Dinçer KARACALAR

Onur Taylan’dan 2023 burç yorumları…



KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ 2023

Yeni yıla sosyal çevrenize ağırlık vererek başlıyorsunuz, dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.

yeni yıla sosyal çevrenize ağırlık vererek başlıyorsunuz, dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.

7 Mart’ta Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak Satürn, size yalnızlığı, kendi kendine yetmeyi ve korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi öğretecek. Bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak, o nedenle kendinizi kandırmayın.

Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçeceğiniz bir yıl olacak; yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Mayıs’ta son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz, bunlar küçük kazançlar da değil üstelik.

2023’te iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durmanız, şartları çok fazla zorlamamanız mühim. Öte yandan aşk hayatınız karışabilir.

LA FANN’ DAN KURUM KİMLİĞİNE DEĞER KATAN ÜRÜNLER VE 2023 YILBAŞI KURUMSAL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Yılbaşı hediyelerini mekanlara, kurumlara özel logolu ve kişiselleştirilmiş olarak tasarlayan La Fann 2023 kurumsal hediye seçenekleri arasında yerini alıyor. Prestijli oteller, gurme restoranlar, spa&fitness alanları ve şık kafelerde kurum kimliğinin şık ve son dokunuşunu sunuyor.

Kurumlarda yılbaşı hediyeleşme dönemi başlıyor. Müşterilere ya da iş ortaklarına teşekkür etmek, ekipleri motive etmek için yeni yıl hediye paketleri tercih ediliyor. La Fann ekiplere, müşterilere ya da iş ortaklarına değerli hissettiren bir hediye servisi sunuyor. Kendi hediye setinizi oluşturabiliyor ya da önerilerden ilham alabiliyorsunuz. Üstelik kurumunuza ait logolu ürün seçenekleri ile çok daha özel bir dokunuş tercih edebiliyorsunuz.



Yılbaşıyla çikolata satışları katlandı

Yılbaşına sayılı günler kala birçok insan, sevdiklerine hediye arayışına girdi. Hem bireysel hem de kurumsal hediyelerde en çok çikolata tercih ediliyor. Klasikten şaşmayanlar sütlü çikolata alırken farklılık arayanlar ise yılbaşına özel üretilen çikolata paketlerine yöneliyor.

Talep artıyor

Yılbaşında çikolataya talebin arttığını belirten Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Çikolatanın zamanı, günü, mevsimi yok. Hem dünyada hem de Türkiye’de çikolata her zaman çok seviliyor. Ancak bazı zamanlarda çikolata satışlarında artış yaşanıyor. Türkiye’de bayramlar ve yılbaşları bu tarihlerin başında geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla son zamanlarda çikolata satışları katlandı. Hem yılbaşı gecesi tüketilmek üzere alınıyor hem de insanlar sevdiklerini hediye ediyor. Ayrıca birçok kurum da çalışanlarına yılbaşı hediyesi için çikolata siparişi veriyor” dedi.





İNCİ SÖZLÜK, 15. YAŞINA “MERHABA” DEDİ

Türkiye’nin en güçlü sosyal medya platformu “İnci Sözlük”, 15. yaşına görkemli bir yeni yıl kutlaması ile girdi. Yeni yaşına “Merhaba” diyen İnci Sözlük’ün özel daveti, Banu Noyan organizasyonuyla, İnci Sözlük Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur’un ev sahipliğinde The Ritz-Carlton’da gerçekleşti. Gül Ergi, Ayşe Begüm Onbaşı, Neslihan Yargıcı, Sinem Yıldırım, Prof. Dr.Meral Kozakçıoğlu, Ali Atıf, Nagihan Karadere, Kadriye Orgar, Tuna Arman, Prof. Dr.Ali Atıf Bir, Faruk K, Aslı Turanlı, Murat Yeter, Ümit Temurçin,Ümit Karalar, Selen Tezman ve Eşi, Pınar Eliçe, Esra Özmen, Cem Belevi, Cem Özer ve eşi, Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy de yer aldığı geceye siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından sevilen isimler katıldı.





ETKİLEYİCİ ANİMASYON FİLMİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK!

YouTube’un resmi iş ortağı dijital strateji ajansı Wediacorp’un WediaEntertainment markası ile çocuklarla buluşan ilk animasyon filmi "Şeker Kız ve Arkadaşları Macera Adasında" 30 Aralık’ta vizyonda olacak.

