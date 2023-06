ALIŞVERİŞ FESTİVALİNE ÜNLÜLERDEN BÜYÜK İLGİ...





RAFFLES HOTEL İSTANBUL’DA , Jade and Brands kurucu ortakları Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir, Tuğba Tosyalı ev sahipliğinde gerçekleşen, All Exclusive Fashion Marketing and Shopping Gala gelenekselleşen HAWAII TROPICAL KONSEPTİ İLE alışveriş severleri bir araya getirdi.





TOÇEV yararına gerçekleşen davet, cemiyet ve sanat dünyası tarafından yoğun ilgi gören davette; Özge Ulusoy, Aslı Hünel, Burcu Şendir, Damla Ersubaşı, Fatih Ürek, Tülin Kartoz, Babazade kurucusu Eren Can Özsaygılı, Dilek Azaphan, Hülya Urgan, Çiğdem Eşrefizade, Gülay Kuriş, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Nihan Akın, Beste Korkmaz, Sibel Vatandost, Türkan Şerbetçi, Gülay Kamaz, Özlem Yıldız, Gizem Hatipoğlu, Ceren Benderlioğlu, Sarp Yaman, İvana Sert ve Cihan Şensözlü misafirlerle buluştu.





DOĞAL GÜZEL

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından birisi olan Cansu Dere, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan ve ilk durak olarak Beymen Mağazasına giren güzel oyuncu, bir süre mağazayı gezip yeni sezon ürünleri inceldi. AVM çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ve poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra, şık tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.





Herbalife, Türkiye’de 25. yılını kutladı

Dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırmaya devam ediyor

Beslenme alışkanlıklarını iyileştirme misyonuyla kurulan Herbalife, Türkiye’deki 25. yılını kutladı. Etkinlik kapsamında önümüzdeki dönemde gündemde olacak beslenme trendlerini de paylaşan Herbalife, şirketin kazanımlarını ve geleceğe yönelik hedeflerini de açıkladı.

Herbalife International’a bağlı olarak Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerin 25. yılını geride bırakan Herbalife, başarılı çalışmalarını İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın ’ın ev sahipliğinde düzenlenen 25. yıl kutlama etkinliğine iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Tanem Sivar ’ın sunuculuğunu üstlendiği davette misafirler Herbalife’ın en sevilen ve en yeni ürünlerini deneme imkânı da buldu.

Cemre Baysel FLO’nun yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti

Türkiye’nin ayakkabı denince akla gelen ilk markası olan FLO ve sevilen oyuncu Cemre Baysel, geçen yıl başlayan iş birlikleri kapsamında yeniden bir araya geldi. Başarılı oyuncu, marka yüzü olduğu FLO’nun yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti.





Porland ile sofralarınıza yaz geliyor

İster bahçede, ister balkonda yaz mevsiminin kalbine yerleşen sofralar, muhteşem doğanın izlerini taşıyan tasarımlarla keyifli anları taçlandırıyor. Porland, marin, çiçek, kelebek ve limon baskılı özgün ürünleriyle yaz sofralarına yeni bir soluk getiriyor.

Balkon ve bahçelerde kurulan keyifli sofraların baş tacı olmaya hazırlanan Porland, yaz mevsiminin enerjisini sofralarınıza yansıtıyor. Vaso Piccolo, Mirroring, Ruby Lemonade serileriyle Porland, yaz sofralarına estetik bir dokunuş yapıyor.

Turbo Akü, daha yüksek performans için gelişmiş EFB start-stop akülerini tanıttı

Turbo Akü, sektördeki lider pozisyonunu güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. İç Anadolu'nun tek Ar-Ge merkezi olan Çankırı'daki fabrikasında yerli mühendislik ve iş gücü ile üretilen EFB start-stop aküleri üstün performansıyla dikkat çekiyor. Turbo Akü'nün yeni EFB start-stop aküleri, otomotiv endüstrisindeki en son yenilikleri temsil ediyor.

Demet Akalın’lı Yeni Çetmen Reklam Filmi Yayında!

Geniş ürün portföyü ve şık tasarımları ile fark yaratan Çetmen, Demet Akalın’lı yeni reklam filminde “Çetmen’le Evlenmek Çok Kolay” mesajını veriyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftleri odağına alan film, yenilikçi ve modern ürünleri ile ödeme kolaylığını ön plana çıkarıyor .

