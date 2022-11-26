Dinçer KARACALAR

Akmerkez’de Açılan No.54 Kebap & Steak Cemiyet Hayatından İsimleri Ağırladı

Akmerkez’de yeni açılan No:54 Kebap & Steak yeni yıla girmeden; menüsüne eklenen lezzetleri cemiyet hayatının önde gelen isimlerine tanıttı.

Projehane çatısı altında SoHo İletişim ev sahibeliğinde Happy Moon’s Grup’un yeni markası No. 54 Kebap &Steak menüsüne eklenen lezzetleri tanıttı.

Davete Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Hülya Kolyoncu, Arzu Kunt, Nergis Pekuysal, Serap Sarı, Handan Güney, Beliz Bektaş, Nihan Mutlu, Öznur Yakın, Aten Danışman, Seba Tümer, Nilgün Çolak, Beyza Uyanoğlu gibi cemiyetin önde gelen isimleri katıldı.

Yeme-içme sektöründe 23 yılı geride bırakan, Türkiye’nin en büyük zincir restoranlarından HappyMoon’s Grup’un en yeni markası No. 54 Kebap & Steak; davetlilerin beğenisini kazanan menüsü ile muhteşem bir lezzet günü yaşattı.

KIŞ KONSERLERİ COŞKUSU BAŞLADI

SEVİLEN SANATÇILAR EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR



Sevilen sanatçılar KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği kış konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kasım ve aralık aylarında Türkiye’nin dört bir yanında konser verecek olan ünlüler, eğlencenin nabzını tutmaya devam edecek.

Kasım Ayında Dolu Dolu Eğlence

Kasım ayında Malatya, Ankara, Kayseri ve İstanbul sanat ve eğlenceye doyacak. 25 Kasım Cuma; Ankara Congresium’da Sıla muhteşem şarkılarıyla keyif dolu akşam yaşatırken, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda Baturay Özdemir stand up gösterisiyle kahkaha tufanı estirecek. 26 Kasım Cumartesi Kayseri EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde Sıla sahne alırken, 27 Kasım Pazar günü ise İstanbul Watergarden Performans Merkezi - Duru Tiyatro Baturay Özdemir eğlenceli anlar yaşatacak.

Kerem Bürsin Lipton Ice Tea ile Tiktok’a girdi, platformda heyecan yükseldi!

Türkiye’nin en sevilen soğuk çayı Lipton Ice Tea, marka yüzü Kerem Bürsin ile sosyal medyada çok ses getiren bir TikTok kampanyasına imza attı.

Tanınmış bir TikToker’ın “TikTok’ta hangi ünlüyü görmek istersiniz?” sorusuna gelen Kerem Bürsin yanıtları üzerine Lipton Ice Tea harekete geçti ve bu yoğun talebi IG story üzerinden ileterek Kerem Bürsin’i TikTok’a davet etti.



Kayak Sezonuna Tchibo’yla Hazırlanın

Tchibo, “Kayak Sezonuna Hazırlanın” temasında yer alan fonksiyonel ve birbirinden şık ürünlerle kayak sezonuna yine dopdolu giriyor. Kayak tutkunu Tchibo severlerin heyecanla beklediği koleksiyonda, kar montlarından termal içlik takımlara, pelüş ceketlerden kışlık aksesuarlara kadar büyük küçük herkesin ihtiyacına uygun bir Tchibo mutlaka var.



Gurme kafe markası Blum 6. yılını kutluyor

Yalnız lezzetlerle değil, değerleriyle de farklılaşıyor

Müge ve Hande Cergel kardeşler tarafından kurulan Blum Coffee House, 6. yılında; yaratıcı tasarımı, gurme lezzetleri ve misafirlerinin her yerde bulamayacakları doğal ürünleriyle girişimcilik hayali kuranlara ilham vermeye devam ediyor. Yeni reçeteler geliştirmeyi sürekli kılan marka, geleneksel tatları modernize ederek alanında farklılaşıyor.

Ben Böhmer, 3 Aralık 2022’de Volkswagen Arena’da!

2021’de gerçekleştirdiği sold-out turnesi “Begin Again”in ardından bu sonbaharda yeni bir albüm turu için yola çıkacak olan Ben Böhmer, 3 Aralık 2022’de Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşmak için İstanbul’a geliyor!

TADELLE’DEN ÇITIR ÇITIR BİR LEZZET

Türkiye’nin efsane çikolata markalarından Tadelle yepyeni, çıtır çıtır bir lezzeti sevenleriyle buluşturuyor; Tadelle Küp Gofret…

Türkiye’de 7’den 70’e herkesin kalbinde taht kuran efsane çikolata Tadelle, yeni küp gofret serisiyle raflarda yerini aldı. 5 katlı çıtır çıtır gofret yaprakları ve enfes Tadelle çikolatasıyla hazırlanan Tadelle Küp Gofret gofret tutkunlarına küp küp lezzet vadediyor.

