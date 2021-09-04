Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanları:

2 DOSTTAN MUHTEŞEM MEKAN

Ankara’da genç yaşta ticaret hayatına atılan İşletme mezunu Ali Cem Ersoy ve Baş mimar Burak Aydemir’in birlikte açtıkları beş yıldızlı otelden farksız mekanları dolup taşıyor.

Başarılı iş insanı Ersoy, ticaret hayatından edinmiş olduğu deneyim ve tecrübelerini, uzun yıllardır bir çok organizasyonun baş mimarı ve işletmeci kimliği ile ön plana çıkan Burak Aydemir ile birleştirerek; The Q'yu yarattı.

Hacının Yeri - Kastamonu

Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden kuyu kebabı, 1970 yılından itibaren Kebapçı Hacı Mustafa Karaca’nın lezzet sanatıyla birleşerek sofralardaki yerini almıştır. 2000 yılından sonra lezzet durağına dahil olan Serkan Eren, kendi tarzını da katarak bu yöresel tadı sunmaya devam etmiştir. Yıllardır aynı mekanda aynı saatte kebap çıkaran Hacının Yeri yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor. Toprakköprü Hacının Yeri Kuyu Kebabı, doğayla bütünleşen bahçesi, şık restoranı, Vip Misafir Odası, çocuk oyun alanı, bay-bayan mescidi ile farkını ortaya koyuyor.

Doğal Alışveriş Noktası:

Mahmutoğulları Sade Yağ Ürünleri

1961 yılında kurulan Mahmutoğulları Sade Yağ Ürünleri, uluslararası kabul görmüş standartları, sağlıklı lezzetli ürünler sloganını ve müşteri memnuniyetini ilke edinip; kendini yenilikçi ve mükemmeliyetçi olmaya adamış, üretim ve dağıtım alanında lider kuruluş olmak adına çalışmayı kendisine misyon edinmiştir. İleri teknoloji ve uluslararası kabul görmüş gıda standartlarına uygun bir şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve gıda güvenliğinden ödün vermeden hijyenik ortamda ürettiğimiz ürünleri, tüketicinin beğenisine sunmak için çaba sarf ediyor. , Yaylalarda yetişen koyun,keçi ve inek sütlerinden sade yağ üretimi yaparak Türkiye'nin dört bir yanına dağıtımını yapıyor.

İnstagram/mahmutogullari.sadeyag

Türkiye’nin en iyi barista adayı

Barista, ülkemizde kısa süredir kullanılmakta olan bir kavram olarak mesleki anlamda günümüzün yükselen değerlerinden biridir. Uzun süredir Espressolab vadistanbul’da görev yapan toprak kısa sürede adından söz ettirdi ve filtre kahve furyasının genişleyip, 3. nesil kahve dükkanlarının yaygınlaşmasıyla beraber insanlarımızın bu tarz kahvelere olan ilgisi gibi; kahve dükkanlardaki demleme metodları, tarif çeşitliliği ve sunum kalitesi de artmaya başladı.

H&M günümüzün yeni çocuk rol modellerini öne çıkarıyor

Bu baharın başlarında H&M, günümüzün rol modelleri olan çocukları desteklemek için global bir girişim başlattı. Bu yeni girişim, sosyal eşitlik, sürdürülebilirlik, eğitim ve daha pek çok konuda ilerleme kaydeden rol modelleri bulmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor.

TWIST SONBAHAR-KIŞ 2021-2022 KOLEKSİYONU İLE SEZONA TEK YÖN BİLET!

Sokağın özgür ruhu Twist, yeni mevsimin durdurak bilmeyen planlarına eşlik edecek sıra dışı tasarımlarıyla kimimizin uzun süredir beklediği, kimimizin ise soğuk havalara alışmasını sağlayacak yeni mevsim seçkisiyle kapılarını aralıyor.

Lee’den Rengarenk Logo T-shirtler

Günlük kullanımda baskılı t-shirt giymekten hoşlanan, genç ve her daim kendini genç hissedenler için tasarlanan, düz renk zemin üzerine basılmış efsane Lee logosunun renkli desenlerle yorumlandığı t-shirt’ler, canlı ve hareketli bir tarz sunuyor.

IŞIL KADIOĞLU YENİ ESERLERİNİ BODRUM’DA SERGİLEDİ

29 yıldır iş hayatının içinde olan bir yandan ya resim yapma tutkusundan vazgeçmeyen sanatçı Işıl Kadıoğlu, 2. sergisini Bodrum’da açtı. Sanatçının ‘Derinde’ adlı 2. kişisel resim sergisi 31 Ağustos Ağustos'ta ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sergi, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA

Doğa dostu ve karbon salınımının önüne geçerek dünyada iyi bir iz bırakmayı amaçlayarak yola çıkan Scops hareketinize eğlence katıyor.

2018 yılında Esginler Otomasyon ile hayatına başlayan ve genç mühendis bir ekiple üzerine düşünülmüş, AR-GE kısmına yaptığı yatırımlarla öne çıkan Scops, elektrikli “Longboard”ları ile hareketli aktif yaşamı destekliyor. Tamamen Türk girişimcinin çıkarttığı Scops, günlük yaşamı keyifli ve konforlu sürdürebilmeniz için alanında deneyimli isimler ve mühendis kadrosuyla longboard, cruiser kaykaylar aynı zamanda elektrikli bireysel ulaşım araçları; elektrikli longboard ve elektrikli scooter tasarlayıp üretiyor.





Banu çekecek, Mali oynayacak

Banu Zorlu ve Mehmet Ali Erbil, önceki gün Arnavutköy Atlas Balık'ta buluştu. Zorlu'nun senarist annesi Yasemen Zorlu'nun da katıldığı buluşmada büyük bir sürpriz ortaya çıktı.

Aura1 Film adlı şirketiyle yapımcılığa adım atan Banu Zorlu, yeni dizi projesi için Mehmet Ali Erbil'le anlaştığını açıkladı.

Pera’da düğün yemeği

Estesante Kliniğin kurucusu Şebnem Demir’in Futbol Federasyonunda yönetici olan erkek kardeşi Görkem Demir seçkin davetlilerin olduğu bir parti ile Rixos Pera’da evlendi.

Nikah şahitliğini eski milletvekili, BDDK da yönetici olan Hurşit Yıldırım ve AKP Bakırköy ilçe başkanı gerçekleştirdi.

Davette Emre Ertürk, Yağmur Kalyoncu, Sinem Yıldırım, Banu Sağnak gibi birbirinden ünlü isimler vardı. Parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

VAKKO, GÜÇLÜ TASARIM ÇİZGİLERİYLE SEZONUN RUHUNU ISITIYOR

Vakko, 2021-2022 Sonbahar/Kış kadın koleksiyonunda güç kelimesini derinlemesine sorguluyor. Farklı renk ve dokudaki çarpıcı görünümler, sezonun ilhamını oluşturuyor.

Biolog’dan iki güzel haber

Biolog Leke Kremi yenilenirken, üç yeni kremle ürün gamı zenginleşti

Cildinde leke sorunu yaşayan farklı cilt tiplerine sahip herkes tarafından kullanılan ve lekeler için tavsiye edilen ürünler arasında önde gelen Biolog Leke Kremi’nin içeriği yenilendi ve bu sayede cilt lekerine karşı daha etkili hale geldi. Yanı sıra Biolog, üç yeni kremle ürün gamını da büyüttü. Onarıcı Bakım Kremi, Onarıcı Vücut Losyonu ve Cilt Bakım Kremi ile Biolog şimdi dört üründen oluşan, cilt bakımı konusunda vazgeçilmez bir aile oldu.