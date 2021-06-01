Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Müzik kariyerinizi biraz öğrenmek isteriz…

İngiltere’de kolejde okurken, tiyatro ve dansla başladığım sanat çalışmalarıma, birçok dizide rol alarak devam ettim. Sonrasında kız vokal grubuna (girl band) girerek müzik hayatıma başlamış oldum. Daha o dönemde kendi şarkılarımı yazmaya başlamıştım. Müzik hayatım 2005 yılında “Aman” şarkım ile birlikte Türkiye’ye taşındı. O günden beri müzik çalışmalarıma Londra-İstanbul hattında devam ediyorum.

Son çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?

Son Türkçe çalışmam “Karışık Kafalar”, son dönemlerde popüler olan RNB RAP tarzında yaptığım esprili bir çalışma oldu.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Ben hiç durmadan hayal ederim ve peşinde koşarım. Hayaller olmadan başarı gelmez. En büyük hayalim, çocuklar yararına “Eylem Charity” kurmak ve günden güne büyüdüğünü görmek.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Kolejde görsel sanatlar dalında eğitime başlamamla müzik hayatıma girdi. Kendi şarkılarımı üretmeye başlamam ve akabinde 2005’de “Aman” şarkımın patlamasıyla kariyemin dönüm noktası gerçekleşti.

Sizce sanatçılar albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Günümüz dünyasında artık dijital çağdayız. Eskisi gibi albüm için 9-10 eser hazırlamak yerine şarkı çıkar çıkmaz dijital platformda hemen tüketiciye servis ediliyor.

Youtube izlenmelerden gelir sağlıyor musunuz, size bir gelir getiriyor mu?

Youtube günümüzün çok güzel bir uygulaması ve ben de yeterince yer alıyorum.

Youtuber’ların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Bu çok büyük bir platform. Sanata hak ettiği emeği veren herkes, başarıyı hak eder.

Youtuber’lardan beğendiniz isimler var mı?

Şu an aklıma gelmiyor.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Nenem

Pop Müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Şu an hak ettigi yerde değil.

Bir albüm ya da bir single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Projeye göre değişiyor. Dijital ortamda tabi ki karşılığını bulması zor.

Pandemi dönemi müzik sektörünü nasıl etkiledi?

Çok olumsuz yönde etkiledi. Tüm konserler, performanslar bildiginiz gibi maalesef iptal oldu.

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz neler var?

Değiştirmekten ziyade üretimimi zenginleştirmek amacım.

Sahne hayatınız ile dışardaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Onemli olan seyircilerimizle buluşmak. Bir sanatçı başka ne ister ki.

Müzik ödülleri sizce birer PR çalışması mı?

Müzik ödülleri hakkında düşüncem bu işi profesyonel yapan da var yapmayan da.

Sosyal aktiviteleriniz neler?

Müzik, spor, tiyatro

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Bu tamamen halkımızın arz ve talebiyle olusan bir durum.

Tek single ile bir anda patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Devamının gelmesi tamamen müzikle yaşamı birlikte devam ettirip ettirmemekle alakalı.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Var, Modayı takip etmekten ziyade kendime yakışan kombinleri seçerim.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahnede nasıl önlemleriniz var?

Pandemi dolayısıyla sadece sarki üretimim devam ediyor. Sahne almak şu an riskli olduğu için çıkmıyorum.

'Sende bir starlık görüyorum’, ‘sende bir star ışığı var’ diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Bana göre starlık, içindeki doğru seni üretmek ve onu karşı tarafa hissettirmektir.

Ülkemizde veya dünyada müzikte kadınlar mı erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar ya da daha şanslılar?

Bayanlar daha mükemmellik peşinde koştuğu için biraz daha avantajlı oluyorlar.

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık-güzellik mi ya da zekası mı olmalı sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Ses, güzellik ve zeka, hepsinin harmonisidir

Tek gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Herkesin sanatına güvenip o yolda emin adımlarla ilerlemesini tavsiye ederim.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

İçinde bulunduğumuz pandemi ortamı nedeni ile hepimiz çok üzüldük ve bunaldık. Umarım 2021 de her şey yoluna girecek ve hepimiz sanatla iyileşeceğiz.

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KISA KISA…

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

1) Ofiste çalışmak

En nefret ettiğiniz şey nedir?

2) Yalan

Hangi futbol takımını tutuyorsunuz?

3) Milli takim

Uğurlu sayınız?

4) Beş

Hangi renk?

5) Sarı

Kıskançlık, ego var mı?

6) Yok

En son izlediğiniz film, dizi?

7) Kurtuluş Osman

En son gittiğiniz konser?

8) Russian opera

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