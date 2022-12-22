Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

KELEŞOĞLU BAKLAVA / TARSUS

Mottomuz: ‘ Dışarıdan stres getirmek yasaktır.’ Çünkü tatlı mutluluktur, keyif sebebidir. Dışarıdan gelen herkesi 5 dakikalığına’da olsa günlük hayatın stresinden alıp mutlu etmek bizim en büyük motivasyon kaynağımız.

Keleşoğlu 1974 yılında Tarsus’ta faaliyete başlayan ve Tarsus dışında şubesi bulunmayan küçük bir aile işletmesi. Mamül dışında sadece şerbetli hamur tatlıları satan Keleşoğlu’nun ürün yelpazesinde fıstıklı baklava, havuç dilim, fıstıklı tel kadayıf, kaymaklı baklava, kuru baklava ve siparişe göre cevizli baklava, midye, şöbiyet bulunuyor. İşletme şu an ekonomi mezunu Müge Keleşoğlu’na emanet. En büyük hedefi; markadan aldığı güçle, kaliteyi bozmadan daha da ilerlemek olan Müge Keleşoğlu diyor ki; “Yolu Tarsus’tan geçen herkesi bekliyoruz.”

GÖZDE SUCU’DAN ÜÇÜNCÜ ŞARKI GELDİ!

‘’AMİN’’

Seni Sevmekten ben vaz geçmem söz, kıyamet kopana kadar!

Aldığı şan eğitimiyle başlayan müzik serüveni Sezen Aksu’nun kendisine verdiği iki şarkı ile uzun bir yolculuğa dönüşen Gözde Sucu, üçüncü şarkısı ‘’AMİN’’ i tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sakin, yumuşak ses tonuyla bağırmadan, tutkuyla yorumladığı şarkıları ile kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran sanatçı, bundan böyle iki ay aralıklarla kalplere dokunacak birbirinden güzel eserleri dinleyiciyle buluşturacak

Comeup’ın yeni koleksiyonuyla rengarenk sonbahar kış dönemi

Aktif spor yapanların gereksinimleri düşünülerek ekstra bir stille hazırlanan, Comeup Sonbahar Kış Koleksiyonu; kahve, bej, kırmızı, pembe, yeşil ve mavi, mor, gri, sarı renk paletiyle farklı kombinler yapmaya olanak sağlıyor. Trendlerle uyumlu çarpıcı renkler her zevke hitap ediyor.

Logitech’te herkes için bir hediye var!

Yeni yıl hazırlığının en güzel yanının mutluluğu paylaşmak olduğunu düşünen Logitech, sevdiklerini mutlu etmek için hediye arayışında olanlara farklı alternatifler sunuyor. Yılbaşı hediye listesinde; klavyeden mouse’a, kulaklıktan kameraya, tablet aksesuarlarından oyuncu ekipmanlarına çok sayıda ürün yer alıyor. Logitech’in geniş ürün portföyünde, lifestyle kullanıcılar, oyuncular, profesyonel kullanıcılar, Apple kullanıcıları ve ergonomik ürün arayışında olan kullanıcılar için aranan hediyeler kolayca bulunabiliyor.





Porland’dan yılbaşı ruhunu yaşatan tasarımlar

Yüksek enerjiyi ve yeni başlangıçları yansıtan kırmızı renk, yılbaşının da olmazsa olmaz detayları arasında yer alıyor. Yeni yıl kutlama seremonisinde sofralarınızda ve hediye seçimlerinizde kırmızı rengin ihtişamını yansıtan alternatiflere yönelebilirsiniz. Eşsiz tasarımlarıyla sofralarınıza şıklık katan Porland, yılbaşına özel farklı koleksiyonları ve birbirinden şık hediye alternatiflerini tüm ürünlerde geçerli yüzde 30 indirim kampanyası eşliğinde sunuyor.

ÇOCUKLARDA STREP A FARENJİTİNE DİKKAT!

Tüm dünyayı tedirgin eden Strep A bakterisinin en sık yaptığı enfeksiyonun farenjit olduğunu vurgulayan Academic Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Eryavuz: “Farenjit en sık 5-15 yaş aralığındaki çocuklarda görülür; 2 yaş altındaki çok nadir rastlanır. Strep A farenjitinde aniden başlayan baş ağrısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateşe karşı dikkatli olunmalı, bu şikâyetler varsa çocuklar vakit kaybetmeden doktora götürülmeli.

