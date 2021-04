Funda ERKOÇ

Astroloji dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olan ve isminin önüne Dr ünvanınıda ekleyerek işindeki ustalığını ve güvenirliliğini kat be kat arttıran ünlü Dr. Astrolog Şenay Devi ile astroloji üzerine dolu dolu bir söyleşi gerçekleştirdim..

- Neden Astrodeha?

"Astrodeha" bu bana öğretmenlerimin verdiği bir isim oldu. Astronomi ve Astrolojiye olan merakım araştırmacı ruhum ve bıkmadan usanmadan araştırmalar içinde olmamın yansıması ile bu ismi layık gördüler varolsunlar.

- Astrolojide yola çıkış yolculuğunuz nasıl başladı?

‘’Her Bilenin Üstünde Bir Bilen Vardır"

Kuran-ı Kerim Yusuf suresi 12/76 Ayet ile gökyüzünün muhteşem enerjisine aşkım çocuk yaşlarda başladı. Tabii nurlarda uyusun sevgili babaannem ile yaptığımız astronomi, astroloji sohbetleri tutulma zamanlarında ki gözlemler ile kendimi bildim bileli gökyüzü beni çok etkilemiştir. Yoluma ışık olan büyük âlim Ali Kuşçuya dayanan soy bağımında genetik olarak beni etkilediğini düşünüyorum. Gökyüzü yıldızlar gezegenler çocuk çağlardan beri her zaman ilgi alanımdaydı. Her geçen gün bu yöndeki merakım ile astronomi ve astroloji hayatıma girdi. Son nefesimi vereceğim ana kadarda göklerin rehberliğinde bu alandaki yolculuğum devam edecek. Yüce Rabb’im izin verdikçe. Bu seçimimde çocukluk çağlarımdan itibaren yargılamadan destekleyen, "gökyüzüne" ışınlanmak için çeşitli teorilerim ve uygulamalarımla bitmek bilmeyen sorularım karşısında 5 dakika soru sormamam için 10 lira rüşvet teklif edip ara sıra çıldırtma noktasına getirdiğim halde tahammülünü benden esirgemeyen ve sürekli destekleyen canım anneme, ilk teleskobumu alan, beni ilk gözlem evine götüren canım babama da teşekkür etmek isterim.

ÜLKEMİZDE ASTRONOMİ ÜNİVERSİTESİNİN OLMAMASI BÜYÜK KAYIP

Bu alanda sayısını unuttuğum kadar çok kitap okumam kendimce araştırmalarım yetmemeye başladı. zihnimde oturmayan bir şeyler vardı. Hep daha çok kaynak daha çok bilgi arayışına girdim. Ülkemizde de bu alanda üniversite bünyesinde eğitim verilmemesi beni çok zorladı. Fakat ailemin desteği benim kararlılığım ile yurt dışında astroloji üniversitelerinin kürsülerinin olduğunu öğrenmem ile birlikte aradığımı bulmuştum. Profesyonel eğitimim uzaktan eğitim programları bire bir dersler ile Dirah sonrasında Kepler de aldığım eğitimlerim başladı ve halen de devam ediyor. Bilginin sonu yok. Ülkemizde Astrolojinin popüler kültürün bir yansıması olmadığını bu büyük göksel sistemde 12 burç 12 tip insan olmadığını anlatabilme ilkesi ile mücadelem başladı. Astronominin annesi olduğu Astrolojiinin duymak istediklerinizi değil gerçeği ortaya koyan muhteşem bir sistem. Allah’ın bize çizmiş olduğu ruhsal planı yorumlayan bir rehber olduğunu öğrenmeye aktarmaya çalışıyorum.

ASTRONOMİ BİLİM DALIDIR

Ülkemizde Türk medeniyetleri ile başlayan Osmanlı döneminde "Mektebi Fenni İlmi Nucm" Astrololoji ve Astronomi okulunun kurulması ile altın çağını yaşayan Astroloji, Osmanlı’nın sona ermesi ile unutulmaya yüz tutmuş eğitimsiz insanların gündemde yerini alması ile Astroloji adı altında insanlığın yazılı tarihinden bile eski bu derin kadim bilgiler maalesef ki fazlası ile suiistimal edilmiştir. Ne yazık ki ben de tüm dünyada bilim olarak kabul edilmiş, üniversitelerde eğitimi verilen saygı duyulan astrolojiyi, eğitimlerimi tamamlayıp profesyonel olarak danışmanlık yapmaya başladığımda yapılan yanlışların önyargısı ile yoğun eleştirilere maruz kaldım. Falcılık ve medyumlukla ilgisi olmadığını Fen bilimleri olan Astronomi'den faydalanan sosyal bir "Bilim" dalı olduğunu anlatana kadar sapla saman birbirine karıştı. Varsın olsun, doğruya giden yolda emeklemeden yürümek yürümeden koşmak olmaz. Ben hiç vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim.

