Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANLARI

Kokoş Prenses / EYÜP

Nazlı Atasever 2015 yılından bu zamana instagramda satış yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Rumeli göçmeni bir aileden gelen nazlı memleketinin adet gelenek görenek ve yemekleriyle her zaman gurur duyuyor bu lezzetleri yapmaya da 90 yaşında bir teyzemizin canının paprikali izvar çekmesi ve bir takipçimin bana yapıyor musun diye sorması ile başladı. Paprikalı izvar diğer adı ile soka balkanlardan gelen eşsiz bir lezzeti olan bir tür mezedir Balkan yemekleri tatma şansını elde etmiş kişilerde her zaman unutulmaz lezzet anıları oluşur özellikle benim gibi çocukluğunu babaanne ve anneanneleriyle geçirmiş çocuklarda onların yaptıkları lezzetlere bir hasretlik vardır sayfamda yaptıklarımı görenlerden genelde duyduğum yorumlarda hep bu yönde babaannem yapardı o güne görürdün beni diyorlar sayfamı ilk defa gören bana msj atan yada arayan çoğu kişi hazine bulmuş gibi seviniyor buda beni çok mutlu ediyor. O kadar hasretmişiz ki eski tatlara hepsi birbirini kovaladı şimdi sayfamda tüm balkan lezzetleri var.

İnstagram/kokosprensess

Aidos Chocolate

Aidos Chocolate, sofist Protagoras mitinden ismini alan bir aile işletmesi: İki genç ve iki kadın girişimcinin ortak düşü olan Aidos Chocolate’da üretim süreçlerinin başında Yıldız Kimya mezunu anne var. Üretim felsefeleri, el emeğinin kutsallığını ve birinci sınıf malzemeyi ön planda tutarak insanların yüzünde bir tebessüm doğuracak lezzetler yaratmak olan Aidos Chocolate Rocher&Mendiantlardan tablo gibi tablet çikolatalara, tablet çikolatalardan trüflere ve çeşitli çikolata kaplı meyve kurularına varan geniş bir skaladaki ürünlerini özenle hazırlama gayretinde.

İnstagram/ aidoschocolate

Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap; “Güncel Felsefe Tartışmaları”

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu’nun editörlüğünde “Güncel Felsefe Tartışmaları” başlıklı kitap çıkıyor. Güncel Felsefe Tartışmaları’nın içeriği son derece zengin. Söz konusu kitaba Umut Hacıfevzioğlu, “Nietzsche: Kim Yönetmeli?”, Aysun Aydın, “Çağdaş Doğalcı Felsefe: Doğa, Doğalcılık ve Doğallaştırma”, Eray Yağanak, “Liberalizm ve Ulus Devlet: Göç Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Fatma Zehra Pattabanoğlu, “Postmodernizm ve Din”, Hasan Çağatay, “Bilinçsiz İstekler ve Bilinçsiz Otomatikleşmiş Davranışların Olanaklılığı”, Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu, “Bilme ve gerekçelendirme: Alvin I. Goldman’ın Güvenilirci Gerekçelendirme Kuramının Bir Değerlendirmesi”, Selma Aydın Bayram, “İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı”, Sibel Kibar, “Postmodern Çağda Feminizm” başlıklı makaleleriyle katkı veriyor.

TUTKUNUN RENGİ KIRMIZI LION DIAMOND’IN SEVGİLİLER GÜNÜ TASARIMLARINDA

Kişiye özel butik tasarımlarıyla mücevher sektörünün nabzını tutan Lion Diamond, Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı tutkunun ve sevginin simgesi kırmızı renk ağırlıklı yakut, mine ve farklı kesim pırlantadan oluşan tasarımlarıyla aşkın en gösterişli halini sunuyor.

İlyas Yalçıntaş'tan Her Hafta Yeni Bir Şarkı

Geçtiğimiz ay paylaştığı son şarkısı Kalbimin Kapısı ile radyo ve müzik listelerinde kısa sürede üst sıralara yerleşen, yaptığı her şarkıyla başarıyı yakalayan ve başarısını istikrarlı şekilde sürdüren İlyas Yalçıntaş, son şarkısının başarısını da yeni bir şarkıyla kutluyor.

14 Şubat’ta evde de şık ve havalı!

Bu yıl aşıklar 14 Şubat’ı evlerinde kutlasalar da şık olmaktan vazgeçmeyecek. Stilini her zaman fark ettiren kadınların tercihi Faik Sönmez, Sevgililer Günü alışverişi için de birbirinden havalı seçeneklerle dolu.

Teoman 'Elektrik Grup’ online konser 23 Ocak’ta

Türk rock müziğinin başarılı şarkıcı ve söz yazarlarından Teoman ‘Elektrik Grup’ çevrim içi canlı konseri ile sevenleriyle buluşuyor. Teoman pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Trump Sahne’de düzenlenecek online canlı konser ile evlere konuk oluyor.

Luxury Line Mobilya, ofislere özel dekorasyon çözümleri sunuyor!

Luxury Line Mobilya, değişen trendlere göre sürekli güncellenen zengin koleksiyonuyla, yaşam alanlarına zamansız tasarımlar sunuyor. Marka, ev dışında ofis dekorasyonuna yönelik elegan modelleriyle de dikkat çekiyor.

KANSER HASTASI ÇOCUKLARI HATIRLAYIN

Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı bir duyuru ile sevenlerinden kanser hastalarının tedavisi için Türk Kanser Derneği’ne destekte bulunmalarını istedi: “Sevgili ailem ve dostlarım, 13 Ocak benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek.

LACTONE BEAUTY 2021 IŞILTILI MAKYAJ SERİSİ

Kozmetik sektörünün yerli ve milli markası Lactone, günden güne değişime uğrayan dünyadan ve beraberinde getirdiği trend’lerden kopmadan yenilenmeye devam ediyor.

Lactone Beauty, yeni yıla yeni bir yatırımla, özellikle renkli kozmetiği seven kadınlar için bir sürprizle başladı. 2021 ışıltılı makyaj serisini müşterilerinin beğenisine sundu.

Mithat Körler 'e yaşarken verilen en anlamlı hediye!

Türk pop müziğinin usta yorumcusu Mithat Körler' e doğup büyüdüğü şehir Eskişehir 'de Ihlamurkent mahallesinde yapılan parka Odun Pazarı belediyesi tarafından Mithat Körler ismi verildi.

Pandemi, markalaşmanın önemini arttırdı

Marka Danışmanı Selen Almaç Deniz, kişisel markalaşmanın öneminin gittikçe arttığının altını çizerek “Yıllar içinde marka danışmanlığı alanında yaşanan olumlu yöndeki bu kırılmanın en büyük sebebi sosyal medya. Sosyal medyanın gücü ve dijital markaların hem Türkiye’de hem de globalde başardıkları işler duyuldukça insanlar pek çok alanda ‘ürünün değil markanın sattığını’ gördüler" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ MODA DEVLERİNİN İKİ YAKASINI BİR ARAYA GETİRİYOR

Türk tekstil yan sanayi, dünyaca ünlü moda devlerinin radarında. Sürdürülebilir ürünlerin tekstil sektöründeki yükselişi, ihracat rakamlarına da yansıyor. Form Düğme, sürdürülebilir ürünlerden ürettiği çeşitli form ve boyutlardaki düğmeleri dünyaca ünlü moda devlerine satıyor.