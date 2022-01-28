Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı:

1984'ten günümüze gelen lezzet: Uludağoğulları Helvacılık

Sebahattin Uludağ tarafından 1984 yılında kurulan Uludağoğulları Helvacılık lezzetli ürünleri, güler yüzlü hizmeti ve güvenilirliğiyle dikkat çekiyor. Günümüzde oğul Gökhan Uludağ tarafından işletilen Uludaoğulları Helvacılık’ta peynir helvası, yaz helvası, dondurma, koyun yoğurdu ve taş baskı zeytinyağı gibi ürünler en taze halleriyle tezgahta yerini alıyor. İşletme hakkında bilgi veren sahibi Gökhan Uludağ, işlerini severek yaptıklarını belirterek; "Sütün soğuk zincirine dikkat ediyoruz ve bu yüzden helvamız daha lezzetlidir. Bu yüzden halkımız bizi tercih etmelidir. Babadan oğula giden esnaflardanız" dedi.

Selin Batı Oran’ın İlk Şiir Kitabı Turnalar Yayınlandı

Aşk, Tutku, Ayrılık ve Özlem’i anlatan Turnalar’ın Geliri Darüşşafaka Cemiyeti’ne Bağışlanacak

Başarılı yazar ve iletişimci Selin Batı Oran, Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi Berke Cemal Oran anısına yazdığı aşk, tutku ve özlemi anlatan 100 şiirini Turnalar’da bir araya getirdi. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan şiir kitabın tüm geliri, Darüşşafaka Cemiyeti’ndeki öğrencilere burs olarak bağışlanacak.

Çocuklara karne sevinci sürprizi Maşa ile Koca Ayı sahne şovuyla Trump AVM’de!

Çocuklar karne sevincini 22-30 Ocak tarihleri arasında Maşa ile Koca Ayı’nın sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Eğlence ve aksiyon dolu şovun ardından çocuklara Maşa ile Koca Ayı posteri hediye edilecek.

BARIŞ MANÇO, DİJİTAL GÜVENLİK KONUSUNDA UYARDI

Dijital güvenlik alanında toplumsal bilinç çalışmalarını sürdüren Aksigorta, ‘deepfake’ teknolojisini kullanarak Barış Manço’yu 23 yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşturdu. Ses, görüntü ve mimiklerin kullanımı ile benzerlerinden gerçeklik bakımından pozitif ayrışan teknoloji, dijital risklerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.





Puma'dan LaMelo Ball İçin Özel Tasarım Ayakkabı

LaMelo Ball lig çapında övgüler aldığı ve Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazandığı muhteşem bir NBA sezonunu geride bıraktı. Başarılı basketbolcu şimdilerde ise PUMA ile ilk özel tasarım basketbol ayakkabısını çıkartmanın heyecanını yaşıyor. dryCELL teknolojisiyle tasarlanan tekstil koleksiyonu tüm basketbol severler için şimdi Sneaks Up’ta satışta.

Farklı Lezzetler Tek Sunumda

Misafirlerin sayısı arttıkça sofra sunumlarını çeşitlilik sunan Taşev, 3 katlı taş kurabiyelik ile alandan tasarruf sağlayarak sofra gösteriş kazandırıyor. Ahşap taşıyıcı sütunu, arduaz katları ile estetik bir görünüm kazanan Taşev Etna taş kurabiyelik, her katında nefis tatlara eşlik ediyor. Pasta, kurabiye, meyve, kek ve birçok lezzetleri şık bir şekilde sunacağınız Taşev Etna 3 katlı taş kurabiye, her sofraya uyum sağlamasıyla tercih ediliyor.

İbrahim Tuğbay en başarılı mimarı ödülünü aldı

İstanbul, Ankara ve 4 ülke `de Başarılı Projelere İmza Atan İş İnsanı Mimar İbrahim Tuğbay , Bugün İstanbul` da yapılan etkinlikte 2022. Yılının en başarılı mimarlık ödülünü aldı. Mimar İbrahim Tuğbay ödülünü Sanatçı ve Sunucu Özlem Yıldız ve Murat Parasayar’ın elinden aldı.





