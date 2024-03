Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum’un yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.

atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek 26 Mart Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Çiftehavuzlar Lions Kulübü, Kadınlar Haftası Etkinlikleri Kapsamında Önemli Bir Söyleşi ve İmza Gününe Ev Sahipliği Yaptı

Çiftehavuzlar Lions Kulübü, Kadınlar Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında önemli bir söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı. Değerli gazeteci ve yazarın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, tarihte iz bırakmış ve dönemlerine damga vurmuş kadınları konu edindi.

Etkinlikte konuk olarak ağırlanan Osman Balcıgil, dönem romanları yazmasıyla tanınan bir yazar olarak dikkat çekti. Kadınlar Haftası temasına uygun olarak, kadınların varoluş mücadelesini ve tarih içindeki yerini ele alan Balcıgil’in söyleşisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Whale Room - Sanat, Müzik ve Hikaye Anlatımının Büyüleyici Harmanı

Whale Room, sanat, müzik ve hikâye anlatımının büyülü diyarlarında sizi etkilemeye geliyor. Müzikal hikâye anlatıcıları Aslı Sönmez, Ferdane Talay ve Serkan Tosun tarafından 2022 ilkbaharında kurulan Whale Room sesin, rengin ve ışığın olağanüstü birleşiminden doğaçlama peri masalları yaratıyor.

Hikayelerin içinde sizi bir karakter haline getiren Whale Room’u dinlerken, ejderhalarla tanışır, suyun hafızasını keşfeder, Euridice'nin yıldızlarıyla yolculuk eder ve körlüğün sırlarını açığa çıkarırsınız.

Serpil Örümcer için elele...

Bakırköylüler Derneği ve Türk sanat müziği sanatçısı Aygün Karadoğan, zor günler yaşayan Serpil Örümcer' e katkıda bulunmak amacıyla yardım konseri düzenliyor.

Bir dönem 'Bayan bacak ' olarak adından sık sık söz ettiren Örümcer, geçimini sağlamak için fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.

Kirasını ödeyemediğini ve sıkıntılı günler yaşadığını söyleyen sanatçıya bir yardım elide Bakırköylüler Derneğinden geldi.

'Bir şarkısın sen' sloganıyla düzenlenecek konserde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aygün Karadoğan sahne alacak.

Geçtiğimiz gün konser öncesi Bakırköylüler dernek başkanı Nurdan Erdiş Başbay ve sanatçı Aygün Karadoğan ile biraraya gelen Serpil Örümcer'in mutluluğuna diyecek yoktu.

Serpil Örümcer adına düzenlenecek konser 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür merkezinde gerçekleşecek.

TÜKETİCİ ZİRVESİ'NE 'ŞAHESER'LE DAMGA VURDU

'Sevemedim Karagözlüm' şarkısıyla müzik dünyasında adından söz ettiren iş kadını Hanzade Topaloğlu, önceki gün gerçekleşen Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde açılış konuşması yaptı.

Mücevher sektörünün önde gelen tasarımcılarından biri olan Hanzade Topaloğlu, zirveye sadece iş hayatıyla değil, müziğiyle de damga vurdu.

Rümeysa'dan, 'Durdursam’ isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu...

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapan, TRT Gençlik Korosu ve Kültür Bakanlığı Gençlik korosunda eğitimlerinin ardından besteleriyle dikkat çeken Rümeysa, söz - müziği kendisine ve Burak Alkin’a ait olan, düzenlemesini Esad Fidan'ın yaptığı 'Durdursam' isimli tekli çalışması ile bu sefer aşkı değil dünyadaki kötülükleri şarkısında dile getirdi.

NİLGÜN BELGÜN VE FUAT GÜNER " KADINLAR İÇİN" BİR ARAYA GELDİ





08 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında LIV Hospital'da Oylum Seçin'in moderatörlüğünde annesi Nilgün Belgün, Fuat Güner, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kahraman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Sibel Malkoç, " Yaş Aldıkça Güçlen Güzelleş ve Işılda" başlıklı panelde bir araya geldiler.



Kadınlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerini daima destekleyen Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı E. Servet Şerifoğlu da panele katılanlara bakım seti hediye etti.

MEHMET TOPAL DOWN SENDROMLULAR İÇİN VERDİĞİ İFTARDA SANAT VE SPOR DÜNYASINI BULUŞTURDU

Sanat ve futbol camiası Down sendromlularla iftarda bir araya geldi. Aktif futbol hayatı döneminde Down sendromlulara sıkça destek veren Mehmet Topal, pandemi döneminde ara verdiği buluşmalara bu kez teknik adam olarak devam ediyor. Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyip sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini iftarda bir araya getirdi.

Örnek Davranış





Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Mürüvvet Aydın’ın Down Sendromlu oyuncu farkındalığı herkesi duygulandırdı.



Yıllardır izleyicisi olan ve tiyatro oyunlarında oynama hayalini kuran özel çocuğumuz Begüm artık tiyatronun tozlu sahnelerinde yerini aldı. Yazarlığını Batuhan Üçler'in Yönetmenliğini Mürüvvet Aydın’ın yaptığı Ekosistemi anlatan “Çekirdekten Ormana” adlı müzikli çocuk oyununda rol alan Down Sendromlu çocuğumuz Begüm, yıllardır hayalini kurduğu oyunculuğuna kavuştu. Bu duygu yüklü anları anlatırken Yönetmen Mürüvvet Aydın mutluluk gözyaşları döktü.