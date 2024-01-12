Toplum içinde otururken, konuşurken veya herhangi bir eylem yaparken kızarma,terleme, ellerin titremesi, kendini düşürecek yanlış bir şey yapma korkusu olarak tercih edilebilir. Sık rastlanır. Kişi devamlı kontrol edildiği, hareketlerinde ve yaptığı işte bir noksanlık arandığı endişesindedir. Yanlış bir iş yapmaktan ve dolayısıyla küçük düşürülmekten korkar.

Kalabalık içinde konuşmaz, sesli okumaz, yazmaz ve iş yapmaz. Kişi, topluluk içine girmekten kaçınıyordur. Girmek zorunda kalınca da sıkılır, huzursuz olur, bunalır. Hatta paniğe kapılabilir, yüzü kızarır, solunum ve nabız hızlanır.

Tanımadık kişilerle karşılaştığı veya başkasının gözünün üzerinde olabileceği durumlarda belirgin ve sürekli korku duyar. Mahcup olacağını, küçük düşeceğini veya utanç duyacağını düşünür. Korkulan sosyal durumla karşılaşma, hemen her zaman bulantı ve endişe doğurur. Kişi bu korkularının anlamsız olduğunu bilir.