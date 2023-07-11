Neticesiz uğraşmak çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak veyahut neticesiz manasız şeyler yapmak, çalışma kanununa göre büyük kabahattir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk-1930)

(DİKKAT! BU HİKAYE GERÇEK HAYATTAN ALINMIŞTIR)

15 yıldır Türkiye Cumhuriyetinin cennet köşelerinden biri olan Edremit’in Altınkum mahallesinde yaşıyorum.

Ülkemizin gelişmiş bir köşesi olmasına rağmen bölgemize doğalgaz henüz gelmemiştir. Ilıman bir iklimi olan beldemizde kışın klima yakarak ısınıyorum. Fahiş elektrik faturaları dışında yeterli ısınıyorum. Bizler Edremit sakinleri olarak resmi makamların iddialı sözleri ile 2018 yılında tamamen doğalgaza kavuşacağımız müjdesi ile avutulduk. Verilen bu sözler genellikle yazlık kısa süreli ikamet için yapılmış evlerin sahiplerini heyecanlandırdı. Demek ki doğalgaz gelirse evi yazlık olmaktan çıkacak yaz/kış oturulabilir değerli bir konut haline gelecekti.

Yöneticilerin verdiği sözler hep lafta kaldı. 2018-2019-2020-2021-2022 yıllarını geldi-geliyor sözlerini duyarak geçirdik. Sonunda Doğalgaz 2022 yılında bölgemize teşrif etti. Şimdi heyecanla gazın evlerimize gelmesini beklemeye başladık. Artık bizde medeniyetin bu müstesna nimetinden yararlanan şanslı vatandaşlar arasına girecektik.

AKSA isimli dağıtım Şirketi bölgenin doğalgaz dağıtım işlerinin genel ihalesini kazanmış ve hızla çalışmaya başlamıştı. Edremit Merkezde ve Zeytinli- Kadıköy- Altınkum- Güre – Altınoluk gibi büyük yerleşim merkezlerinde her sokakta bulunan Emlak Satış Ofislerinin yanında adeta emlakçılarla yarışırcasına DOĞALGAZ Bağlama Mühendislik firmalarının ofisleri açıldı. Ve son bir yıldır posta kutularımız bu firmaların çok cazip taksitlerle iş yapacağını taahhüt eden reklamları ile doldu. Bahçe duvarları, telefon direkleri bu firmaların reklamlarıyla donandı. Adeta bir doğalgaz bağlama kirliliği sokaklarımızı kapladı. Demek ki beklenen olmuş ve doğalgaz nihayet gelmişti.

Ben şimdi bölge sakini ve bir doğalgaz abonesi olarak başımdan geçen doğalgazlı olabilme macerasını özetlemek istiyorum. Şurasını öncelikle vurgulamak istiyorum ki bölgemizde doğalgaz bağlamak için hizmet vermek isteyen firmaların büyük çoğunluğu amatör şirketler ve yaptıkları işi hiç bilmiyorlar. Adeta yaparak, bozarak ve kırarak nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de bizim eve doğalgaz bağlayacak olan VATAN DOĞALGAZ firmasıdır. Ve bu firma hikayemizin baş aktörüdür..

Bölgedeki doğalgaz bağlama sistemi şöyle çalışıyor;

AKSA çatı firmasına bağlı elemanlar önce doğalgazın geleceği sokağı ana boruyu geçirmek üzere kazıyorlar. Sonra bu çukurlara doğalgaz ana dağıtım boruları monte ediliyor. Doğal olarak bu faaliyetler esnasında turistik beldemizin yolları köstebek tarlasına dönüyor. Trafik karmakarış oluyor. Ve en az altı ay süre ile kazılan bu çukurlardan yükselen tozlar yüzünden pencereler daima kapalı tutuluyor. Her yağışta yollar çamur yuvasına dönüyor. Bu safhadan sonra yine AKSA Firması elemanlarınca tekrar kazı faaliyeti başlatılıyor, ana borudan teker teker apartımanların kapısına boru döşenip kapıya ana bağlama kutusu takılıyor.

Kutu takılan evlerin daha sonraki faaliyetleri artık taşeron mühendislik firmalarının çalışma alanına giriyor. Yüzlerce firma bu alanda çalışma yapıyor. Siz abone olmak için AKSA’ya başvuruyorsunuz ve yüklü bir para yatırarak abone oluyorsunuz. Bilahare yine para ile saatinizi alıyorsunuz. Sonunda taşeron firmalarla diğer teknik hizmetlerin yapılması için anlaşma imzalıyorsunuz. Önce bu firmalarca ana kutudan apartıman içinde ve her kapının önüne gelecek şekilde boru çekiliyor.

Bunun için firmaya önemli bir meblağ ödüyorsunuz. Ve bu firmalar kapınızın önündeki saatten evinizin içine hat döşüyor. Bu hat doğalgazın dağıtımını yapacak kombiye kadar uzanıyor.