-Farklı bir kişiliğiniz var. Kendinizi biraz anlatır mısınız? Dr. Astrolog Şenay Devi'nin farkı nedir?

Karakter olarakta şahsına münhasır biriyim. İş hayatımda son derece profesyonel sözüne sadık dürüstlük ve güvene tüm ilişkilerimde fazlası ile önem veririm. İnsanın kendini anlatması oldukça güç ben bu durumu Sokratesin, söylemi ile ifade etmek isterim. "Ben onlardan daha bilginim. Çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini sanıyorlar. Ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan daha bilgiliyim, Çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum." benim ilkem budur.

ASTROLOJİ YÜCE ALLAH'IN BİZE ÇİZMİZ OLDUĞU HAYAT PLANINI YORUMLAYAN YOL GÖSTERİCİ BİR REHBERDİR.

-Astroloji insanın kaderini nasıl etkiler?

Astroloji "Kadere Levhi Mahfuza" rehberlik eder. Etki etmez. Temel olarak Astroloji Yüce Allah’ın bizlere çizmiş olduğu hayat planını yorumlayan yol gösterici bir rehberdir. Kişilerin doğum haritalarında ki Astronomi verilerini Astrolojik olarak hesaplar ve benzerlik yasasını baz alarak uyarılarda bulunur. Örneğin, hava durumunu belirlemek için kullanılan meteoroloji kendi sistemine göre bugün hava yağışlı olacak uyarısını yapar. Kişi ister uyarıyı dikkate alır şemsiyesini yanına alır ve ıslanmaz. İsterse dikkate almaz ve ıslanır. Seçimler daima kişilere aittir.

ASTROLOJİNİN FALCILIK VE BÜYÜCÜLÜK İLE HİÇ BİR ALAKASI YOKTUR

-Astroloji ile falcılık arasındaki fark nedir?

Astrolojinin fal ve büyücülük ile hiç bir alakası yoktur. Türkiyede’ki en büyük sorun Astrolojinin eğitimsiz insanlar tarafından ele alınması yüzünden Fal gibi algılanmasıdır ki! Fal ve Falcılık kutsal kitabımızda haram kılınmıştır. Yasal olarak ta suçtur. Fal ve falcılığın, bilimle İlimle hiç bir alakası yoktur. Olsaydı üniversiteleri eğitim kurumları olurdu. Ülkemizde yasal çerçevede fal, falcılık, büyü, büyücülük yasak olduğundan dolayı bu tür kişiler kendilerine Astrolog unvanı bahşederek kanunlara karşı koruma altına girdiklerini sanmaktadırlar. Bu kişiler yüzünden FAL ve ASTROLOJİ bilmeyenler ve hiç bir eğitim almadan kendilerine astrolog ünvanı verenler tarafından karıştırılmaktadır.

TÜRKİYE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL

Türkiye'yi İstanbul'dan ibaret sayan ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde ki astroloji okullarından bir haber, Astrolojiden anlamayan ya da Amerika kıtasını yeniden keşfettim diyerek dikkat çekmek isteyen yeterli bilgi ve araştırma yapmamış Astrolog olmayan Astroloji karşıtı çıkışlar sadece insanların kafasını karıştırmaktan öteye gidemez.

-Astrolojide yanılma payı var mıdır?

Matematikte yanılma payı olmaz. 2x2=4'tür. Aynı burçtan milyonlarca insan var…

Pekiyi her burca yapılan yorum o milyonlarca insanı kapsar mı?