GAMA ART GALLERY, CONTEXT ART MİAMİ’ DE!

Dünyanın en prestijli sanat fuarlarından birisi olan Context Art Miami’yekabul edilen tek Türk sanat galerisi Gama Art Gallery, 29 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek sanat haftasında Türkiye’yi altı sanatçının toplam 18 eseriyle temsil ediyor.

Yılbaşının en güzel hediyesidir parfüm

PELLINN PARIS Parfüm

Benzersiz kokulu bileşimleri ve zarif tasarımlı şişeleriyle ulaşılabilir lüks parfümleri konusunda tutkunlarını yaratan PELLINN PARIS Parfüm, yılbaşında sevdikleriniz için unutulmaz bir hediye seçeneği…

Dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzası taşıyan PELLINN PARIS ürünlerinden biri siz ve sevdikleriniz için. Eşsiz kokulardan ilham alınarak üretilen parfümleriyle hafızalarda yer edinen gizli notalarıyla PELLINN PARIS parfümleri, en iddialı ve çarpıcı yeni yıl hediyesi.

SAÇ SEYREKLİĞİNE HÜCRE DESTEĞİ

Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniği Medikal Estetik Hekimi Yasemin Savaş, günümüzde saç dökülmesinin kadın erkek herkesin sorunu olduğunu ve gelişen teknoloji ile saç tedavileri içinde çeşitli tedavi yöntemleri geliştiğini belirtiyor. Bunlardan biri de kök hücre ile yapılan saç tedavi yöntemi. Kök hücreler, hasar gören dokuları onarmak ve ölen hücrelerin yerine yenilerini yapmakla görevli ve bu sebeple kök hücre tedavisi sağlığın birçok alanında uzun yıllardır kullanılmakta. Son zamanlarda geliştirilen ve uygulanmaya başlayan yeni bir yöntemle kök hücre tedavisi artık saç dökülmesi olan hastalar içinde bir tedavi yöntemi. Kişilerin kendi dokusundan elde edilen kök hücre enjeksiyonu, saç dökülmesine engel olurken aynı zamanda kellik sorununa da çare oluyor.





SAMY ERTAN TÜRK SAHNE KÜLTÜRÜNÜ AMERİKAYA VE AVRUPA’YA SEVDİRDİ.

Dünya Popüler müziğine yön veren ülkelerden Amerika’da yeni moda Türk şarkıları ile eğlenmek. Geçtiğimiz günlerde yeniden davet edildiği Amerika’da bar programı yapan Samy Ertan özellikle New york gece hayatında Türk müziğinin kendisine geniş bir yer bulduğunu söyledi. Uzun zamandır farklı zamanlarda Newyork’ta sahne alıyorum. Şarkılarımızın hep bir ağızdan söylenmesi beni hem çok mutlu etti hem de çok gurur duydum, dedi.



ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Türkiye’nin saygın profesörleri, bir araya gelerek, toprak verimliliğini artırmak için sıvı gübre ürettiler. Üretilen mucize gübrenin 1 litresiyle 5 dönüm arazi verimli hale getiriliyor.

Toprakta kalıntı bırakmayan, organik ve verimli olan bu gübre sulama yoluyla toprağa veriliyor. Toprağa ve mikroorganizmalarına zarar vermeyen yavaş salınımlı gübre, çevre dostu olarak da tanımlanıyor. Dico isimli sıvı gübreyi kullanan birçok çiftçinin sağlıklı ve doğal sebze meyve yediğini dile getiren firmanın Halkla ilişkiler müdürü Murat Avcı,’ Günümüzde temiz yiyecek bulmak çok zor. Çünkü son yıllarda topraklarımız çoraklaşmaya başladı. Sebze ve meyvelerin organik olarak yetişmesi neredeyse hayal oldu. Dico gübresiyle topraklarımız eski güzelliğine kavuşacak.

Duygu yüklü bir müzik yolculuğu

Müzisyen-yazar Yasemin Eğinlioğlu’nun çocuklar için kaleme aldığı, Doğan Çocuk tarafından yayımlanan “Minik Kulaklı Çello Miçello”, çocukları melodiler ve enstrümanlar eşliğinde duygu dolu bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Kitapta müzik dükkânında yaşayan Miçello adlı karakterin küçük bir kızla yaşadığı macera üzerinden hem müziğin ve enstrümanların evrensel tarihi hem de aile, ayrılma ve kendini bulma konuları işleniyor.