Esas masraflı iş ise şimdi başlıyor . Evinizin içinde doğalgazı ısıtma, mutfak ve banyo için kullanacak şekilde radyatör ve kombi sisteminin talkılmasına geliyor. Bütün bunların talimatlara ve hazırladıkları projelere uygun olduğunu gördükten sonra ana dağıtım firması AKSA’nın teknilk elemanları doğalgazı kullanıma açıyorlar.

Oldukça teknik bir işlem olduğundan işin her safhada titizlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Bugünkü fiyatlarla değerlendirirsek 70 Metrekarelik bir evin sıfırdan doğalgaz bağlama sistemi için her abonenin en az 100.000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor

İşin nasıl çalıştığının gerçek hikayesini anlattım. Şimdi esas konuya yani bize doğalgaz bağlayacak VATAN MÜHENDİSLİK’in hazin hikayesine geliyorum. Geçen yıl Kasım ayında görkemli iş ofisinde VATAN yetkilileri ile konuştuk. 11 Daireye daire başına 1450 liradan toplam 15.950 lirayı peşin yatırıp faturamızı aldık. Kapımızın önüne kutu geldiği anda hemen gelip kutudan dairelerin giriş kapılarının önlerine kadar olan hattı çekeceklerdi. Kutu 9 Ocak 2023’te geldi ve biz müracaat ettik. Hemen geliyoruz dediler ve devamlı israrlı davetimize ancak 2 ay sonra icabet ettiler. Birkaç günlük çalışma sonunda 15 Martta dairelerin kapılarına kadar borular çekildi. İşte asıl maceramız “bundan sonra başladı. AKSA elemanları gelerek kontrol ettiler. İmalatı hatalı buldular ve eksikleri tamamlamadan açmayız diyerek takılan saati söküp gitiler.

Bugün Temmuz ayının ortalarına geldik. Adına VATAN Mühendislik denilen firmanın teknik elemanları tam altı kez hatalı imalat yaptığı gerekçesi ile sökülen birkaç borunun bir araya getirildiği basit bir imalatı tamamlayamadılar. Ve biz hala doğalgaz alamadık. Bekliyoruz. Çünkü daha kapımızın önüne kadar olan ana hattı bile tamamlayamadılar.

Bu arada ben geçen sene evin içine kalorifer teşkilatı döşemiş ve kombimi taktırmıştım. Evimin dış kapısından kombiye kadar olan iç tesisatın yapılması için de bu VATAN Firması ile 15 Martta 9000 Tl. peşin ödeyerek bir hafta içinde bu hattın çekilmesi sözü ile anlaşma yapmıştım. Bu sözleşme üzerinden 1 değil tam 18 hafta ve 7 değil tam 120 gün geçti. Ve benim firma ile yaptığım yüzlerce görüşme hep neticesiz kaldı. Bugün geliyoruz. Affedersiniz yarın geliyoruz. Sözlerini dıuymaktan bıktım. Ve sonunda “ne zaman gelirseniz gelin” diye sakince beklemeye başladım.

Şimdi diyebilirsiniz ki; “Be efendi her sokakta bir firma var diyorsun da neden onlara başvurmadın. Neden ayni firmada israr ettin.?” Haklısınız ama bu benim yaşadıklarımın benzerlerini doğalgaz bağlatmak isteyen herkezin yaşadığını biliyorum. Şurası bir gerçek ki; Edremit Körfezi “Doğalgaz Bağlanması” işi için hazırlıksız yakalanmıştır. Firmalar birbirinden amatördür. Adeta yerinde ve yeni öğreniyorlar. 11 hanelik bir apartımanın kapı bağlantısını altı ayda tamamlayamayan bir firma mensupları ne yer ne içer diye aklıma soru geliyor. Ama gerçek ne yazık ki bu. Peki bu geçen sürede evlerine doğalgaz bağlatıp yakan varmı.? Evet var. Birkaç ciddi firma var. Ama çoğunluğu acemi. Sahada öğreniyorlar ve vatandaşa eziyet çektiriyorlar.

Sonuç olarak; biz bu doğalgaz işine hazırlıksız yakalandık. Cennet beldemizin sokakları köstebek yuvasına döndü. Araçların amörtisörleri dağıldı. Beceriksiz ve yeteneksiz firmalar insanların sinir sistemini felç ettiler. Yani tam bir doğalgaz savaşı yaşadık. Delik deşik ve çamur deryası sokaklarıyla biz bu savaşı hala yaşıyoruz. Ve bu savaşı ne yazık ki kazanamadık.

Peki anlı-şanlı Edremit Belediyesi ne yapıyor? Diyebilirsiniz.

Bilmiyorum. Belediye ekiplerini görürsem mutlaka soracağım.

SON SÖZ: Deveye sormuşlar “Boynun neden eğri” cevaben “ Nerem doğru ki “demiş. İlgili ve yetkililere özetle duyurulur…