Yıllardır tüm TV programlarımda, kitaplarımda, seminerlerimde; “12 Burç 12 tip insan yoktur.” derim. “Astroloji sadece burçlardan ibaret bir sistem değildir.” der ve şu örneği veririm. Koç burcu biri hayatının zirvesinde iken, bir diğer koç insanı hayatının en zor ve kötü döneminde olabilir. Kişinin doğduğu gün önemlidir. Bir burcun ilk 10 günü, 2nci 10 günü, 3ncü 10 günü hangi diliminde doğduysanız etkiler farklıdır. Günlük, haftalık ve aylık yorumlara gelince, her şeyden önce bu yorumları yazan kişi, Astroloji üniversitelerinden mezun olmuş, profesyonel bir ASTROLOG olmak zorundadır.

Gezegenler sürekli hareket halindedir. Düşünün sadece AY 2.5 günde bir burç değiştirir ve Ay büyüyen gelişen her şeyle ilişkilidir. Özellikle kadınlar, duygularımız, bilinçaltımız üzerinde ki etkileri çok fazladır. Diğer gezegenlerin geçişleri de gün içinde derece derece farklılıklar gösterir. Batı Astrolojisine göre TROPİKAL ZODYAK Güneş zamanlıdır. ÇİN ASTROLOJİSİ AYSALDIR. Antik Çağ takvimini baz alır. Ve her yıl bir burcu kapsar. HİNT ASTROLOJİSİise SİDERAL Zodyak’ı kullanır ve her bir sistem kendi içinde farklı teknikler ile gökyüzünün rehberliğinde kendimizi tanımamızı; yaşamımızı doğru şekilde yönlendirmemiz gereken konularda önceliklerimizi belirlememize yol gösterir.

Gelelim şimdi yorumlara; gerçek bir astrolog bu sistemlerden birini ya da benim kullandığım gibi BATI ÇİN ve HİNT astrolojisini bir arada kullanarak gezegenlerin gün gün transitlerini inceleyerek; 12 burcun 1nci, 2nci ve 3ncü dekanlarına göre günlük enerjilerini inceleyerek; bu doğrultuda yorumlarda bulunur. Hiç astroloji bilgisi olmayan biri bile bu yorumlardan faydalanarak GÜNEŞ burcuna göre astrolojinin rehberliğinden faydalanır. Bireysel doğum haritalarımız ise parmak izi gibidir. Kişinin PİN kodlarını çözümleyen sağlıktan meslek hayatına; evlilik ve ilişkilerden her konuya rehberlik eden bireysel bir çalışmadır. Pek tabi ki bireysel doğum haritası analizi GÜNLÜK HAFTALIK ve AYLIK yorumlardan çok daha detaylı bir çalışmadır.

-Kendi hayatınızdaki yaşanacakları önceden görüp ona göre tavır alıyor musunuz?

Astroloji gelecekten haber vermez. Astrolojinin annesi Astronomidir. Gezegenlerin matematiksel hesabını yorumlayan sistem astrolojidir. Benzerlik yasasından faydalanır. Uzman bir astrolog olarak hayırlı zamanlarımı belirlemeden kararlar almam tabi ki.

EVDE KİTAP OKUYARAK ASTROLOG OLAMAZSINIZ

-Ortam rekabet ortamı! Birkaç hafta ders alarak astrolog olup danışmanlık verenler var.Bu durum için ne diyorsunuz?

Kimseyle rekabet ortamında değilim olmadım, olmam. İşim mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışmak kendimi geliştirmek, araştırmalarım ile gökyüzüne rehberlik etmeye devam etmek. İnsanlarımız okusun araştırsın Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Gökyüzünün öğrencisi olmadan yeryüzünde yer tutamazsınız. Evde kendi başınıza Astroloji kitapları okuyarak Astrolog olamazsınız.