R25 KADINLAR KUPASI PİSTLERE KADIN YARIŞÇILAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK

Kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası her yıl onlarca kadına fırsat yaratıyor. Öğrencisi, öğretmeni, beyaz yakalısı her yaştan motosiklet sevdalısı kadın pist deneyimi yaşayarak kıyasıya rekabete giriyor. Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olan R25 Kadınlar Kupası her yıl düzenlenerek yüzlerce kadına fırsat yaratmayı ve Avrupa pistlerine yarışçı kazandırmayı hedefliyor.

Yamaha Motor Türkiye’nin geçtiğimiz yıl, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), TMF Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Anlas Anadolu Lastik iş birliği ile hayata geçirdiği R25 Kadınlar Kupası’nda bu yıl da yine kıyasıya mücadele vardı. Yarış deneyimine hasret olan 14 kadın 5 ayak boyunca İzmir Ülkü pistinde ter döktü

Yılbaşı Kombinlerinizi Nine West Işıltısı ile Tamamlayın…

Nine West’in dikkat çeken Kış Koleksiyonu, kadınların beğenisine sunduğu stiletto, sneaker, bot, ev pandufu ve çanta modelleriyle yılbaşı akşamında da zarafetin öncüsü olacak. Göz kamaştıran koleksiyonuyla kadınların ilgisini çekecek modeller aynı zamanda harika hediye seçenekleri sunuyor!





LEGO’dan hem çocuklar hem yetişkinler için yeni yıl hediyeleri!

2023 yılına girerken çocuklar dahil hepimizi andan uzaklaştıracak ve zihnimizi yaratıcılığın sürükleyiciliğine bırakacak LEGO dünyasını keşfe hazır mısınız? Birbirinden farklı LEGO setleri çocuklarınızla bir arada olacağınız yeni yıl masalarında ve yeni yıl hediyelerinin verildiği o sıcacık ortamlarda oyunun gücünü hatırlatan birer hediye paketi olarak olmaya çoktan hazır!

LION DIAMOND’IN EŞSİZ TASARIMLARIYLA TARZINI TAMAMLA

Kişiye özel tasarım mücevherlerin mimarı Lion Diamond, yılbaşı özel koleksiyonuyla göz kamaştırıyor. 18 ayar altın üzerine değerli taşlardan oluşan ve her biri birbirinden eşsiz olan mücevherler şık davetlerin en büyük tamamlayıcısı.

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Yastan İyileşme Serisinin Üçüncü Kitabı Yeniden Sevmek, Okurlarla Buluşuyor

Günçe Yayınevi’nin okurlarla buluşturduğu Yastan İyileşme El Kitabı ve Yastaki Çocuğa Nasıl Yardım Edebiliriz? kitapları büyük ilgi görmüştü. Sadece ölüm veya boşanma değil, taşınmadan iş değişikliğine, evcil hayvan ölümünden sevilen bir dostu kaybetmeye varana dek pek çok farklı durumda yas yaşadığımızı aktaran, sade dili ve çarpıcı analizleri ile öne çıkan Yastan İyileşme El Kitabı ilk kez 1986 yılında yayımlandı ve hâlâ kişisel gelişim dünyasının en önemli on kitabı içinde yer alıyor.

‘’LUSTRUM’’ KUN ART SPACE’TE!

Günlük dünyaya dair ironi dolu gerçekler

24 Aralık- 21 Ocak

Çukurova bölgesini her ay farklı sanatçı ve eserleriyle buluşturan KUN Art Space, bu kez İllüstrasyon sanatından birçok ismin eserlerinin yer aldığı "LUSTRUM" adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Adını illüstrasyonun kökeni anlamına gelen ‘’LUSTRUM’’dan alan sergide Shahnaz Aghayeva, H.A.M Hūrkan Alcan, Yiğit Can Alper, Bora Aşık, Atılay Aşkaroğlu, Kaan Bağcı, Eren Bous, Ekinakis, Alptekin Canatar, Vardal Caniş, Başak Cansu Güvenkaya, Ece Haskan, Hikmeti Tabiyeci, Sercan Tunalı, Deniz Varlı, Gizem Winter, Yiğit Yerlikaya, Baysan Yüksel, Pınar Yün ve Aslı Alpar’ın çalışmaları sanatseverlerin izleniminde olacak.

'Sana da Kalmaz' ile 2023’e damga vuracak

Fantezi müziğin güçlü sesi Arda Tekin, ‘Sana da Kalmaz’ şarkısıyla müzik dünyasına bomba gibi dönüyor.

Geçtiğimiz yıl sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Nokta’ şarkısıyla başarılı bir çıkış yakalayan Arda Tekin, yeni şarkısı ‘Sana da Kalmaz’ ile hız kesmeden müzik yolculuğuna devam edecek.