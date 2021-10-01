Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yıllar Geçse de Aynı!

Ünlülerin eski fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldıkça anılar bir kez daha canlanıyor...

İşte o fotoğraflardan bir tanesi daha yine sosyal medyada yayınlandı ve büyük ilgi gördü....

Sosyal medyada yayınlanan nostaljik fotoğrafı ile ilgi odağı olan isim şimdilerin usta sanatçısı Işıl Yücesoy'dan başkası değildi...

Ünlü Astrolog’dan Virüs Ve Kapanma Uyarısı!

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Devi, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son dönemin en önemli konusu korona virüsü ve on bağlı kapanma gelecek mi? sorularına ünlü astrologdan ilginç bir cevap geldi…

Devi özellikle bu senenin son ayları çekti ve "Senenin son aylarında dünya liderleri, ünlü isimler, sanatçılarla ilgili pek çok gelişmeye, şaşırtıcı olaylara tanıklık edeceğimiz olaylarla karşı karşıya olacağız. Sudan gelecek zararlar, doğa olayları yine dünya genelinde ve ülkemizde etkili olabilir. Farklı virüslerin ortaya çıkması ve dünya genelinde kapanmalar söz konusu" diyerek öngörülerini belirtti.

Kanunsuz Topraklar Görücüye Çıktı!

Beklenen gün geldi çattı ve Kanunsuz Topraklar ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu…

Dönem dizilerini bi ayrı severim… O yüzdendir ki uzun zamandır Kanunsuz Toprakları bekliyordum ve en nihayet kavuştuk.

Hazırlık aşaması aylar sürdü…Titiz bir çalışma yapıldı oyuncularından , dekoruna, kostümüne kadar.

Bir zamanlar Çukurova’nın yıldızı Uğur Güneş adı bu dizi ile anılmaya başlandığından beri zaten dizinin castının hayli sağlam olacağı belli idi ve aynı düşündüğüm gibi oldu.

Zamana, mekana ve hikayeye uygun isimler dizinin castında yer almış.

Dizinin ilk bölümü biraz fazla yağmurlu ve kasvetli bir karanlık içinde geçsen de madencilik mesleğinin zorluklarını gözler önüne sermesi ile zaten ilk baştan olumlu puanı aldı benden.

Çünkü çoğumuz bu mesleğin ağırlığını bilmiyoruz… Oysa ki yerin altında ne hikayeler yaşanmakta.

Dizi ilk bölümde her açıdan ön plana çıktı …

Bir yandan şatafat zenginlik bir yandan yerin dibinde cehennem gibi bir hayat

Görseller çok başarılı olunca ilk bölümde hikayenin biraz önüne geçti gibi sanki ama ilerleyen bölümlerde hikaye derinleşip izleyiciyi biraz daha saracaktır eminim.

Maden sahnesi çok etkileyiciydi hele ki o cehennem çukurunda o insanların can vermesi ve buna sebepte maden sahibi Mahir’in sebep olması insanı hayli sinirlendiriyor.

Zaten çoğu dönem dizisinde illa böyle acımasız bir ağa yada patron ile tanışmamız kaçınılmaz!

Davut rolü ile Uğur Güneş muhteşem bir maden sahnesi çıkarttı.

Rolüne iyi hazırlanmış maşallah! O kadar role girdi ki sanki o madende yıllarca çalışmışçasına

Neyse efendin dizinin ilk bölümü sanki biraz hızlandırılmış gibi Davut'un haksızlığa karşı duruşu, Elif'in ölümü ,Mahir'in vicdansızlığı ve intikam saati tek bölümde eeee bundan sonra ne olabilir dedirtti

Valla bana sorarsanız yarın Sadakatsiz ile reyting rekabeti içinde olan bir Kanunsuz Topraklar göreceğiz ilk beş garanti ama tabi izleyici alışa geleni mi yoksa yeni oluşumu mu sevecek hepsi o reyting listesi açıklanınca ortaya çıkacak!...

İntizar’ın Vefası!

Kral Türküler albümünde Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı'nı seslendiren İntizar, klipini Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı

İntizar, Özdemir Plak imzalı Kral Türküler albümünde yorumladığı Neşet Ertaş’ın Gönül Dağı adlı eserini video kliplenirdi.

Söz ve müziği Neşet Ertaş’a ait Gönül Dağı'na orman yangınlarından sonra Marmaris’te klip çeken İntizar, klipte at bindi.