Beta Tea’den kolajen üretimini destekleyen gençlik çayı

“ Beta Tea Kolajen ve Vitamin Takviyeli Beyaz Çay”

Beta Tea, vücutta yıllar boyu üretimi giderek azalan kolajenin azalmasına “dur” diyor ve Kolajen ve Vitamin Takviyeli Beyaz Çay ile herkesi gençliğe davet ediyor.



Yaş aldıkça kolajen üretiminin azalması ile yaşanan cilt sorunlarına lezzetli ve sağlıklı çözüm Beta Tea’den geliyor. Vitamin takviyesi ile tazelenmiş hissettiren, beyaz çayın ferahlatıcı etkisi ile vücudun dinlenmesini ve rahatlamasını sağlayan Kolajen ve Vitamin Takviyeli Beyaz Çay, keyifli içimi ile de lezzet tutkunlarına hitap ediyor.

Dubai LEGOLAND' de eğlendiler



Türkiye' nin yenilikçi çikolata markası Patiswiss Ceo' su mühendis Elif Aslı Yıldız yoğun iş temposu arasında oğlu Demir , eşi ve annesi ile birlikte Dubai ye gitti.

Dubai'de ki dünyaca ünlü Legoland Park' ta oğlu Demir ile birlikte eğlenceli vakit geçiren Yıldız, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyasından paylaşım yaptı.

Ecco COZMO Sandalet Ailesi COZMO SLIDE İle Genişliyor

2023 İlkbahar/Yaz sezonunda ilhamını “beraberlik anları”ndan alan ECCO COZMO koleksiyonu, COZMO SLIDE ile genişliyor. 2024 İlkbahar/Yaz sezonu için planlanan ve ön tanıtım için sınırlı sayıda üretilecek olan seri, Temmuz ayının ortasına kadar satışta kalacak.

Meyra’nın yaz konserleri başlıyor

"Ağladın ya" , "Karar bize ait gibi" hit olmuş düetleri ve “Karla Karışık”, “Aşklayalım” adlı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Meyra, sahnelere bütün hızıyla döndü.

Sevenleriyle birçok şehirde buluşacak olan ünlü sanatçı, “Hem yeni proje hazırlığım hem de konserlerim devam edecek. Bu yaz oldukça ben olacağım. Bu yaz benim şarkılarımla eğleneceğiz” diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIRKEN EN SIK YAPILAN 6 HATA

Kişiliğinize ve ilgi alanınıza göre hedef belirlemede önemli bir çözüm ortağı olan bitest’in uzman ekibi sınava hazırlanan öğrencilerin en sık yaptığı bazı hatalara değindiler.

Başarılı olmak istemeyen öğrenci pek azdır. Çoğu öğrenci gece yatmadan önce başını yastığa koyduğunda istediği üniversiteye ve bölüme, üniversite hayatına, okulu bitirdikten sonraki meslek hayatına dair hayaller kurar. Her ne kadar çeşitli hayalleri olsa da bazı öğrenciler motivasyon sıkıntısı yaşar. Bir türlü harekete geçemez. Bazı öğrenciler ise gerçekten elinden geleni yapıyor, uzun saatlerini ders başında harcıyor fakat istediği sonuçları alamıyor olabilir. Her ne kadar üniversite sınavına çok az bir süre kalmış olsa da hala daha bazı şeyleri düzeltmek için geç değil. Kişiliğinize ve ilgi alanınıza göre hedef belirlemede önemli bir çözüm ortağı olan bitest’in uzman ekibi sınava hazırlanan öğrencilerin en sık yaptığı bazı hatalara değindiler. Ayrıntılı bilgi için https://bitest.org adresini tıklayabilirsiniz .





CLEAN EATERY BİR LEZZET ADRESİ: “OVERDOSE”

Kaliteli yaşam prensibiyle siz de “Clean Eatery” bir beslenmeyi tercih ediyor

ancak sosyalleşirken bu tarz lezzetler bulamıyorsanız Overdose aradığınız adres…

İsmini Dopamin, Oksitosin, Serotonin ve Endorfin kelimelerinin baş harflerinden alan ve bedensel, ruhsal ve zihinsel anlamda yani bütünsel olarak “iyi ve kaliteli yaşam” misyonu ile kurulan D.O.S.E. Health & Wellness, bünyesinde “Clean Eatery” felsefesiyle hizmet veren Overdose ile fark yaratıyor.