BİRUN SOYUNDAN GELEN ASTROLOG'UM

Birun" soyunda Müneccimbaşı Astrolog olan biri olarak, eğitimimi alarak "Astrolog" oldum. Halen de ve Yüce Rabbim izin verdikçe, eğitimlere devam ederek gökyüzüne rehberlik etmeye devam edeceğim. Eğitimsiz Olmaz. Dünyada aynı burca mensup milyonlarca insan var. Bu insanların aynı kaderi yaşamaları aynı davranış ve seçimlerde bulunmaları mümkün değildir. Her ruh özel ve değerlidir. Yaratılmış her insanın "doğum haritası" gezegen yerleşimleri doğum yeri saati koordinatlarına göre farklıdır. Aynı parmak izlerimizin bir diğerimizden farklı olduğu gibi. Hatta tek yumurta ikizlerinin bile doğum haritaları birbirlerinin aynısı değildir. 4 ( dört ) dakikalık fark, ikiz çocukların haritalarının birbirinin aynısı olmasına izin vermez. Gezegenlerin yerleşimi değişir dereceleri ilerler ve farklı anlamlar kazanır ve kişilere de farklı özellikler verir. Bu durumda "güneş solar" haritamızda doğduğumuz anda "güneşin içinde bulunduğu" burcun ilk 10 ikinci 10 üçüncü 10 gününde doğmuş olmamızı dikkate almalı ve genel ASTROLOJİK yorumlardan doğduğumuz ondalığa göre "güneş" burcumuzun genel bilgilerinden faydalanmalıyız. Kişisel doğum haritamızda da 12 ev vardır her ev yaşamsal bir alanla ilişkilidir. 10 gezegen 12 burç ve diğer astronomik faktörler "doğum haritamızı" oluşturur.

30 YAŞINDAN SONRA YÜKSELEN BURCUN ETKİSİNE GİRMİYORUZ

30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine GİRMİYORSUNUZ! Bu dilden dile dolaşan gerçeği yansıtmayan bir şehir efsanesidir. Doğduğumuz andan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yükselen burcumuz değişmez ve asla doğum haritamızın kalbi "Güneş"ten ya da Ay burcumuzdan daha fazla etkili olmaz. Güneş, Yükselen ve Ay burcumuz aynı burçta yerleşmediği sürece… Yükselen burç güneşin her sabah doğu ufkunda doğduğu derecedir. 120'nci günde anne karnında can bulan şekillenen ruhun doğum anı ile tezahürünün başlaması, dış dünyaya yansıyan yüzümüz maskemiz. Fiziksel özelliklerimiz ruhun içinde barındırdığı gökkuşağının, hüznün öfkenin fırtınasının bedende şekillenmesi, bazen gözlerde ki derin bakışlarda, bazen diplomatik tavırlarla insanlar üzerinde bıraktığımız ilk izlenimi "yükselen burcumuz" belirler. Karakteristik özelliklerimizi "güneş burcumuz" Duygularımızı ortaya koyma şeklimizi aşk hayatımızı "ay burcumuz" ve tabii diğer gezegenler de temsil ettiklerine göre yeteneklerimizi zayıflıklarımızı hastalık potansiyelimizi maddi manevi kazanımlarımızı cinsel kimliğimizi ilişkilerimizi kısacası hayatın içinde var olan her şeyin yaşamlarımızda ki ipuçlarını verir. Yol gösterici bir pusula gibidir. PİN kodlarımızı çözmemiş yaşam yolculuğumuzda kendimizi tanımamız potansiyelimizi fark etmemiz için.

"Doğum Haritası" analizi Astronomi ve Astrolojinin bileşkesidir. Bir buçuk - iki saatlik bir çalışma ile kişiye özeldir. Ulu orta yapılamaz yorumlanamaz. Sapla samanı bilen ve bilmeyeni ayırt edin. Araştırın okuyun sorun. Duygularınızdan zaaflarınızdan ve iyi bir şeyler duyma ihtiyacınızın yanlış yönlendirmeler ile sizleri karanlığa sürüklemelerine izin vermeyin.

YÜCE ALLAH'TAN BAŞKA KİMSE GELECEĞİ BİLEMEZ

-Geleceği görmek mümkün mü?

Yüce Allah’tan başka hiç kimse geleceği bilemez. Astroloji benzerlik yasası ile dönemleri inceler ve kişinin yaşam kalitesini arttırmaya rehberlik eder. Sap ile Samanı birbirinden ayırt etmek zorundayız.

-Akademik bir kulvardasınız.. Bu çalışmalarınızdan biraz bahsedermisiniz?

Evet AstrodehA astroloji okulu ABD CVA ve NEİVAS eğitim kurulmları ile online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra bu sene içinde yazarı olduğum İnkilap yayınevinden yeni kitaplarım geliyor. Youtube kanalımda sevilen isimler ile her perşembe yayınlar gerçekleştiriyorum çalışmalara tam gaz devam ediyoruz çok şükür.

-Doğum haritası neden çok önemli? Doğum haritası alın yazımız mı? Doğum saati bilinmeden ne kadar doğru sonuç verir?