Yönetmenliğini Ahmet Cantekin'in yaptığı klibi, Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde yayınladı.

Evgeny Grinko Büyüledi!...

Üsküdar Belediyesi 2021-22 Kültür ve Sanat Sezonunu dünyaca ünlü Rus müzisyen piyanist ve davulcu Evgeny Grinko konseriyle açtı.

Evgeny Grinko orkestrasının ücretsiz muhteşem konseri için Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından yaklaşık 40 bin müziksever Harem Meydanına kurulan dev konser alanında buluştu.

30 milyondan fazla izlenen "Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran, kısa sürede adını dünyaya duyuran genç piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar’da 40 bin kişiye büyülü bir gece yaşattı

Konser alanını gördükten sonra anladım ki; biz sanat sevmeyen bir toplum değilmişiz, sadece bilet alacak paramız yokmuş.

Bu gibi konserlerin çoğalması dileklerimle…

Dostlukları Devam Ediyor….

Son dönemlerin bence en başarılı çifti idi Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar…

Yıllardır oyunculuk yapan ancak geçtiğimiz yıl biri Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben rolü diğeri ise Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 deki skeçlerdeki üstün performansı ile bir anda herkes tarafından tanınıp sevilen çift ne yazık ki geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde ayrılık kararı alarak sessiz sedasız boşanmışlardı

Şimdilerde çiftten güzel haberler geliyor…bu iki başarılı oyuncu öncelikle dost kalmayı başarmış ve geçtiğimiz hafta Kadıköy’de bir araya gelmişler….

Yoğun tempo içinde büyük ihtimal birbirlerine zaman ayıramama sorunu bu evliliği bitirmiş olabilir ama yinede bir umut, bu dostlukları ilerleyen zamanda yeniden bir başlangıca da neden olabilir!

"Avcı İlk Kehanet" Vizyona Girdi!...

Başrollerini Muhteşem Yüzyıl dizisinin şehzadesi Gürbey İleri, Arka Sıradakiler’in unutulmaz ismi Bülent Çetinaslan ve Ferzan Hekimoğlu’nun paylaştığı filmin süpriz ismi ise Survivor’ın çifte şampiyonu Turabi Çamkıran ya da nam-ı diğer Turbo Turabi. Acun Ilıcalı’nın da film için sosyal medyadan destek verdiği Turbo, süpriz bir masalsı karakter ile karşımıza çıkacak.

Avcı Phaldor (Gürbey İleri) ile arkeoloji öğrencisi Melis’in (Ferzan Hekimoğlu) kıyametin kapılarının açılmasını ve kehanetin gerçekleşmesini önlemek için dünya dışı varlıklarla verdikleri mücadelenin konu edildiği filmde sosyal medya fenomenleri ile Levent Sülün, Vahdet Çakar ve Aylin Eren gibi TV izleyicisinin sevdiği isimler de yer alıyor.

Filmin vizyon tarihinden 1 hafta önce “Avcı İstanbul Kehaneti” adını verdikleri bilgisayar oyunu da piyasaya çıkıyor. Bir ONN Medya şirketi olan ONN Games tarafından geliştirilen ve demosu büyük ilgi gören oyunun yurt dışı lansmanı için yabancı yatırımcılarla da görüşülüyor.

Son dönemin parlayan genç yönetmenlerinden Onur Aldoğan’ın yazıp yönettiği filmin yaratıcı yapımcı koltuğunda ünlü televizyon eleştirmeni ve yazar Oya Doğan oturuyor. Filmin yapımcısı ise Paramparça, Kördüğüm gibi unutulmaz dizilerin yapımcısı H. Hakan Eren.

1 Başka Güzel Başlıyor!...

BBO Yapım imzalı moda yarışması 1 Başka Güzel'in jürisine Türkiye'nin çok sevdiği sürpriz bir isim katıldı.

Uzun süredir hazırlıkları devam eden ve BBO Yapım imzalı moda yarışması 1 Başka Güzel yarışması 4 Ekim günü Show Tv ekranlarında başlıyor...

Esra Eron'un sunuculuğunu üstlendiği, başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan’ın jüri koltuğuna oturduğu yarışmanın bir diğer jüri üyesi sevilen isim Selin Ciğerci oldu.

Daha önce jüri koltuğunda oturacağı duyurulan Emina Jahovic yoğun iş temposundan dolayı programdan ayrılma kararı alınca Selin Ciğerci, yarışmanın üçüncü jürisi oldu.