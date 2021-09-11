Dinçer KARACALAR

İSTANBUL’DA BEYAZ GECE

Boğaz’ın en eşsiz yalılarından biri olan İstinye’deki Recaizade Mahmud Ekrem Yalısı; yazın yüksek modunu yansıtan harika bir gün batımı eşliğinde “white concept” partiyle sezona merhaba dedi. Sonbaharın ilk günü olan 1 Eylül’ü büyülü şehir İstanbul, harika bir geceye ev sahipliği yaparak beyazlar içinde karşıladı.

BeStyle Magazine Dergisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye cemiyet, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri eşlik ettiler. Gecede Mukaddes Kaya Arzu Kunt, Seran Göçer, Mensure Özbek, Beliz Baran, Arzu Özal, Aysun Kaba, Gonca Vuslateri, Hande Subaşı, Enes Batur, Başak Gümülcinelioğlu, Evrim Doğan, Gizem Güneş, Anıl İlter, Gurur Aydoğan, Sarp Bozkurt, Elçin Afacan, Ali Ersan Duru, Keremcem gibi isimler yer aldı.

"KİTAP 1820" 17 EYLÜLDE VİZYONDA

1500 yıllık mistik bir kitabın peşine düşen 6 arkadaşın yaşadıklarının anlatıldığı "KİTAP 1820" filmi, hikayesiyle izleyiciyi ekranlara bağlayacak

Başrollerini Serkan Güler , Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sibel gökçe'nin üstlendiği filmde, 1820 yılında Yahya ismiyle yaşadığını iddia eden Soner'in peşine düştüğü gizemli kitabı ararken yaşadıkları anlatılıyor.

TÜRKÜ “SEVMİŞİM”

Türk Halk Müziği’nin başarılı sanatçılarından Türkü’nün, “Sevmişim” adlı eseri Kemal Aslan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Sözü ve müziği Sinan Dilber’e, düzenlemesi Mustafa Arapoğlu’na ait olan eserin klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi.

Mira'ya şampiyondan salsa dersi

Baht Oyunu dizisinin Meltem'i Mira Atagül dünya şampiyonu dansçıyla salsa derslerine başladı

Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Mira Atagül Tolga Han Dans Merkezi'nde latin dansı derslerine başladı. Yaklaşık dört yıldır dans eden genç oyuncu, 2015 dünya salsa şampiyonu Mert Mertkan'dan latin dansları eğitimi almaya başladı. Atagül, 'Dans benim için form tutmanın ötesinde ruhsal bir dinlenme terapisi. Kendimi çok iyi hissettiriyor. Özellikle latin danslarına ilgim var. Mert Hoca ile daha da geliştirmek için yola çıktık. belki bir gün gösteriye çıkarım.'' diye konuştu.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DAN BİR USTA GEÇTİ

Büyük usta Şener Şen’in 40 yıl sonra yeniden sahneye taşıdığı “Zengin Mutfağı”, Türkiye’nin en yeni etkinlik mekanı Maximum Uniq Açıkhava’da ikinci kez seyirciyle buluştu. “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında sahnelenen oyun finalde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Takipçilerine Altın Hediye Etti



Duru Kuyumculuk, altın sektöründeki bilgi birikimi, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetleri ile Adana’da kuyumculuk sektörünün öncüsü konumundadır. Adana’nın en tanınmış yerel markası olma hedefiyle yola çıkan, Duru Kuyumculuk

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden siparişleri çoğalan firma sosyal medya hesabı İnstagram’dan takip edenler için kura çekerek kazanan şanslılara çeyrek altın hediye etti.

İkonik lezzet Pumpkin Spice Latte ve yepyeni Iced Salted Maple Caramel Latte

Kahve kültürünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden Starbucks’ın, sonbaharı özleten balkabaklı eşsiz lezzeti Pumpkin Spice Latte, hem vegan beslenenler hem de soğuk kahve sevenler için farklı seçenekleriyle mağazalarda yerini aldı.

Kärcher’den özel kampanya!

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, okullarda yüzyüze eğitimin başlamasıyla yaşam alanlarımızda da önemi artan hijyen konusunda kesin çözüm sunan buharlı temizlik makinelerinde kampanya başlattı. Hijyen ve temizliği bir arada sunan Kärcher, seçili buharlı temizlik makinelerinde yüzde 20’ye varan fiyat avantajı sağlıyor.

‘İzler Durur’a bir ödül daha

‘Kalbince’ isimli albümü ve ‘İzler Durur’ şarkısıyla listeleri alt üst eden Tuğba Ünal, ödüle doymuyor. Güzel sanatçı, önceki akşam 5. Ulusal Palandöken Ödülleri’nin Beykoz’da gerçekleşen gala gecesinde bir ödül daha aldı.

Tuğba Ünal, törende 'Yılın En İyi Kadın Pop Müzik Şarkıcısı' ödülünün sahibi oldu.

SEYAHATİ SEVENLERE REFERANS BİR KİTAP!

Cemiyet hayatının saygın isimlerinden ödüllü işkadını ve seyahat yazarı Günsel Ülkü’ ‘nün 50 ülke ve 150 sehri kapsayan “Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce” isimli kitabı bugüne kadar yazılmış en kapsamlı seyahat kitabı olması nedeniyle referans kitap olma özelliği taşıyor .

LEVI'S® RED TAB SONBAHAR/KIŞ 2021

Levi’s® Sonbahar/Kış 2021 Koleksiyonlarında İnsan ve Doğayı Bir Araya Getiriyor

İnsan ve doğayı birbirinden ayrı düşünemeyiz. Çevreyi korurken aynı zamanda insan olmanın ne demek olduğunu keşfedebiliriz. Tabii ki seçimimiz bilinçli tüketim. Levi's® da Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonlarının arkasındaki temayı bu çerçevede “Buy Better, Wear Longer” (Daha iyisini al, daha uzun süre giy) mottosuyla oluşturuyor.

Marmaris'te Ailece Tatil Keyfi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden iş insanı Başar Hacısüleymanoğlu eşi Fulya Hanım çocuklarıyla birlikte Marmaris'te tatil yapıyor. İşlere kısa bir ara vererek ailesiyle birlikte yaz tatilinin son günleri için Marmaris'e giden Başar Bey tatilinde keyifli anlar geçirmeye devam ediyor. Okul öncesi ailece denizin ve güneşin tadını çıkaran Fulya Hanım bu eğlenceli anları da ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.