İnsanların kimlikleri karakterleri alkolik mi katil mi sanatçı mı bilim afamı mı siyasetçi mi hukukçu mu hekim mi Astrolog mu görsel zekası mı sayısal zekası mı kuvvetli Hatip mi Hırsız mı İntihar eğiliminde mi eşcinsel mi sağlık sorunlarına yatkınlıkları İlişkilerde kendilerini geliştirmesi gereken güçlü ve zayıf yönlerinin hepsi "DOĞUM HARİTASINDA" gizlidir. Doğum haritanızda sahip olduğunuz zayıf güçlü yetenekli yönlerinizi keşfederek yaşam yolunda doğru seçimler yaparak hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Ülkemizde pek çok kişi dakikası dakikasına doğduğu saati bilmiyor bunun yanı sıra doğduğu günü bilmeyen de çok fazla kişi var. Hal böyle olunca büyük bir çoğunluk karakterini yeteneklerini yaşamda ki rolünü belirlemede etkili olan Güneş burcunu bilmiyor ve astrolojiden faydalanamıyor. Ülkemizde astroloji maalesef ki eğitimsiz insanlar tarafından suiistimale yeterince açıkken doğum zamanını bilmeyen kişiler bu konuda daha da fazla mağdur oluyor.

-Kendi doğum haritanızı kendiniz mi yorumluyor musun? Yoksa astrolojide de “terzi kendi söküğünü dikemez” durumu var mı?

Kendine rehberlik edemeyen başkalarına edemez.

-Bir harita üzerinde çalışırken işin içine kişisel sezgi ve görü becerilerinizi de katıyor musunuz?

Hayır. Bu tamamen matematik ben birun soyundan bir astrolog olarak genetik anlamda araştırmacı ruhumla matematiğe önem veririm.

-Yantra bir insan hayatını nasıl etkiler?

Yaklaşık 10 yıl önce eğitim sürecimde yaptığım araştırmalar ile üzerinde çalışıp bilgi sahibi olduğum, YANTRALARI ülkemize getiren ilk kişi olarak yantralar hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin herkese yantra önermesi yantraların mucizeler yaratacağı söylemleri ile karşılaşan okurlarımdan gelen bilgiler doğrultusunda bu makaleyi yayınlama gereği duydum.

1-Herkes YANTRA Kullanamaz.

2-Sizin için hazırlanan kişiye özel YANTRA'nızın Uygulamasını bir başkası yapamaz.

3- Doğum haritası analizi yapılmadan hangi yantranın hangi formda ve elementte olduğu bu konuda eğitimi olmayan Uzman olmayan biri tarafından yapılamaz.

Yantralar, matematiksel hesaplamalar astronomik ve astrolojik gözlemlerle yapılan semboller uygulamasıdır. Türk medeniyetlerinde özellikle Osmanlı döneminde de padişahlar tarafından tılsımlı gömlekler olarak özenle kullanılmıştır. Günümüzde de önemini tüm dünyada doğum haritaları incelenerek uygun sembol ve uygulamalarla kullanımına devam edilmektedir. Yantralar kişiye özel oniks bakır altın ya da gümüş olarak element ve gezegen yerleşimlerine uygun kişiye özel olarak hazırlanmaktadır ve yaklaşık 5000 yıllık kadim bir öğretidir.

Doğum haritalarımızda bizi zorlayan engelleyen aynı olay ve enerjilerin yaşamımızda sürekli tekrar eden gezegensel enerjilerin yaşamımıza olumsuz yansımalarını iyileştiren enerjilerini yükselmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Doğum haritamızda bizleri zorlayan gezegenlerin enerjilerini düzenleyen ve güçlendiren her bir sembolün bir gezegenle ilişkili olarak belirlenmesiyle; kullanılacak yantra belirlenir. Hayatımızda zorlandığımız iş, aşk, sağlık gibi sorunlara sebep olan enerjileri dengelemek ve iyileştirmek için, hava yastığı görevi gibi zararlı zayıf enerjileri dengelememize yardımcı bir araçtır.

YANTRALARIN ANAVATANI HİNDİSTAN

Yantraların anavatanı Hindistan’dır. Türk kültürlerinde de Yantralar Hindistan öğretisi baz alınarak kullanılmıştır. Kişiye özel hazırlanan Yantralar doğru kullanıldığında kısa süre içinde; doğum haritanızda sahip olduğunuz zayıf zorlayıcı olumsuz enerjileri dengeleyecek ve zorlandığınız konularda yardımcınız olacaktır.