Tarsila do Amaral’ın çalışmasından esinlenen bu uzun metrajlı filmin ana konusu; annesinden çalınan anıları kurtarmak için inanılmaz ve etkileyici bir yolculuğa çıkan 8 yaşındaki Şeker Kız’ın hikayesini anlatıyor.



LACOSTE’DAN HOUSE OF SUPERSTEP’E ÖZEL KOLEKSİYON

House of Superstep için özel üretilen Lacoste Koleksiyon kampanyası için Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçılarından Sefo, Youtuber Meryem Can, içerik üreticisi Şeyda Erdoğan, Ragıp Narin ve Yenal Atlas kamera karşısına geçti.



Özlenen Buluşma

Empresyonist resmin ülkemizdeki en önemli temsilcisi Selahattin Kara, uzun aradan sonra sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Özlenen Buluşma isimli kişisel sergisi Nişantaşı’nda açıldı.

Bu sergisinde Kara, farklı zamanlarda yaptığı eserlerine yer veriyor. Cumhurbaşkanlığı kültür sanat büyük ödülü sahibi ünlü empresyonist, gençlik yıllarında sıradışı happeningleriyle (resim şov) gündem olmuş ve adı çılgın ressama çıkmıştı. Sanatçı erken döneminde kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalarıyla empresyonist resmin zirvesine oturmuş ve oradan hiç inmemiştir. Selahattin Kara “Özlenen Buluşma”adını verdiği bu serginin amacının, sanatseverlerle ve dostlarıyla hasret gidermek ayrıca son çalışmalarını onlarla paylaşmak olduğunu söylemektedir.







Ünlü şeften özel hindi tarifi

Dünya Master Chef'ler Birliği Türkiye Başkanı aynı zamanda Bn Thermal Wellness Hotel Executive Chefi Fikret Özdemir yeni yıla unutulmaz lezzetlerle girmek isteyenler için özel "Kestaneli, bademli hindi dolması" tarifi yaptı.

İçindekiler

1 yemek kaşığı Tütsülenmiş Pul biber

1 buyuk sarımsak ince dogranmis

1 adet soğan ince doğranmış

200 ml zeytin yağı

1 çay kaşığı acı toz biber

1 çay kaşığı kuru kekik

Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

8 + 10 kiloluk hindi, sakatatları çıkarılmış, yıkanmış ve kurutulmuş

Üzerine gezdirmek için sızma zeytinyağı

Bir demet taze kekik

Talimatlar

Tütsülenmiş pul biber, sarımsak , soğan , taze kekik, 1 yemek kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberi bir kapta karıştırın. Hindinin boşluğuna biraz baharatlardan sürün. Parmaklarınızla göğsün üst kısmından başlayarak sağa ve sola kaydırarak aşağı doğru hareket ederek deriyi göğüs etinden ayırın. Ovmanın bir kısmını derinin altındaki etin üzerine masaj yapın. Kalan ovmayı hindinin derisine serpin ve deriyi tekrar hindinin üzerine kapatın Hindiyi bir tepsiye yerleştirin ve üzerini streç filmle kapatın buzdolabında Baharatların hindi ile bir müddet bütünleşmesine bırakın.

Fırını 160 derecede ısıtın. Hindiyi buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına getirin. Bacakları birbirine bağlayın ve kanat uçlarını altına sokun. Tepside dinlenen Hindinin dışına birkaç yemek kaşığı sızma zeytinyağı gezdirin ve üzerine tekrardan tuz ve karabiber serpin. Hindiyi yaklaşık 3 saat süre ile aliminyum folyo ile kapatarak fırına yerleştirin bir termometre ile içi 160 derece C'yi bulana kadar pişirin Hindiyi fırından çıkarttıktan sonra 30 dakika dinlendirin ve afiyetle içi sulu bir şekile tüketiniz

İç pilav

İçindekiler

1 kğ baldo pirinç

2 adet orta boy sogan

100 gram kuş üzümü

50 gram toz tarçın

50 gram yeni bahar

40 gram tuz

10 gram toz karabiber

1 bardak portakal suyu

10 gram bütün karabiber

100 gram yaban mersini

150 ml sızma zeytin yağı

Yapılışı

Öncelikle 1 kğ kemik ile 5 litre kemik suyu yapılır kenarda bekletilir daha sonra aşadakiler uygulanır

pirinç sogan ile zeytin yağında kavrulur daha sonra bütün baharatlar ve diğer malzemeler eklenerek tekrar kavrulur enson yeterince et suyu iave edilerek kaynmasını bekleriz kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirilerek dinlenmeye alınır dinlendikten sonra afiyetle tüketilir.



