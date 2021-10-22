Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

SMA’lı Bebeklerin Fulya Ablası!

Fox Tv’de Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk ve ekibi kendilerine gelen yardım talepleriyle yakından ilgileniyor.

Her hafta SMA’lı bebeklerin yakınlarından gelen yüzlerce başvuruyu titizlikle inceleyen program ekibinin yanına sadece bu başvurularla ilgilenmesi için ek birim bile kurulmuş…

Öztürk, SMA’lı bebeklerin yaşam mücadelelerine Instagram’dan yaptığı canlı yayınlarla destek olurken, programda da bu hastalıkla boğuşan ailelerin sesi olmaya çalışıyor.

SMA’lı bebeklerin umudu olmaya devam edeceğini her fırsatta haykıran Fulya Öztürk, “Bu aileler için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben ve ekibim her zaman SMA’lı bebeklerin umudu olmaya devam edeceğiz” diyor…Yani kısacası Fulya Öztürk, SMA’lı bebeklerin hem umudu hem de Fulya ablası olma yolunda…

Latinlerin Oscar’ında Türk İsimleri!

Latin Amerika'da televizyon dünyasının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen Produ Ödülleri’nde adaylar açıklandı.

Latinlerin Oscar’ında bu sene hem erkeklerde hem de kadınlar Türk oyuncular dikkat çekiyor.

Kadın kategorisinde Ebru Şahin, Hande Erçel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Cansu Dere yer alırken erkekler kategorisinde ise Engin Akyürek, Akın Akınözü, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Caner Cindoruk ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday oldu.

Nilüfer’den Yeni Proje!...

Türk pop müziğinin efsane sesi Nilüfer 2019 yılında çıkarttığı Şehrazat- Volga Tamöz çalışması “Tik Tak “ dan sonra araya pandemi sürecinin de girmesiyle birlikte müziğe kısa bir ara vermişti.

Nilüfer sessizliğini artık bozuyor…Geçtiğimiz günlerde Volga Tamöz ile birlikte sosyal medyada paylaşım yapan sanatçı yeni projelerin yolda olduğunun müjdesini verdi!...

Latin Amerika’da Mutlu Bir İlyas!...

Köşemde daha evvelde bahsetmiştim, son zamanlarda yurtdışında ilginç yerleri gezen birkaç youtuber’ı takipteyim… Şu günlerde Latin Amerika’da hepsi başka bir ülkede geziyor ve yaşadıklarını aktarıyor youtube kanallarından…

Bu isimlerden biride esas mesleği aşçılık olan genç kardeşim İlyas Mutlu… Kısıtlı olanaklar ile başladığı gezilerinde birbirinden ilginç yerleri , yemekleri ve insan yaşamından kesitleri youtube kanalında takipçileri ile paylaşıyor İlyas.

Ben onu Brezilya gezisi sırasında tanıdım ve şimdi o gerçekten hayli zor ve tehlikeli şartlar altında Kolombiya, Peru falan derken Venezuela’dan videolarına devam ediyor. Bu arada gerçekten Venezuela’da hiçte azımsanmayacak sayıda çalışan, mekan açan Türk’te varmış… Ülkenin zorlu şartları altında geçimlerini sağlamaya çalışan insanların bu yaşam savaşını bence İlyas’ın kanalını takip ederek görebilirsiniz.

Ayrıca bu tarz ülkelere nasıl gidileceği, havalimanlarından başınıza neler gelebileceği, nereden nasıl alışveriş yapılabileceği gibi önemli maddeleri de İlyas Mutlu’nun youtube kanalını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Çukur Seul’de Ödüllendi!

Dört sezon boyunca birçok ilke imza atan ‘Çukur’ dizisi, gerek reytinglerde gerekse sosyal medyada adını zirveye yazdırırken hem hikayesiyle hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarına uluslararası alanda da devam eden ‘Çukur’, dünyanın önemli drama yapımlarının aday olduğu 16. Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Daha önce aynı ödülü Türkiye’den Ay Yapım dizileri ‘Ezel’ ve ‘Kara Sevda’ da almıştı.

Ünlü Röportajcı Ödüllendi!

Röportaj yapmak oldukça zor ve zahmetli bir iştir.

Ne var yahu soru hazırla, sor ondan sonra dök kağıda yayınlansın nesi zor diyebilirsiniz ama bir röportajın hazırlık evresi ve sonuçlanmasına kadar geçen sürede hem sinirleriniz çelik gibi olmalı hem de uzun ve yorucu saatlere hazır olmalısınız!...

Öncesinde gündem yaratacak birini (ajans, menajer, basın danışmanı faktörlerini geçmeniz lazım ) gündem olması için ters köşe soruları, bir saatten fazla süren konuşmayı kelime kelime deşifre etmeyi hallettikten sonra yayınlandıktan sonrada ben öyle bir şey demedim sözlerine göğüs germek her yiğidin harcı değil!...

Sevgili arkadaşım Alev Gürsoy Cimin tüm bu koşulları eksiksiz yerine getiren büyük stres ve yorgunluğa rağmen gündeme bomba gibi düşen baba röportajları yapmakla ünlü bir isimdir

Eh bu kadar zahmetli bir çalışma en sonunda geçtiğimiz hafta ödüllendi hem de arka arkaya…

Kendisini tebrik ediyorum ve bol ödüllü nice röportajlara diyorum…

Ajda’nın Sevdiği Kedi Uyuya Kaldı!...

Ajda Pekkan’ın hayvan sevgisini bilmeyen yoktur… Süperstar her ay yüklü bir parayı sokak hayvanlarını beslemek için harcıyor. Eh böyle sevgiyi gören her hayvanda Ajda hayranı olup çıkıyor tabiî ki!...

Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde toplantıya giderken yolda rastladığı bir kediyi sevmek için kucağına aldığında ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Pekkan, sevimli kediyi severken o sevgi ve sıcaklığı tadan kedicik tatlı bir uykuya daldı. Ajda Pekkan kucağında uyuyan bu kedinin uykusunu bölmeden toplantısına onunla birlikte gitti.