Türk filmine 7 dilde dublaj

İlk kez bir Türk filmine 7 dilde dublaj yapıldığı 'Her Şeye Rağmen', 20 ülkede aynı anda vizyona girecek.

Yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı 'Her Şeye Rağmen', Eylül 2022’de önce 20 ülkede yılın sonuna doğru ise toplamda 50 ülkede gösterime girecek.

Gerek senaryosu gerek prodüksiyonuyla dikkat çeken ‘Her Şeye Rağmen’, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Film, hayata Adana'da yoksulluk içinde başladıktan sonra elde ettiği başarılarla varlıklı bir yaşama uzanan bir adamın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.

Okul Ara Tatilinde yaşanacak sıra dışı bir deneyim; İllüzyon Müzesi!

İstanbul’un ikonik semti Beyoğlu Narmanlı Han ve sevilen AVM Emaar Square olmak üzere İstanbul’da iki ayrı şubesi yer alan İllüzyon Müzesi, 24 Ocak – 4 Şubat ara tatilinde de genç yaşlı herkesin ziyaret planları arasında yer alıyor.

Önce kahveni iç

sonra bardağı ye!

‘Sıfır atık’ felsefesiyle yola çıkılarak hayata geçirilen fikirlerden en yeni ve en ilginç olanı: Yenilebilir bardaklar! Doğa dostu ‘Cupffee’ bardakları sıcacık içeceğinizi bitirdikten sonra yiyebiliyorsunuz. Tamamen vegan ve organik bir ürün olan bu bardaklar, insan sağlığına büyük önem veriyor; yapay renklendirici, tatlandırıcı veya koruyucu madde içermiyor.

Amerika'da yaşayan Türk kızı Maylin

Amerika’da yaşayan; annesi ve babası Türk olan bir ailenin 18 yaşındaki kızı olan Maylin, Amerika’nın New York eyaletinde doğdu. İlkokul 3. Sınıfı bitirmeden ailesiyle birlikte Los Angeles şehrine taşındı.

Maylin’in müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda annesine “Ben ünlü bir artist olmak istiyorum” demesiyle başladı. Maylin, profesyonel müziğe 9 yaşında, “Multi Platinum Producer Andrew Lane” ile 3 yıl çalışarak adım attı. Bu arada Hollywood'un en ünlü sanatçılarının ses yarışmalarında yer Alan ses hocası Shaun Royer’dan iki yıl süren ses eğitimi aldı. Şu ana kadar halen müzik, ses eğitimini sürdürüyor.

Maylin, Türkiye'de ilk çalışmasını DMC Müzik çatısı altında sözü ve müziği Hakan Tunçbilek, düzenlemesi Mustafa Güzel'e ait olan “Gizli Aşk” isimli şarkısına ABD'de Tim Stevenson yönetmenliğinde, kurgusunu Mert Özkan'ın yaptığı video kliple gerçekleştirdi.

SEVİLEN SANATÇILARDAN SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ

Kültür sanatın lokomotifi Kerki Solfej, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayranlarıyla bir araya getiriyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Kayseri’de Sevgililer Günü konserinde hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçılar, en güzel aşk şarkılarını söyleyecek.

MODANIN NABZI ’GALATAPORT’TA ATACAK!

Dünyanın, tasarımları ve kalitesiyle iddialı lüks iç giyim ve mayo markası MED, dev iş birlikleri ve yatırımlarla 2022 yılına bomba gibi giriyor. Dünya genelinde 26 şubeye sahip olan ve Türkiye’deki ilk şubesini Emaar Square’de açan, yatırımlarıyla sektörün iddialı markası olmaya aday olan MED, ikinci mağazasını, Avrupa’nın LEED Platin Sertifikalı en büyük ikinci projesi olan Galataport’ta açıyor. Bu yıldan itibaren 6 yıl boyunca EUROLEAGUE resmi sponsoru olan MED, EUROLEAGUE ve EUROCUP orijinal logolu erkek mayo, erkek iç giyim ve maskelerinin tasarımlarını da yaparak iş birliği kapsamında mağazaları aracılığıyla taraftarlarla buluşturuyor.