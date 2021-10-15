Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yepyeni Bir Yasin!

Survivor ve Masterchef programları ile ünlenen Yasin Obuz, yaptırdığı burun estetiği ile bambaşka biri oldu

MasterChef Türkiye yarışmasından sonra Survivor'a da katılan Yasin Obuz paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yasin Obuz son olarak burun estetiği yaptırmıştı.

Yasin Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtmişti.

Survivor Yasin ameliyattan sonra bandajları attı ve üst üste yeni halini paylaştı. Obuz'un değişimi herkesi şoke etti. Bambaşka biri olan ünlü yarışmacıya "Bu kim?" yorumları yağdı.

Sanata Evet Dedileri!

Usta oyuncu Tamer Levent için geçtiğimiz hafta Gaye Donay’ın sahibi olduğu Maji Art Gallery’de sanatçının 50. Sanat Yılı kapsamında bir imza günü ve sanat dolu bir söyleşi gerçekleşti.

Levent "Niçin Tiyatro"dan "Sanataevet"e “ kitabını imzalarken ayrıca sanat dolu bir söyleşi ile sanatseverler ile buluştu.

Tam bir sanat aşığı olan Tamer Levent ile Gaye Donay bundan sonra Sanata Evet misyonunu sürdürmeye devam edecek etkinliklerin içinde yer alacaklarının altını çizerken, Donay’da “Kıymetlim, ağabeyim Tamer Levent’in 50. Sanat Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz söyleşi ve kitap imza seremonisi harikulade geçti… katılım muhteşemdi.” Açıklamasını yaptı.

Selin Ürker Annesinin İzinde!...

Elif Selin Ürker, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2.Gossipmag Business Dergisinin Ödül töreninde “Yılın En İyi İletişim Danışmanı” Ödülünün sahibi oldu.

Grafik Tasarım ile Halkla İlişkiler ve Reklam bölümlerini, iki ayrı üniversitede tamamladıktan sonra, birçok başarılı işlere imza atan Ürker, Dünyaca Ünlü DJ Burak Yeter’in de Marka Menajerliği ve İletişim Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Selin Ürker konuşmasında "2.Gossipmag Business Dergisi 2021-Yılın En İyi İletişim Danışmanı Ödülümü bugünlere, bu ödüllere sahip olma nedenim, herşeyin başlangıcı Annem Tülin Ürker’e itafen alıyorum, ödül benden kendisine gelsin, sonsuz teşekkürlerle" diyerek tüm davetlilere duygulu anlar yaşattı.

O İddia Sevim Emre’yi Kızdırdı!

Geçtiğimiz hafta magazin basınında Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddiaları gündemi meşgul etmişti.

Daha önce Covid-19 aşısı olan Orhan Gencebay'ın Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız kale gibi maşallah ..Her grip covid değil ..tedbirli olmak gerekiyor.. Çünkü Orhan babanızda ritm bozukluğu var rutin kontrolleri yapılıyor sizlerin sevgisi ve benim Aşkım onu korur... Çığırtkanlara itibar etmeyin düşman sevindirmenin ne âlemi var Sevgiyle kalın sizleri seviyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu açıklama Orhan baba hayranlarının yüreğine su serpti!...

Yıllar Sonra Bir Araya Geldiler!

Bir döneme damga vuran ve başrollerinde Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Dizinin oyuncularından Kaya ve Melih Selçuk bir araya geldi.

Dizide Kaya'nın ağabeyini canlandıran Melih Selçuk, yıllar sonra bir organizasyonda Hazal Kaya ile poz verdi.

Hazal Kaya ve Melih Selçuk bir organizasyonda buluştu ve hasret giderdi.

Adını Feriha Koydum'da ağabey ve kardeşi canlandıran ikili, bir araya geldiklerini çektikleri kare ile ölümsüzleştirdi.

Dizide Mehmet karakterine hayat veren Selçuk'un değişmediği görülürken, Hazal Kaya ise yenilediği tarzı ile dikkatleri çekti.

Minik Farah!...

Ünlü isimlerin bebeklik fotoğrafları büyük ilgi çekiyor... İşte bir ünlü ismin daha bebeklik fotoğrafı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın bebeklik fotoğrafı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu, “Bakışlarım hiç değişmiyor. Keyifli bir çocukluk geçirdim” dedi.

Alef 2. Sezonda Sürpriz İsimler!

İlk sezonun Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı Alef’in ikinci sezon hazırlıkları sürüyor.

May Production imzalı dizinin 2. sezonunda sürpriz iki isim yer alacak

Blutv’de seyirciyle buluşacak dizide Aybüke Pusat ve Taner Ölmez’in yanı sıra Su Kutlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Ufuk Karaali, Cankat Aydos, Nizam Namidar rol alacak.

Önümüzdeki ay sete çıkacak olan dizi ekibi Kapadokya ve İstanbul’da çekim yapacak.

Dizide Aybüke Pusat “Defne” karakterine hayat verecek.