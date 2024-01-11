Trendyol Süper Lig de normal fikstüre göre ilk yarının son haftası tamamlandı. Oynanan on karşılaşmada 25 gol atılırken, 4 deplasman takımı sahadan galibiyet ile ayrıldı.

3 karşılaşmada ev sahibi ekipler kazanırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Cuma günü oynanan karşılaşmalarda sezonun istikrarsız ekibi Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Evinde bu sezon üst üste üç maçından puansız ayrılan siyah beyazlılar da tek gol genç isim Semih Kılıçsoy’dan geldi. Kasımpaşa da ise Nuno Da Costa attığı üç gol ile yıldızlaştı. Alt sıraları ilgilendiren karşılaşma da Gaziantep FK evinde iki farklı öne geçtiği maçta Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla taraflar sahadan birer puan ile ayrılmış oldu. Haftanın beraberlik ile biten diğer iki maçında ise gol sesi çıkmadı. Antalyaspor ile Alanyaspor ve Başakşehir ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştılar. Rizespor ise evinde Hatayspor karşısında 2-0 galip ayrıldı ve bu sonuçla 7 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı. Aynı zamanda evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Hatayspor ise son 7 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı ve son 11 maçında tek galibiyet ve toplamda sadece 6 puan hanesine yazdırdı.

Son üç karşılaşmasından puansız ayrılan Karagümrük kötü gidişe Samsun deplasmanında da dur diyemedi. Tek gol ile sahadan 1-0 galip ayrılan Samsunspor bu sonuçla ligde kalma adına önemli 3 puanın sahibi oldu. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü karşısında Visca’nın ayağından bulduğu gol ile 1-0 galip geldi ve sahadan 3 puan ile ayrıldı. Uzun yıllar sonra tekrar Bülent Uygun yönetiminde sahaya çıkan Sivasspor evinde Kayserispor karşısında Manaj’ın uzatma dakikalarında attığı 2 gol ile sahadan 3-1 galip ayrıldı. Böylece Bülent Uygun dönemi galibiyet ile başlarken, Kayserispor ise üst üste 3. Defa sahadan puansız ayrıldı.

Şampiyonluk yarışında ise İstanbulspor deplasmanında sahaya çıkan Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in 4 gol ile yıldızlaştığı maçtan 5-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla averaj ile liderliğini devam ettirmiş oldu sarı lacivertliler. Haftanın kapanışında ise Rams Park da Konyaspor’u konuk eden Galatasaray, eksikleri nedeni ile zorlandığı karşılaşma da Abdulkerim (2), Zaha’nın ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrılarak üç puanı üç gol ile almış oldu.

Gol krallığı yarışında bu hafta attığı tek gol ile Edin Dzeko 13 gole ulaşarak zirveye oturdu. Takipçileri ise Galatasaraylı İcardi ve Kayserispor’lu Thiam 12 golle haftayı tamamladılar.