akredite kuruluşları tarafından Avrupa standartlarına uygunluğu, koruyuculuğu ve kumaş kalitesinin belgelendiği Silver Pro Mask gümüşlü maskelerin, 4 rengi dışında çocuklar için Kral Şakir lisanslı maskeleri de bulunuyor.

5-7 ve 8-12 yaş için farklı ölçülerde; Kral Şakir, Canan ve Fil Necati karakterleri; kırmızı, mavi, siyah ve beyaz renkleri ile Silver Pro Mask çocuklar için de güvenli ve ergonomik yapısıyla tercih ediliyor.

48 yaşındaki Defne Samyeli'den 'yaza hazırız' pozu

Defne Samyeli, karantina günlerinde de sporu ihmal etmedi.

Evde boş durmayıp kardeşi Sühan Samyeli ile spor yapan Defne Samyeli, çektiği fotoğrafları 'Yaza hazırız' notu ile Instagram'da paylaştı.2 çocuk annesi olan 48 yaşındaki Samyeli'nin fit görüntüsüne yorum yağdı.