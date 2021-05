Dinçer KARACALAR

Pastırmacı Tolga kayseri lezzetlerine yeni ürünler ekliyor

Avrupa’da ve bir çok ülkede bilinen isli et Boşnak usulü etler roasebeff dana cotto antrikot füme dana bacon bresoala isli et çubukları hindi karabiberli but füme hindi göğüs kekikli et karabiberli et ve isli geyik eti ve isli kaz eti kuzu cotto daha bir çok et çeşidi ile et portföyünü 100 üzerine çıkardı. işlenmiş ette dünyada üzerinde bilinen tüm ürünleri artık işletmesinde bulunduracak.

Tuğba Ünal'la en iyi Rap şarkıları

Pop müzikte art arda çıkardığı şarkılarla listeleri alt üst eden Tuğba Ünal, şimdi de rap müzikte adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İlk rap şarkısının hazırlıkları için stüdyoya giren güzel sanatçı, Number One Türk'te sunucu oldu. Başarılı şarkıcı, her hafta Rap 10 isimli programla izleyici karşısına çıkacak ve en iyi ve en yeni rap şarkılarından oluşan listeyi sunacak.

"ZİRVEDE BEKLİYORUM" İLE İDDİALI ÇIKIŞ

2 ay önce çıkardığı 'Ömrüm' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden pop müziğin güçlü sesi Yudum Akbulut, şimdi de "ZİRVEDE BEKLİYORUM" adlı yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Rusya Google Play’de 1. Dünya’da 4. olan uygulama şimdi Türkiye’de!

Gmoji markası, Rusya ve Amerika’dan sonra şimdi de Türkiye’de yerini alıyor. Sektöre hızlı bir giriş yapan marka alanında herhangi bir rakibinin olmamasını da avantaj olarak görmektedir. Özellikle pandemi ile gelişen dijitalleşme dönemine ilaç gibi gelen bir uygulama olarak görülüyor.

Gmoji, her bütçeye ve kategoriye uygun hediye seçenekleri ile kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlamaya devam ediyor. Hediye gönderdiğiniz kişinin sadece isim soyisim ve numarasını yazmanız yeterli olacaktır. Teslim alacak kişi, gönderilen link sayesinde adresini girebilir veya seçtiği teslim noktasından hediyesini kolayca alabilmektedir.

SERDAR ORTAÇ HEP AYNI

Magazin ve cemiyet dünyasının gözde dergisi İstanbul Daysguide son sayırında Serdar Ortaç’I kabak yaparken, Süha Baki röportajıyla beğeni topladı. Serdar Ortaç samimiyeti röportaj olmaktan uzaklaştırıp bir dertleşme sohbetine dönüşünce başarılı kalem Suha Baki’de dert ortağının konuşmalarını olduğu gibi yayınladı.

Onbeş Hayal Onbeş Öykü…

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ, “BİR HAYAL BİR OYUN” İLE STORYTEL’DE

Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen ‘Bir Hayal Bir Oyun Öykü Yarışması’nda dereceye giren ilk 15 çocuğun hikayesi, “Bir Hayal Bir Oyun& 15 Hayal-15 Öykü” adlı kitapta toplandı. Storytel üzerinden dinleyicileriyle buluşan kitap, Oya Küçümen tarafından seslendiriliyor.

Dilan’ın yaşam felsefesi ‘Biraz ‘Dur’maya ihtiyacım var’

Marie Claire dergisinin mayıs sayısına kapak olan Dilan Çiçek Deniz Koray Parlak’ın objektifine poz verdi…

Son bir yılına bir film ve iki dizi sığdıran (Yarına Tek Bilet filmi ile Yarım Kalan Aşklar ve Alev Alev dizileri) ve pandemide bu yoğun set maratonunun kendisi için anlamını ‘Özellikle son zamanlarda başka bir görevle, bambaşka bir sorumlulukla çalıştığımızı hissediyorum. İnsanlar onlara yakın gelen bir şeyler izlediğinde, daha az yalnız ve daha iyi hissediyor.

ÖMER ÖCAL’DAN EVRENSEL DÜNYA MÜZİĞİ: INNOCENT

Keman sanatçısı ve akademisyen Ömer Öcal’ın bestelediği “Innocent” adlı eser Rnz Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Bestesinde müziğin en saf ve masum halini yansıtan sanatçı, müziğin evrensel ve birleştirici gücüyle dünyanın her yerine ulaşmayı hedefliyor.

Hakan Öcal yönetmenliğinde çekilen şarkının klibinde Ömer Öcal, İstanbul’un tarihi ve eşsiz güzelliklerinden oluşan görüntüleri eşliğinde kemanını çalarken kamera karşısına geçti.

ANNELER GÜNÜ'NÜ ROSEBELLA GÜL SUYUYLA TAÇLANDIRIN!

Faydaları saymakla bitmeyen Rosebella gül suyu , Isparta'nın en kaliteli damascena güllerinden distilasyon yöntemiyle üretilen cilt temizliğinde ve bakımında etkili ürün kullanmak isteyenler için harika ürün. Çünkü hem cildinizi ferahlatmak içinde kullanabileceğiniz bu ürün kusursuz makyaj temizliği de sunuyor. Ayrıca kullanımı da çok basit.

Başka hiçbir ürüne ihtiyaç duymadan dermatolojik olarak test edilen Rosebella gülsuyunu göz, dudak ve ten makyajının tümünü silmek için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

è lei ile Yaza Merhaba!

Heykelsi formları, yüksek kaliteli kumaşları ve çarpıcı renk kullanımlarıyla dikkat çeken è lei, İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunda mevsimin pozitif enerjisini tasarımlarına yansıtıyor.

İtalyanca “o kadın” anlamına gelen è lei, kurulduğu 2017 yılından bu yana yetenekli kadınlar tarafından yine kadınlar için hazırlanan özgün tasarımlarıyla fark yaratıyor. Dinamik stil kodları, göz alıcı renkleri ve etkileyici silüetleriyle dikkat çeken marka; deniz, kum, güneş, tekne yaşamı ve Ege’deki küçük sahil kasabalarından esinlenerek yarattığı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunda yaza dair en güzel ayrıntıları bir araya getiriyor.

Yeni şarkısı ile Türk Askeri'nin isteğini kırmadı

Bir döneme damga vuran ses yarışması ile tanınan ve cover çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Bayhan, hazırlıkları devam eden albümü öncesi 12 yıl aradan sonra yeni teklisi ‘Alacakaranlık’ ı Locca Records etiketiyle yayımladı.

Youtube için özel hazırladığı cover projeleri ve Zen G ile yaptığı düetle, kendine kalıcı bir yer edinmeyi başaran, müziğini her dönem çeşitlendiren Bayhan, sözlerini İlhan Bilici’nin yaptığı Alacakaranlık’ın bestesine imza attı. Düzenlemesi Ateş Berker Öngören’e ait şarkının mix’i Utku Ünsal mastering’i Emre Kıral tarafından hazırlandı.

Öykü Çelik- İsmail Berhan aşkı bitti

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik, geçtiğimiz ay elenmiş ve İstanbul'a dönmüştü. Ailesi ve adaya gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi İsmail Berhan ile hasret gideren Çelik, kısa bir süre sonra evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, sevgilisinin teklifine 'Evet' yanıtını vermişti. 33 yaşındaki oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağmıştı. Öykü Çelik, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.