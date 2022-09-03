Dinçer KARACALAR

Ankara’da Asya’nın Lezzet Elçisi

Thai Asian Shop

Anneleri Tayland’lı babaları Türk olan ikiz kız kardeşin işlettiği thai asian Haftanın belli günlerinde Thai yemekleri de yapıyorlar Tayland yemeklerini özleyenler ve yeni tatlar denemek isteyenler için.Ankara ’da yaşayan on binlerin sıkı takip ettiği takip ettiği bir Asya Mutfağı platformu. Ülkemizde yaşayan Asyalılar, evinin şefi olanlar, yeni lezzetler arayanlar siteye girip Çin, Japon, Kore ve Tayland mutfaklarından yüzlerce ürüne ve tarife kolaylıkla ulaşabiliyor. Kore mutfağının yıldızlarından Tteokbokki (Pirinç Keki) veya Japchae, Tayland mutfağından Pad Thai veya Yeşil Köri yemekleri, Japon mutfağından Miso Çorbası gibi yüzlerce yemeği ev mutfağında bu mutfaklara hakim olmayan kişilerin bile yapabileceğini Asian Shop vaad ediyor.

İnstagram / thaiasianshopankara

SILA ŞAHİN AKUSTİK PROJESİYLE TRENDLER LİSTESİNDE DİNLEYİCİLERİNDEN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

“Dönüyorum Eve” “Sarıyorum Yine Baştan” gibi şarkılarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken başarılı genç şarkıcı Sıla Şahin, Youtube kanalı için hazırladığı Akustik serisini geçtiğimiz hafta başlattı. Oğuzhan Koç’a ait “Yok Sanayım” şarkısıyla kısa sürede Youtube’da Trendler Listesi’nde yükselişe geçti.



Yıla “Simsiyah” ile damgasını vurdu

Geçtiğimiz yıl yayınladığı “Ağrılarım Var” şarkısının ardından müzikseverlerle buluşan başarılı sanatçı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı “Simsiyah” ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Söz ve Müziği Gülşah Tanrıöver’e düzenlemesi ise Osman Çetin' e ait olan şarkı uzun süredir titizlikle hazırlanarak dinleyicisine sunuldu.



Velilerin bütçesini rahatlatacak

Okulların açılmasına sayılı günler kala, alışveriş hareketliliği başladı. Bazı veliler, kırtasiye ve kıyafetin yanı sıra çocuklarının odalarındaki çalışma masası ve sandalyesi, kitaplık, dolap gibi mobilyaları da yenilemeye koyuldu. Mobilya markası Evgör, okula dönüş döneminde velilerin bütçesini rahatlatan geleneksel indirim günlerini, bu yıl da tekrarlıyor. Eylül ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm çocuk ve genç odaları ile mobilya aksesuarlarında %30 indirim avantajı sunuluyor.

McDonald’s’tan Lezzetli Kombinler

Müşteri odaklı yaklaşımıyla tüketicilerine her daim kulak veren McDonald’s Türkiye, en sevilen ürünlerinden oluşturduğu birbirinden leziz kombinleriyle sıcak yaz günlerinde McDonald’s severlerin hem içini ferahlatıyor hem de yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Dondurma, cookie, kahve ve milkshake gibi klasik lezzetlere farklı bir bakış açısı getiren McDonald’s Türkiye, farklı ürünlerin karışımıyla elde edilen yeni kombinleriyle adeta bir lezzet şöleni yaratıyor.



GERİ DÖNÜŞÜME ÖZEL ÖDÜL

DEKLANŞÖRE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN BASILACAK

Dünya genelinde kaynakların azalmaya başlamasıyla büyük önem kazanan geri dönüşüm konusu ödül programlarının radarına girdi. Markalar bu konuda çalışmalar başlatırken, Alarko Carrier da düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’nda bu alanda özel ödül kategorisi açtı

Konforlu tasarımlar spor yapmayı kolaylaştırıyor

Evdeki boş vakitleri en verimli değerlendirmenin yolu egzersiz yapmaktan geçiyor. Üstelik biraz motivasyona ihtiyacınız varsa yeni spor kıyafetler almanın tam zamanı. Trendleri yakalayan sezon renkleri ile aktif giyimde alışılmışın dışında tasarımlar deneyen ve yüksek esneme özelliğine sahip kumaş yapısıyla fark yaratan Comeup, spor için harekete geçmenize yardımcı oluyor.