İşte tam bu noktada dikkat etmek gerekli bir kişinin Yantra kullanıp kullanamayacağıdır. Doğum haritasına bakılmadan belirlenemez ve bunu sadece eğitimli bir uzman astrolog belirleyebilir. Ayrıca unutmamak gerekir ki herkes Yantra kullanamaz.

Tutulmalar, gezegen hareketlerinin Astrolojideki önemi nedir?

Tutulmalar çok önemlidir. İnsanlığın yazılı tarihi boyunca titizlikle gözlemlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bitiş ve başlangıçlar yıkım ve yapılanmalar tutulma enerjilerinin yansımalarıdır. Yeni Ay Dolunay gökyüzünün kısa süreli olarak etkileneceğimiz olağan yansımalarıdır. Fakat tutulmaları daima dikkate almalısınız. Her Güneş ve Ay tutulmasının etkisi 6 ila 12 ay boyunca yaşamlarımızda etkisini sürdürecektir.

Güneş Tutulması: Ay, Güneş ile Dünya’nın arasına geldiği zaman ve Güneş’in ışığını kestiği zaman oluşur. Güneş tutulması daima Yeniay’dır. Güneş tutulmaları kişilerle birlikte geniş kitleler üzerinde de etkili olur, Güneş’in tutulma esnasında bizlere yansıyan hayat enerjisi zayıflar. Güneş otorite ve liderlikle ilişkilendirildiğinden bu dönemlerde yönetim- lerde zayıflama karışıklıklar ve kaoslar yaşanabilir. Geçmişe ait konuların yeniden karşımıza çıkması. Bölgesel olarak depremler kazalar yangınlar, Güneş tutulmasının yansımaları arasındadır. Güneş ve Ay tutulmaları 6 ila 12 ay boyunca bireysel ve bölgesel olarak etkisini göstermeye devam edecektir. Bireysel olarak Güneş tutulması doğum haritamızda hangi evde gerçekleşmişse o evle ilgili konularda etkili olacaktır.

Ay Tutulması: Ay tutulması Dünya, Ay ile Güneş’in arasına geldiği ve Güneş’in Ay’dan yansıyan ışığını kestiği zaman oluşur. Ay tutulması daima Dolunay’dır ve çoğu zaman bitişler ve tamamlanmalarla ilişkilidir. Ay tutulmalarında duygusal patlamalar intihar eğilimi ilişkilerde bitişler mide ile ilgili rahatsızlıklar ameliyatlarda kanamalar artabilir. Tutulmalar genel olarak beklenmedik olay ve süprizleri beraberinde getirebilir. Tutulmalar öğreticidir emeklemeden yürümek yürümeden koşmanın olmadığını öğretirler aslında bizlere. Bireysel olarak Ay tutulması doğum haritamızda hangi evde gerçekleşmişse o evle ilgili konularda etkili olacaktır.

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE 2021 ÖKÜZ YILI

-Tüm dünya için kötü günler ne zaman sona erecek?

Çin Astrolojisine göre 2021 Öküz Yılıdır. Rengi beyaz ve yeşildir. Çin yeni yılı 12 Şubat başladı ve 31 Ocak 2022 kadar sürecek. Büyük bir değişim enerjisi hakim gökyüzünde çin astrolojisine göre, YİN Öküz yılı Yin ile Yang evrenin ve doğanın işleyiş düzeneklerini karşıtlık ilişkisi ile gösteren en temel ilkedir. Evrenin dinamiğini karşıt kutuplarla açıklar. Yin ve yang mutlak değildir birbirine dönüşür. Bu kutupların birbiriyle etkileşiminin evreni, her şeyi nasıl doğurduğunu ortaya koyar. Yin enerjisi soğuk,edilgenliği, selleri, gölleri, karanlığı, geceyi, ayı, toprak ve yeryüzünü yılanı kuzeyi ve kadınları temsil eder. Liderler kanaat liderleri tanınmış isimler ile ilgili pek çok skandal spekülasyon suikastler doğa olayları virüs ile mücadelemizin mutasyonlar ile devam edecek gibi görünüyor.