İŞ İNSANINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden söz ettiren hayırsever iş insanı Şahin Özdemir, Yeşilçam emektarlarını unutmadı.

Geçim şartları nedeniyle zor durumda olan Yeşilçam set çalışanlarının ailesine gıda yardımı yapmak için kolları sıvadı. Şimdiden kolileri hazırladığını dile getiren Şahin Özdemir, ’ Tespit ettiğimiz emekçilerin evlerine gideceğiz, önce gıda yardımını yapacağız, sonra da mağazaya götürüp giyim yardımı yapacağız’ dedi.

O sahneyi çektikten sonra kendime gelemedim

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Üvey Anne’nin başrol oyuncusu Kutsi, Sabah Tv’de yayınlanan Yasemİnce İtiraflar programına konuk oldu.

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan ve yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı ‘Üvey Anne’ dizisinin yıldız oyuncusu Kutsi, dizide çok sevdiği karısını kanserden kaybeden ve 3 çocuk babası Faruk’a hayat veriyor.

GEORGE RUSSELL MACARİSTAN GRAND PRİX’DE TOMMY HILFIGER KOLEKSİYONUNDAN STİLLER GİYDİ

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG Petronas Formula One pilotu George Russell’ın Grand Prix’sine TOMMY HILFIGER koleksiyonundan parçalarla geldiğini duyurdu. Pilotların padok alanına girişi hayranların giderek daha heyecanla izlediği bir moda anına dönüşüyor. George Russell padokta ikonik ikonik Tommy renklerinde çizgili rugby T-shirt, markanın Hampton kalıbında dar paçalı gabardin pantolon ve kalın tabanlı deri sneakerlarla görüntülendi. Bu parçalar ve daha fazlası tommy.com sitesinden satın alınabiliyor.

MANŞETTEYİZ'DEN YENİ PROJE

Gazeteci, Yazar ve Medya İletişim Danışmanı Şükriye Özgül; manşetteyiz com

ve Manşetteyiz Dergisi projesinin ardından, Manşetteyiz Masası ile yeni bir projeye daha imza atıyor. Şükriye Özgül'ün sunduğu programda; magazinden iş dünyasına, sağlıktan astrolojiye, modadan estetiğe pek çok alanda ünlü konuklar yer alıyor. Proje Youtube Kanalında ve sitede eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Projenin yapımcılığını ise Level Studio Co kurucusu Mert Baksi üstlendi.

Patricia Gonzalez, Meksika’dan gelen dostluk gemisine misafir oldu

Meksika Donanmasına ait yelkenli eğitim gemisi Cuauhtemoc, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında iki ülke arasındaki dostluğu göstermek için İstanbul Boğazı'na demirledi. Meksika’nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez Y Hernández ve Cuauhtemoc kaptanı, Ranchero’nun işletmecisi Patricia Gonzalez’i gemide gerçekleştirilen resepsiyonda ağırladılar.

IRMAK ARICI, SHAKIRA DİYETİYLE FORMDA KALIYOR

Yeni şarkısı ‘Eften Püften’in başarısıyla mutluluk sarhoşu olan Irmak Arıcı, Bayburt ve Dikili’de art arda konserler verdi. Yoğun temposunda enerjisinden bir şey kaybetmeyen ve formda fiziğiyle dikkat çeken Arıcı, Shakira diyeti yaptığını söyledi…

L'Oréal, Global Arenada “İnovatörler İçin En İyi İş Yerleri” Listesinde

Tekno-güzellik lideri L'Oréal, Fast Company tarafından bu yıl beşincisi yayımlanan “İnovatörler İçin En İyi İş Yerleri” listesine adını yazdırdı. Her seviyede inovasyonu teşvik eden ve geliştiren şirketlerin yer aldığı çalışmada L'Oréal, “Farklı İnovasyonlar” kategorisinde birinci seçilirken, “Bilim ve Teknoloji” ile “Sosyal İyilik” kategorilerinde ise finalde yer aldı.

Tadına Tat Katıyor

Tiryaki Agro’nun tahıl ve bakliyat markası Hasata, ürün portföyünü Manisa Aşurelik Buğday ile güçlendirdi. En ideal aşurelik buğday olarak bilinen Cumhuriyet Buğdayı’nın, toprak, hava ve zirai şartların en uygun olduğu bölgelerden biri olan Manisa’da yetiştirilmesiyle elde edilen Hasata Aşurelik Buğday; aşureden keşkeğe, salatadan çorbalara yemeklerinize lezzet katıyor.

adidas Originals ve Bad Bunny’den yeni bir ayakkabı “Campus Chalky Brown”

Bad Bunny ve adidas, sanatçının bakış açısından yeniden tasarlanan sade ve zamansız bir tasarım olan yeni Campus Chalky Brown ile bir klasiği yeniden keşfediyor.

Yaz Mevsimine Renk Katacak Sandaletler Nine West’ten!

Moda ve şehir şıklığını yansıtan koleksiyonlar sunan Nine West’in topuklu sandalet ve terlik koleksiyonu, yaz enerjisini adımlara taşıyor. İster şehirde ister tatilde tarzınıza uygun sandalet ve terlik koleksiyonu en sade kombinlere bile zarafetiyle eşlik ediyor.

Türk Kadınının Parmak Uçlarında Hayat Bulan Sürdürülebilir Moda

İstanbul’da titiz artizanların elinde şekil alıp, Anadolu’da ki yetenekli bir Türk kadınının parmak uçlarında hayat bulan Linoya Artisan %100 Keten, Pamuk, Müslin, Cupro gibi doğal kumaşlarla sürdürülebilir modaya yön veriyor.Gündüzden geceye uzanan yolculukta size eşlik eden Linoya Artisan 2023 yaz koleksiyonunda; crop gömlek ve etekler, yine bu yaza damgasını vuracak .

BAYER VE YGA’NIN “BİLİMLE BULUŞ” PROJESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER BELLİ OLDU

· Bayer ve YGA’nın, Türkiye’de bilime ve bilim okuryazarlığına katkı sağlamak için hayata geçirdiği Bilimle Buluş Projesi, final günü ile tamamlandı.

· Türkiye’nin dört bir yanından projeye katılan gençler arasından finale kalan 21 lise öğrencisi, hazırladıkları proje fikirlerini Bayer’in Merkez Ofisi’nde jüri üyelerine sundu.

Adı Mercan

Tahran’ın Kırmızı Sirenleri, Rolls Royce’u Taramışlar Baba ve İsfahan’ın Gözyaşları romanlarıyla tanınan Shahzadeh N. İgual’in yeni eseri; Adı Mercan.

Bu kez İkinci Dünya Savaşı’nın en hüzünlü ve en unutulmuş hikâyelerinden birini kaleme alan yazar, gerçek yaşam öyküleriyle kurguyu yine ustaca birleştiriyor: Gizemli bir Varşovalı kadınla anlatıcımız İstanbul’da bir günü beraber geçirirler. Beyoğlu pasajlarında, Galata sokaklarında başbaşa dolaşır, kimi tarihi restoran ve kafelerde uzun uzun sohbet eder, geçmişe çetin bir yolculuğa çıkarlar.