Red Bull Dance Your Style elemelerinde üçüncü durak İstanbul

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran ve Türkiye finalinin 10 Eylül’de Ankara’da gerçekleşmesi planlanan dans yarışması Red Bull Dance Your Style elemeleri devam ediyor. Kazananın seyircinin oylarıyla belirleneceği final öncesindeki elemelerin Antalya ve İzmir’in ardından üçüncü adresi 3 Eylül Cumartesi günü İstanbul olacak.



Kahve Dünyası’nın Gofrik’i dondurma oldu

Kahve Dünyası'nın özgün ve vazgeçilmez lezzeti, yüzde 23 oranında Antep Fıstığı içeren, bitter ve sütlü çeşitleriyle de dikkat çeken Gofrik Eylül ayına özel dondurma olarak sevenleriyle buluşacak. Ay boyunca tüm Kahve Dünyası noktalarında dondurma severlere sunulacak olan Gofrikli Dondurma, yoğun Gofrik kremasının yanı sıra içeriğindeki bitter çikolata kaplı buğday patlağı ve yumuşak kremamsı dokusu ile de yepyeni bir lezzet deneyimi yaşatacak.

Manisa Kula’da ekmek hanesi

Kahvaltıların olmazsa olmazı, en çıtır tostların lezzet sırrı, çoğu yemeğin de en güzel eşlikçisidir kokusu ile içimizi ısıtan tazecik ekmekler.

Her ne kadar pek çok kişi için beyaz ekmeğin tadı hala bir başka olsa da bir süredir hayatımızda olan ekşi mayalı ekmekler klasik beyaz ekmeğin tahtını elinden aldı diyebilirim.

Aile mesleği olarak çocukluktan itibaren un su ve ekşi maya ile yıllardır geleneksel yöntemlerle ekmek pişiren Maya Ana Kula . Ekmeklerimizin en önemli özelliği bilinen tarihi en az 150 yıl olan ekşi mayamızda saklıdır. Bizler ekşi maya ile unun aşkının meyvesi olan ekmeklerimizin tadına herkes baksın bilmeyen kalmasın diyerek maya_ana_kula Instagram hesabından tüm illere kargo ile gönderim yapıyor.



DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTASI

Korkoroğlu Pastırma

Kastamonu'da gelin olarak geldiği evde öğrendiği meşhur Kastamonu pastırmasının yapımında ustalaşan Nilüfer Korkoroğlu, 27 yıldır çoğu zaman tek başına ürettiği pastırmaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İnstagram / korkoroglupastirma

İskenderun lezzetleri tek tıkla kapında

Hatay Doğal Ürünler

600’den fazla lezzete evsahipliği yapan gastronomi kenti Hatay’ın yemeklerini tadıp da, beğenmeyen yok. Binlerce yıllık birikim ve sayısız medeniyetin eşsiz senteziyle ortaya çıkan Hatay mutfağının yerel ürünlerini siz de kendi mutfağınızda tatmak istemez misiniz? Bundan beş yıl önce mutfak sevdasını profesyonelliğe dökmek isteyen Esra Çinçin, İskenderun’daki dükkanında ev yapımı turşular, salçalar, nar ekşisi, reçeller, dut şurubu, çökelek, sürk, tarhana yapıyor, Hatay’ın vazgeçilmezleri halhalı zeytin, topak yağlı zeytin, yağlı kekik, zahteri de tüm Türkiye’ye ulaştırıyor.





24 MİLYON DİNLENEN ŞARKI KLİPLENDİ

Geçtiğimiz dönemlerde yayınladığı projelerle geniş bir dinleyicisi kitlesi oluşturan Reşit Kemal, yeni şarkısı “Bu Ne Hava” ile 12 milyona yakın dinlenerek dijital müzik platformlarında ve sosyal mecralarda dikkat çekici bir başarı elde etti.